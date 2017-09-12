Саакашвили пошел по стопам Бонапарта

Повторит ли его возвращение «сто дней» великого корсиканца?

В прошедшие выходные главным ньюсмейкером на постсоветском пространстве стал бывший президент Грузии, экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили. Политик, лишенный украинского гражданства, после недолгого путешествия по Европе решил возвратиться в Киев.

Разрешения на возвращение он не имел, но сумел пересечь польско-украинскую границу в кольце своих многочисленных сторонников, которым удалось прорвать кордон пограничников. «Толпа с криками «Миша, Миша!» и «Слава Украине!» просто навалилась на них всей массой и смяла», - рассказал один из очевидцев. При этом около 20 силовиков пострадали, несколько человек были покусаны пограничными собаками. Стрельбы и жертв, к счастью, удалось избежать.

Саакашвили планировал доехать до Украины на поезде, но ему не позволили. Для начала ему предстояло добраться до пункта пропуска. В польском Пшемысле (Перемышле) состав был задержан, по громкой связи объявили, что пока «лицо без права въезда на территорию Украины» находится внутри, поезд не тронется. «Остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском союзе, с сотнями пассажиров... Вы такое видели? Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость», — заявил Саакашвили журналистам. Сторонники политика прорвались в кабину машиниста и потребовали начать движение. Тот, однако, отказался это делать без приказа начальства. В результате до границы Саакашвили добрался на автобусе. В беседе с журналистами он сравнил себя с «бродящим по Европе призраком коммунизма» и Владимиром Лениным. «Как раньше призрак коммунизма бродил по Европе, так и я сейчас», — отметил политик. «Плохое сравнение, но сто лет тому назад Ленин пересекал границу в вагоне с углем. Видите, я без вагона, это уже прогресс», — добавил он.

На украинской стороне путь автобусу преградили местные силовики и предупредили, будто КПП заминирован. Тогда Саакашвили вышел из автобуса и тут выяснилось, что он не один – поддержать опального экс-губернатора приехала и Юлия Тимошенко. Они вместе дали интервью телеканалом прямо перед солдатским строем. «Я призываю вас, ребята, я вас очень люблю, не подчиняйтесь преступным приказам. Барыга-президент и другие барыги зарабатывают миллиарды, пока вы проливаете кровь. Там все преступники. И вы это прекрасно знаете», — обратился Саакашвили к бойцам погранвойск. Грозя киевским властям, он обратил внимание на то, что Тимошенко «заплела косу». «Когда она заплетает косу — это плохой знак для некоторых», — сказал Саакашвили.

Через несколько часов мэр Львова, один из лидеров оппозиционной партии «Самопомощь» Андрей Садовый заявил, что политик уже в городе. А вскоре направится в Киев. «Все пребывают в особенном состоянии, сегодня мы увидели нетипичные вещи в нашей стране, как граждан не пускали в свою страну, останавливая поезда, совершая какие-то минирования пограничных пунктов. Я не припоминаю ничего подобного в истории нашего государства, это унижение человеческого достоинства. Думаю, эти вещи должны иметь соответствующую оценку», — сказал он.

В связи с происшедшим киевские эксперты считают, что власть президента Порошенко показала свое «бессилие», а возвращение Саакашвили напоминает знаменитые «100 дней» Наполеона Бонапарта, который бежал из ссылки на Эльбе и легко сверг воцарившихся было снова Бурбонов. Потом, правда, все же потерпел окончательное поражение. Однако у «нового Бонапарта» много союзников – это и Юлия Тимошенко, и мэр Львова, и набирающий силу «Рух новых сил», который Саакашвили надеется превратить во всеукраинское политическое движение. Так что у киевских властей и вправду могут возникнуть очень большие проблемы.

Любопытно, что возбужденное по факту незаконного пересечения госграницы дело формально к Саакашвили никак не относится – лично он ни с кем не дрался. А просто за переход полагается административная, а не уголовная ответственность. Понимая всё это, один из главных врагов опального политика, министр внутренних дел Арсен Аваков сделал интересный ход: призвал бывшего президента Грузии вернуться на границу и законно пройти процедуру оформления, либо, будучи во Львове, заглянуть в отделение миграционной службы. Тем самым он намекнул, что все проблемы можно решить полюбовно, было бы желание. Но вот будет ли такое желание у Саакашвили и его сильных союзников (а Юлия Тимошенко явно нацелилась на президентский пост и ей очень нужно что-то вроде очередной революции) – неясно. Пока же Саакашвили заявил о намерении провести агитационный тур по стране, а его адвокаты подали иск в суд, пытаясь оспорить решение президента Порошенко о лишении его гражданства. Порошенко в свою очередь заявил, что готов выполнить любое решение суда, каким бы оно ни было.

По материалам печати