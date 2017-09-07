Шестая конференция Армения - диаспора укрепит взаимное доверие

В Ереване с 18 по 20 сентября состоится Шестая конференция Армения - диаспора: «Взаимное доверие, единство и ответственность», сообщила в ходе пресс-конференции министр диаспоры Грануш Акопян.

«В отличие от других конференций, на этот раз мероприятие будет отличаться целым спектром особенностей. Впервые на форуме выделены 4 основных направления, для организации работы по которым отобраны ответственные ведомства – министерства обороны, иностранных дел, международной экономической интеграции и реформ, диаспоры», – отметила Г.Акопян.

Министр также добавила, что на первом пленарном заседании выступят президенты Армении и Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) – Серж Саргсян и Бако Саакян, Католикос Всех Армян Гарегин II и Католикос Великого Дома Киликийского Арам I. Ранее был запущен официальный сайт форума. В конференции примут участие свыше 1400 гостей из 70 стран. Состоятся 16 заседаний, участники которых обсудят темы развития экономики Армении, региональные вызовы, проблемы национальной безопасности, внешнеполитическую повестку, вопросы по устранению последствий геноцида армян в Османской империи 1915 г., проблемы сохранения армянской идентичности.

***

Формируемый ныне Общеармянский совет станет консультативной структурой, и решения данного органа не могут быть обязательны для Армении, Арцаха (НКР) и диаспоры, заявила вчера в ходе пресс-конференции министр диаспоры РА Грануш Акопян, отвечая на вопрос, будет ли иметь данный орган влияние на процесс принятия решений в Армении.

«Мы не можем создавать орган, решения которого обязательны для Армении, Арцаха и диаспоры. Это исключено. К сожалению, по воле судьбы армянский народ рассеян по всему миру, и сложилась необходимость консолидированно обратиться к ряду проблем, объединить данный потенциал, имеющиеся возможности», – сказала министр. По ее словам, вопрос создания данного органа обсуждается уже длительное время, порядка 20 лет. «Полагаю, необходимо сделать так, чтобы крупные структуры, организации диаспоры имели возможность оказывать влияние на процесс принятия решений», – отметила Г.Акопян.

Отметим, 18 августа у президента Сержа Саргсяна состоялось совещание, посвящённое подготовительным работам по формированию Общеармянского Совета и проведению Шестой конференции Армения - диаспора 18-20 сентября в Ереване. Учитывая обсуждения прежних лет относительно новой общеармянской структуры, президент С.Саргсян поручил по итогам соответствующих обсуждений со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с действующими организациями и структурами диаспоры, подготовить проекты документов касательно целей формирования Общеармянского совета, критериев членства, повестки дня и регламента первого заседания, которое будет проведено в 2018 году.

Напомним, решение о начале работ по подготовке к созданию Общеармянского совета было единогласно принято ещё в сентябре 2015 года на Шестом заседании Государственной комиссии по координации мероприятий, посвящённых 100-й годовщине геноцида армян, на котором президент С.Саргсян, подводя итог состоявшимся обсуждениям хода мероприятий 100-й годовщины геноцида и предстоящих действий, отметил, что заметна общая потребность в формировании постоянной площадки для сопоставления дальнейшей работы и регулярных контактов. На том же заседании был сформирован организационный комитет, которому было поручено инициировать широкий, всеохватный процесс консультаций. Ответственными за координацию работ были назначены председатель КС Гагик Арутюнян и на тот момент руководитель аппарата президента РА Виген Саркисян (ныне министр обороны).