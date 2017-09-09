Как Виктор Орбан продавал Рамиля Сафарова

Венгерские журналисты-расследователи нашли подтверждение тому, что азербайджанский убийца был возвращен на родину за взятку

Международное журналистское расследование “Азербайджанский ландромат” (прачечная), в котором участвовали репортеры и правозащитники восьми стран, преподносит Ильхаму Алиеву все новые неприятные сюрпризы. Раскрыт очередной раздел досье, касающийся теневых трат из принадлежащей семье Алиева “секретной кассы”. Очередное разоблачение связано с “выкупом”, выплаченным правителями Азербайджана за экстрадицию из Венгрии убийцы Рамиля Сафарова. После публикации компромата прошло уже четыре дня, но официальный Баку все еще хранит молчание.

Сенсационное разоблачение опубликовала англоязычная венгерская газета “The Budapest Beacon”. Издание ссылалось на результаты доклада, распространенного журналистским объединением “Atlatszo”, специализирующемся на проведении расследований. (“Atlatszo” является партнером международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, занимающегося разоблачением “Азербайджанского ландромата”.) В отличие от коллег из Дании, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, Болгарии и Азербайджана, венгерские журналисты сосредоточились лишь на одном эпизоде. Их интересовали обстоятельства экстрадиции в Баку офицера азербайджанской армии Рамиля Сафарова, который в феврале 2004-го во время офицерских курсов НАТО обезглавил топором спящего однокурсника Гургена Маркаряна. (В Баку Сафаров указом президента был освобожден от наказания, повышен в звании и награжден.) Результаты расследования позволяют убедиться - решение об экстрадиции убийцы, приговоренного в Венгрии к пожизненному заключению, было принято в результате подкупа высших должностных лиц Венгрии.

Будапештские журналисты-расследователи выяснили, что незадолго до экстрадиции Сафарова на счет, открытый в “Венгерском банке внешней торговли” (Magyar Kulkereskedelmi Bank), несколькими транзакциями поступило свыше семи миллионов долларов. Получателем значилась зарегистрированная в офшоре компания “Velasco International Inc”. Эта информация не вызвала бы подозрений, если бы владельцем офшорной компании не был старший сын первого вице-премьера Азербайджана Якуба Эюбова. Известно, что 40-летний Орхан Эюбов давно уже координирует в Европе потоки теневых финансов, принадлежащих алиевскому клану. Косвенные сведения и прежде подтверждали его участие в сделке по “выкупу” Рамиля Сафарова. Ответственным же за операцию, судя по всему, был назначен Эюбов-старший. Именно он контролировал ход переговоров о “цене вопроса”. Примечательно, что подготовкой визита в Баку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, посетившего Азербайджан в июне 2012-го года, занимался именно Эюбов. Он лично встречал высокого гостя. Через 40 дней после этого Сафаров оказался на свободе.

Конечно же, нет документального подтверждения тому, что мы имеем дело с взяткой. Но поступление семи миллионов долларов на будапештский счет теневого координатора алиевской “черной кассы” не могло случайно совпасть с решением венгерских властей об экстрадиции азербайджанского убийцы. Владельцам компании “Velasco International Inc” было что скрывать. Об этом свидетельствует тот факт, что сразу после экстрадиции и освобождения Сафарова зарегистрированная в офшоре компания была ликвидирована. Но замести следы все-таки не удалось. “Эти переводы обнажают истинные мотивы выдачи Рамиля Сафарова, - пишет газета “The Budapest Beacon”. - Венгерское правительство, в обход всех норм, попросту продало его Азербайджану за семь миллионов долларов. Немедленно после возвращения он был помилован, возведен в национальные герои и всячески обласкан азербайджанскими властями…”.

Расследователям “Азербайджанского ландромата” удалось добыть любопытные сведения и об источнике средств, поступивших на счет в “Венгерском банке внешней торговли”. Оказывается, деньги были перечислены компанией “Metastar Invest LLP”, которая фигурирует в уголовном деле бывшего вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Луки Волонте, обвиняемого в получении от правительства Азербайджана крупных взяток. Этот одиозный итальянский политик прославился тем, что, приложив гигантские усилия, сумел провалить принятие ассамблеей революции, посвященной ситуации вокруг политзаключенных Азербайджана. Сразу после этого ему несколькими транзакциями было перечислено два миллиона 400 тысяч долларов.

Примечательно, что находящийся сейчас под следствием Лука Волонте лоббировал интересы одновременно и Азербайджана, и Венгрии. Он открыто покровительствовал в ПАСЕ режиму Виктора Орбана, в адрес которого давно уже звучат обвинения в авторитаризме и отходе от европейских ценностей. Случайно ли то, что Волонте, получающий деньги от Азербайджана, так рьяно защищал “нерукопожатного” для многих венгерского правителя? Думаю, нет. Сам собой напрашивается вывод о том, что Азербайджан, оплатив полный пакет услуг Луки Волонте, заказал ему прикрывать мягкие места как Ильхама Алиева, так и Виктора Орбана. Орбан же за это расплатился с Алиевым, передав ему убийцу Сафарова.

Эта версия очень не понравилась будапештским правителям. Министра иностранных дел Петера Сийярто возмутил вопрос на эту тему, заданный ему на пресс-конференции. “Я опровергаю любые выводы или намеки относительно связи между венгерскими внешнеполитическими решениями и вышеупомянутыми международными криминальными действиями. Я надеюсь, что очень скоро мы узнаем правду о том, что произошло на самом деле”, - заявил глава внешнеполитического ведомства. Но проявленная министром нервозность лишь прибавила сомнения в том, что администрация Орбана не имела личных мотивов.

Расследование еще продолжается. И журналисты “The Budapest Beacon”, и расследователи “Atlatszo”, и эксперты международного Центра по исследованию коррупции настроены довести дело до конца. Ясно, что власти Венгрии постараются сделать все возможное для того, чтобы помешать выявлению истины. Ресурсы у них для этого имеются. Ведь режим Орбана давно уже не гнушается методами подавления гражданских свобод, апробированных Ильхамом Алиевым. Венгерскому избирателю эти методы явно не по душе. Недовольство правящей партией “Фидес” растет. В будущем году в стране пройдут парламентские выборы. Венгерская папка доклада “Азербайджанский ландромат” может стать одним из главных аргументов в руках будапештских оппозиционеров.