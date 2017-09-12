Грузия — Азербайджан — Турция: союз или мина замедленного действия?

На днях Баку стал местом очередной, уже шестой, встречи глав МИД Грузии, Турции и Азербайджана. Руководитель грузинского дипведомства Михаил Джанелидзе дал саммиту высокую оценку.

«Это уникальный механизм, который сформирован между тремя соседями. Мы играем очень важную роль не только для нашего региона и трех наших стран, но и в сравнительно больших масштабах, глобально. Все три страны представляют центр связи Европы — Азии. Торгово-экономическое сотрудничество, которое углубляется ежегодно между Азией и Европой, происходит посредством этого коридора, и мы сотрудничаем, чтобы эффективно осуществить инфраструктурные инвестиции, делаем соответствующие политические шаги для реализации этих возможностей», — отметил он. И глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу тоже чрезвычайно доволен итогами визита в Баку. По его словам, стороны придали особое значение сдаче в эксплуатацию железнодорожной магистрали Баку — Тбилиси — Карс, которая должна была заработать еще летом, но сроки были перенесены на октябрь. Высказывания Чавушоглу привлекают больше внимания, что не удивительно - в этом своеобразном тройственном союзе Турция является первой скрипкой, и именно она больше всех заинтересована в подъеме трехстороннего сотрудничества на новую ступень. Однако словам турецкого министра об экономическом значении железной дороги придавать слишком большое значение не стоит.

Железная дорога на Карс успешно функционировала еще в то время, когда этот город входил в состав Российской империи. Никаких особых трудностей в транспортировке грузов из Азербайджана в Турцию сегодня не существует. С этим легко справляется действующая железная дорога, замыкающаяся на развитую инфраструктуру черноморских портов Батуми и Поти. Да и эксперты отмечают, что реальные показатели грузооборота в лучшем случае достигнут трети от пиковых нагрузок. Более чем сомнительной кажется и цифра ежегодного пассажиропотока в более чем миллион человек. Откуда возьмется в регионе такое количество пассажиров для железной дороги, особенно при наличии мощной конкуренции прекрасно развитого автомобильного и авиационного транспорта? А самый простой аргумент заключается в том, что будь эта дорога так экономически выгодна, она была бы построена много лет тому назад. Этот проект изначально имел важный военно-политический аспект. Для того, чтобы началась его реализация, к власти в Турции должен был прийти человек с политическими взглядами Эрдогана. Мечты о восстановлении османского величия и создании Великого Турана в турецком обществе всегда тлели, как угли под пеплом.

Экономический подъем страны и появление новой политической элиты со старыми имперскими амбициями стал наполнять эти эфемерные мечты плотью и кровью. Но нельзя сбрасывать со счетов и то, что и в отношениях новоявленных союзников есть немало подводных камней. Грузию и Азербайджан, как потерпевших военное поражение, объединяют реваншистские намерения, так как одной из важнейших задач правящих элит в обеих странах является вопрос восстановления территориальной целостности. В связи с этим становится понятно, почему железная дорога в регионе, где замороженные конфликты способны разморозиться в любой момент, так важна.

Другой вопрос, насколько прочен и долговременен новый тройственный альянс? Что произойдет, если уменьшится или исчезнет повод дружить против кого-то? У всех в шкафах немало скелетов.

При самых добрососедских и дружественных отношениях Грузия и Азербайджан имеют проблемы, которые время от времени всплывают. Треть от общей 400-километровой границы не имеет делимитации и демаркации. Одним из камней преткновения считается проблема древнего монастырского комплекса Давид-Гареджи. И Грузия, и Азербайджан территорию комплекса считают своей, и для обеих сторон этот вопрос является чрезвычайно болезненным.

Не менее болезненным является и другой территориальный вопрос. Грузия считает Закаталы, Кахи, Шеки своей исторической провинцией Саингило, а местное население - грузинами, попавшими под насильственную исламизацию. В свою очередь Азербайджан считает несколько регионов Квемо-Картли (восточная часть Грузии) своим историческим районом, где проживало племя борчалу. Нужно отметить, что в научных кругах и неправительственных организациях Баку все чаще звучит утверждение, что грузинское и армянское государства вообще созданы на азербайджанских землях.

Почти аналогичная мина замедленного действия заложена под грузино-турецкие отношения. Грузия считает, что в нынешнем составе Турции находятся грузинские исторические области Тао-Кларджети. Турки в свою очередь считают своими историческими территориями чуть ли не весь запад Грузии, что уже находит свое отражение в картографии. Если к этому добавить и все возрастающую экономическую зависимость Грузии от Турции и Азербайджана, то картина и вовсе становится тревожной. Чего только стоит тот факт, что самым крупным налогоплательщиком в Грузии является азербайджанская нефтяная компания SOCAR. А, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку.

Ираклий ЧХЕИДЗЕ, EADaily