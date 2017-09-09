В ПАСЕ обеспокоены порочными связями Баку

Мониторинговая комиссия ПАСЕ выразила обеспокоенность в связи с сообщениями, связывающими правительство Азербайджана с крупномасштабной схемой отмывания денег, имевшей место в 2012-2014 годах, в частности, чтобы повлиять на работу членов ПАСЕ в отношении прав человека в Азербайджане. В одобренном проекте резолюции, основанной на докладе Стефана Шеннака и Сезара Флорина Преды, комиссия призывает власти Азербайджана незамедлительно начать независимое и беспристрастное расследование этих утверждений и в полной мере сотрудничать с компетентными международными органами по этому вопросу.

«Этот скандал еще долго не утихнет»

Напомним, что на днях газета Guardian опубликовала документ под названием “Азербайджанская прачечная”, который разоблачает мошенническую схему с участием властей Азербайджана по отмыванию почти 3 миллиардов долларов через британские подставные компании с целью подкупа европейских политиков и чиновников.

В ПАСЕ, конечно, знали об «Икорной дипломатии» Азербайджана из опубликованных ранее «Европейской инициативой стабильности» исследований, однако публикация банковских данных стала несомненным шоком для европейских парламентариев. Как сообщила председатель армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер НС Арпине Ованнисян, обсуждения по этой теме состоялись и на заседании Комиссии ПАСЕ по правовым вопросам. «Этот скандал еще долго не утихнет, поскольку публикация появилась позавчера, а многие члены ПАСЕ ознакомились с ней в течение этих двух дней. Я сама многим дала этот материал. Посмотрим, как будут развиваться события», - отметила А.Ованнисян, не исключив, что вопрос о прекращении полномочий азербайджанской делегации будет поставлен на стартующей 9 октября в Страсбурге осенней сессии ПАСЕ.

«Относительно прекращения полномочий азербайджанской делегации могу сказать, что такая возможность может рассматриваться, однако, естественно, должны учитываться все возможности и дальнейших ход, поскольку это не зависит исключительно от армянской делегации или ее позиции», - заявила Ованнисян. По ее словам, разоблачения, возможно, стали неожиданностью для некоторых представителей европейских стран, но не для армян. «Для нас очевидно, что в Азербайджане всегда работали по такой схеме. Последствия и влияние этого периодически ощущались в такой структуре, как Парламентская ассамблея», - отметила Ованнисян.

К теме обратился и вице-спикер НС Эдуард Шармазанов. «Ни для кого больше не является секретом, что Азербайджан – страна, которая как в ПАСЕ, так и на других международных платформах пыталась развернуть коррупционную деятельность, и целью этого являлась антиармянская деятельность», - заявил он на брифинге после заседания Исполнительного органа РПА, выразив надежду, что европейские коллеги проведут расследование и вся эта история получит логическое продолжение, а последнее подразумевает применение различного рода санкций.

«Мой призыв к европейским коллегам в том, чтобы они обсудили данную ситуацию и сделали соответствующие выводы. То, что Азербайджан вкладывает крупные суммы, тратит миллиарды на антиармянскую пропаганду – не новость, а факт. И я не исключаю, что в ближайшее время будут выявлены новые факты, поскольку считаю, что руководство Азербайджана не ограничивалось подкупом депутатов всего нескольких стран», – отметил Э.Шармазанов.





«Ежегодные траты Азербайджана

на ПАСЕ составляют 30 млн долларов»

По мнению депутата НС и члена армянской делегации в ПАСЕ Наиры Зограбян, после разразившегося вокруг “Азербайджанской прачечной” скандала делегация Азербайджана должна была быть немедленно выдворена из ПАСЕ, но все прекрасно понимают, что во многих случаях экономические интересы позволяют закрывать глаза на подобные позорные сделки. «Экономические интересы имеют огромное влияние и на принятие непредвзятых политических решений», - заявила она, отметив, что поэтому не нужно слишком воодушевляться по поводу того, что ПАСЕ в ходе октябрьской сессии потребует лишить голоса или выдворить азербайджанскую делегацию.

«О коррупционных сделках Азербайджана все знали и до этих событий. Армянская делегация всегда заявляла, что очень трудно продвинуть какой-либо проект, когда Азербайджан в качестве противовеса открывает свой кошелек. Конечно, мы считали, что суммы, находящиеся на счетах “азербайджанской прачечной”, не столь велики, однако именно международная авторитетная пресса опубликовала всю денежную документацию», – отметила Н.Зограбян.

По ее словам, особенно примечательно заявление бывшего руководителя азербайджанской делегации в ПАСЕ, согласно которому ежегодные траты Азербайджана только на ПАСЕ составляют 30 млн долларов. Парламентарий назвала недопустимым то, что ПАСЕ может объяснять отказ от введения санкций против Азербайджана тем, будто эти санкции могут еще больше усугубить царящие в Азербайджане тоталитарные порядки. «Это абсолютно неприемлемый формат, поскольку чем больше европейские деятели пытались «вовлечь» Азербайджан в демократические процессы, тем более критическими в этой стране становились проблемы с демократией. В Страсбурге Алиев по сути заявил, что им наплевать на мнение международного сообщества, поскольку в любой момент его можно подкупить», – сказала Наира Зограбян.

При этом парламентарий назвала примечательным тот факт, что Сейм Литвы уже обратился в ПАСЕ с просьбой предоставить имена тех литовских парламентариев, которые могли «подрабатывать» в «азербайджанской прачечной».

«В любом случае считаю, что уже в октябре власти Венгрии должны ответить на следующий вопрос: как так вышло, что в 2012 г., как раз в то время, когда Будапешт передал Азербайджану Рамиля Сафарова, зарубившего топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна, со счета принадлежащей сыну вице-премьера Азербайджана компании в Венгрию были перечислены более 7 млн долларов», – указала Зограбян.

Напомним, ранее замминистра иностранных РА Шаварш Кочарян, комментируя опубликованные разоблачения, отметил, что происходящее сейчас в Европе, в частности, расследования, уголовные дела, свидетельствует об одном – чаша терпения уже переполнилась. «Люди слабы. Даже в сердце Европы есть депутаты, чиновники, которые не могут устоять перед таким соблазном. Причем есть весьма примечательная закономерность – это такие парламентарии, срок полномочий которых подходит к концу и у них нет больше шансов на избрание. Но в любом случае это позор, пощечина именно всей Европе. Кроме того, в Азербайджане заявляют, что семья Алиевых не имеет к этому отношений, однако они не отрицают собственно факта произошедшего. Таков их официальный ответ. И это в стране, где все находится под контролем. Просто смешно, чтобы кто-то здесь без их ведома распоряжался судьбой 3 млрд долларов», – сказал Ш.Кочарян.