МИД Нагорного Карабаха пробился в ООН

На Западе заговорили о суверенизации Арцаха

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что встреча с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном уже согласована с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. И теперь «ожидаются предложения, чтобы эта встреча прошла в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке».

Сюрприз был в том, что Баку поддержал изложенный Хогландом сценарий урегулирования карабахского конфликта, хотя, согласно официальной оценке МИД России, да и Армении, «тезисы» Хогланда не содержат ничего нового в сравнении с тем, что ранее заявляли Россия, Франция и США. На наш взгляд, Баку усмотрел в заявлении Хогланда о сохранении принципа территориальной целостности важную часть решения и намерение США активизировать свою роль в его урегулировании. Наконец, бакинский агитпроп отрабатывал позицию наличия в Минской группе между США и Россией фактора принципиальных противоречий в подходах к урегулированию. В этой связи выстраивается такой силлогизм: если между Москвой и Вашингтоном есть проблемы в отношении Дамаска и Киева, то почему их не должно быть в отношении Степанакерта? Польское издание Nowa Europa Wschodnia пишет, что президент США Дональд Трамп уже обозначил свою позицию по вопросу Абхазии и Южной Осетии, поддержал территориальную целостность Грузии и ее стремления, направленные на интеграцию с ЕС и НАТО. Помимо того, Конгресс США принял резолюцию, которая призывает предоставить Грузии «возможности для обороны». Ничего подобного не принято в отношении Азербайджана, который делал и делает все возможное, чтобы «стать искренним союзником и партнером Запада». Почему? Некоторые бакинские эксперты связывают это с результатами активной деятельность в США армянского лобби.

Да, оно работает. Однако известный бакинский политолог Зардушт Ализаде считает, что «Армения в Закавказье для США важнее Азербайджана, является их козырем в отношениях как с Турцией, Азербайджаном, так и даже с Россией». По его словам, американцы «как поддерживали, так и будут поддерживать позицию Армении по карабахскому урегулированию», и для «изменения такой позиции предпосылок нет». Обратите внимание, что США, Запад все время говорят о территориальной целостности Украины и Грузии, уточняет Ализаде. Но в вопросе о «территориальной целостности Азербайджана уклоняются от конкретных действий». Уловив этот важный нюанс, некоторые российские эксперты стали предполагать, что для Вашингтона «самым лучшим сценарием в Закавказье был бы не азербайджано-грузинский, а армяно-грузинский альянс». А в отношении перспектив урегулирования карабахского конфликта делается даже смелый прогноз: Запад пойдет по пути «суверенизации» Карабаха. Проблема в том, «когда и при каких условиях Запад придет к такому решению и в каких границах будет признан суверенитет Карабаха». Можно ли исключать такой ход событий и готовы ли к нему другие сопредседатели МГ ОБСЕ, Россия и Франция? Напомним, что осенью 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто заявлял: «На нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха. Мы не раскрываем многие детали, потому что есть правила дипломатии. Азербайджан никогда не согласится на это».

При этом Алиев обозначил и тех, кто добивается этого: «Основная цель проводимой против нас со стороны западной прессы и неправительственных организаций кампании очернения, клеветы и оскорблений, а также действующей у нас пятой колонны — это заставить нас признать независимость Нагорного Карабаха». Как раз на днях в западных СМИ была выброшена очередная порция компромата на семью президента Азербайджана, которая, правда, не воспринимается в Баку в контексте карабахского конфликта. Тем не менее появляется острая интрига. Мол, Баку, чтобы избежать такого сценария развития событий, «возвращается к мадридским и казанским принципам, лишь бы Россия не лишилась возможности влиять на урегулирование конфликта». Отсюда возникает вопрос о новом смысле дрейфа азербайджанской дипломатии — в сторону Вашингтона или Москвы? К тому же циркулируют слухи, будто бы государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обратился к Конгрессу с письмом о сокращении около 70 спецпереговорщиков, в том числе — сопредседателя Минской группы. Его обязанности могут быть возложены на Бюро по вопросам Европы и Евразии. Тогда что будет с МГ ОБСЕ?

Впрочем, к суждениям экспертов претензий быть не может, поскольку переговорный процесс носит закрытый характер. Мамедъяров, анонсируя предстоящую встречу со своим армянским коллегой в Нью-Йорке, вновь говорит загадочными фразами: «Всем известно, какой план в последнее время мы обсуждаем. Единственное, что нужно, чтобы была проявлена политическая воля, в результате чего Армения должна будет вывести войска с оккупированных азербайджанских территорий». Во-первых, практически никому не известно о каком-то плане по урегулированию конфликта, во-вторых, акцент только на выводе армянских войск из районов Азербайджана без готовности Баку идти на компромиссы, даже прописанные в Мадридских принципах, создает тупиковую ситуацию. Так что нет ни одного видимого признака, свидетельствующего о перспективах достижения прогресса на переговорах, если не считать возможность уточнения подходов двух сторон. То есть опять формула «переговоры о переговорах».

В целом, как пишет итальянское издание Gli Occhi Della Guerra, в современном мире существует десять фактических государств, которые или признаны частично, или вовсе не признаны. Их количество может вырасти до 12, в частности за счет Нагорного Карабаха, где «ситуация еще не пришла к своему логическому завершению». Когда такое произойдет, никто не знает. В ООН распространен документ МИД НКР о проводимой Азербайджаном политике изоляции Арцаха. Ее квалифицируют как акт «вопиющего нарушения права на развитие, которое закреплено в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, а также в Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах». Символика многозначительная.

Станислав ТАРАСОВ,

https://regnum.ru/news/polit/2319101.html