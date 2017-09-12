Reuters, BBC, российские СМИ

"Ирма" во Флориде: ослабла, но опасна

Ураган "Ирма", обрушившийся на Флориду, к вечеру воскресенья ослаб до 2-ой категории, но всё ещё опасен: скорость ветра в его эпицентре превышает 49 м/сек.

"Ирма" пронеслась над Форт-Майерсом и теперь движется на север в сторону залива Тампа. В местном тематическом парке накануне были эвакуированы тысячи животных. Президент Дональд Трамп объявил всю территорию штата Флорида "зоной крупнейшего стихийного бедствия". Это позволяет незамедлительно выделять федеральные средства на помощь пострадавшим от стихии. Более 3 миллионов жителей Флориды остались без света, некоторые округа обесточены на 95%. Около 120 тысяч человек размещены во временных убежищах, обязательной эвакуации подлежат более 6 миллионов - около трети населения. Это беспрецедентная операция в истории штата. Жертвами урагана во Флориде уже стали 3 человека.

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Угроза миновала: "Хосе" изменил курс

Ураган "Хосе" обошел стороной острова Сен-Мартен и Сен-Бартельми, ранее серьёзно пострадавших от циклона "Ирма".

Ураган "Хосе", которого со страхом ждали в Карибском регионе, изменил траекторию движения. На островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми, ранее серьёзно пострадавших от урагана "Ирма", в субботу был объявлен максимальный "красный" уровень опасности. Усилившийся до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона "Хосе" прошёл в 125-135 километрах от французских островов. Скорость ветра не превышала 80 километров в час вместо ожидаемых 150. По сообщениям синоптиков из "Метео-Франс", над Сен-Мартеном и Сен-Бартельми в настоящий момент "нет ни облака". Однако островитяне до сих пор не оправились от разрушительных последствий удара "Ирмы". По последним данным, число жертв среди жителей двух французских островов возросло до 10. Пропавшими без вести числятся 7 человек. На месте открыты 9 временных приютов для размещения 1600 жителей, оставшихся без крыши над головой.

Ущерб, нанесённый стихией Сен-Мартену и Сен-Бартельми, французские страховые компании оценивают в 1 миллиард 200 миллионов евро вместо 300 миллионов, заявленных ранее властями Франции.

Ураганы спровоцировала теплеющая Арктика?

Американские ученые предположили, что причиной мощнейших за последнее десятилетие ураганов на территории США может быть теплеющая Арктика. Повышение температурного режима могло вызвать появление "Харви" и "Ирмы".

По словам ученых из Корнеллского университета, теплеющая Арктика спровоцировала атмосферную "блокаду" и замедлила циркулирующий высокогорный ветер, называемый еще "струйным потоком". Тропический ураган "Харви" стал разрушительным из-за бури, которая остановилась между двумя системами на западе и востоке и не могла двигаться в стороны. Именно поэтому большие массы воды обрушились на одну территорию, передают Актуальные Новости.

Мексика: смертельная жатва стихии

По меньшей мере 90 погибших: таков предварительный итог землетрясения в Мексике.

Службам экстренной помощи и спасателям пришлось тяжелее всего в штате Оахака, где больше всего и жертв, и разрушений. Повреждены не только жилые дома, но и общественные здания. Землетрясение магнитудой 8,2 балла произошло около полуночи по местному времени в четверг у южного тихоокеанского побережья страны. Эпицентр его находился на глубине нескольких десятков километров. Работа по спасению выживших и по поиску погибших началась сразу же. Землетрясение стало самым мощным в новейшей истории Мексики и самым значительным на планете за последние два года сейсмических наблюдений.