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В Номере // ПОЛИТИКА // “Ирма” выдыхается, уступая место “Хосе”

“Ирма” выдыхается, уступая место “Хосе”

“Харви” же oставил без крова более двадцати армянских семей
Мощность урагана “Ирма”, который опустошил ряд Антильских островов, понижена до четвертой категории, объявил Национальный центр США по слежению за ураганами. Французская метеослужба признала “Ирму” самым мощным ураганом за 50 лет наблюдения за движением ураганов со спутников.


Самые большие разрушения “Ирма” оставила на франко-голландском острове святого Мартина. Во французской части острова – Сен-Мартене – погибли по меньшей мере 8 человек. Продолжаются поиски пропавших без вести. По информации местных властей, 95% строений Сен-Мартене разрушены. Информации о жертвах и пострадавших в голландской части острова, Синт-Мартене, пока нет. Но, по словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, уже известно, что ураган нанес колоссальный ущерб и разрушил значительную часть инфраструктуры. Ожидается, что в субботу на остров обрушится новый, менее мощный ураган “Хосе”.
Тем временем ослабевшая “Ирма” движется дальше на северо-запад. На острове Пуэрто-Рико в результате разрушений около 900 тысяч потребителей остались без электроэнергии. Как минимум один человек погиб.
***
К приближению урагана «Ирма» готовится Флорида: закрываются школы, вузы и учреждения. Штат закрывает школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана, сообщил в письменном заявлении губернатор штата Рик Скотт.
По его словам, это делается для того, чтобы обеспечить максимальное количество помещений для размещения людей и складирования предметов первой необходимости. «Каждая семья должна подготовиться к эвакуации», – объявил губернатор Флориды, в которой проживают более 20 миллионов человек. Ураган «Ирма» наиболее опасной, пятой категории, движется вдоль островов Карибского бассейна и на выходных может достичь побережья Флориды. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.
***
В штате Техас более двадцати армянских семей остались без крова и понесли большие материальные потери из-за урагана «Харви».
«Покинувшие свои дома армянские семьи продолжают жить во временных центрах, пострадавших от урагана. Дома многих из них в округе Харрис были разрушены ураганом или полностью смыты водой», — сообщает западноамериканское отделение Армянского общества милосердия (ARS), которое вместе с другими общинными организациями США проводит сбор средств в помощь пострадавших армянских семей.

 

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Последнее обновление ( 09.09.17 11:28 )

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