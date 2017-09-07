В Брюсселе готовятся к подписанию соглашения ЕС - Армения

Официальный Брюссель готовится к подписанию нового соглашения Евросоюз - Армения, заявил вчера по возвращении из Брюсселя руководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский. По словам посла, «там сейчас готовят бумагу и чернила» для подписания документа.



«Я только что приехал из Брюсселя, приземлился в Ереване в 5 часов утра. И, подытоживая свои беседы со всеми лицами, ответственными за подготовку к подписанию соглашения, могу сказать, что все идет своим чередом. Люди очень усердно работают, чтобы мы могли подписать соглашение в ноябре на саммите «Восточного партнерства» (саммит откроется 24 ноября в Брюсселе. - Ред.). С нашей стороны, со стороны Евросоюза, все для этого готовится», - сказал Свитальский в ходе состоявшейся вчера пресс-конференции. В ответ на вопрос радио «Азатутюн», возможно ли, что на фоне напряженных отношений между Россией и Западом новые попытки давления поставят под угрозу и подписание этого соглашения, Свитальский лишь повторил, что Евросоюз «готовится к подписанию».



«У нас нет оснований

не подписывать

этот документ»



Напомним, что президент Серж Саргсян 27 февраля этого года по итогам переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил: «Сегодня я с удовлетворением могу констатировать, что стороны завершили переговоры. Новый правовой документ – Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве – отражает реальный охват и глубину отношений Армения - ЕС». А 21 марта 2017 года Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Около десяти дней назад на встрече с участниками всеармянского молодежного слета «Базе», касаясь подписания нового соглашения Армения - ЕС, президент Серж Саргсян подтвердил, что Армения осенью этого года подпишет с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

«Да, мы собираемся подписать договор осенью. Почему я говорю это с такой уверенностью, потому что документ уже парафирован. Если я не ошибаюсь, мы объявили в марте, что документ в общем уже согласован, и после этого мы его парафировали. У нас нет причин и оснований не подписывать этот документ», - сказал глава государства, отвечая на вопросы участников встречи. По словам президента, некоторые зарубежные СМИ пытаются представить принятое в 2013 году решение Армении о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как решение, принятое за одну ночь, однако подобные утверждения являются «необоснованными и просто смешными». Серж Cаргсян напомнил, что Ереван тогда вел переговоры как с Таможенным союзом, так и с ЕС, поскольку с самого начала обе стороны говорили, что один вектор не мешает другому. Однако потом ЕС фактически поставил Армению перед дилеммой, и последняя выбрала интеграцию в Таможенный союз. Тем не менее спустя четыре года Ереван и Брюссель собираются подписать новый договор, который будет учитывать обязательства Армении в рамках ЕАЭС.

По мнению представителей оппозиции, новое соглашение с ЕС настолько слабое, что Россия не станет препятствовать его подписанию. В частности, зампредседателя партии «Наследие» Армен Мартиросян выразил в ходе состоявшейся вчера пресс-конференции мнение, что предложенный к подписанию документ «в содержательном плане в десятки раз слабее предыдущего соглашения». «Соглашение о свободной торговле и ассоциации было чрезвычайно важным. А нынешнее соглашение в содержательном плане настолько слабое, что Россия не воспрепятствует его подписанию», – заявил оппозиционный политик.



Евросоюз инвестирует

в сферу образования

РА более 20 млн евро



В ходе вчерашней пресс-конференции, посвященной открытию в Армении информационного центра Erasmus + Youth, посол Свитальский сообщил также о новых инвестициях. По его словам, Евросоюз намерен инвестировать в сферу образования Армении более 20 млн евро, поскольку видит будущее Армении в развитии сферы образования. Отметим, что общий объем финансовой помощи ЕС для содействия развитию Армении в 2016 году составил 62 млн евро.

“ЕС принял решение осуществить серьезные инвестиции в сферу образования Армении. Я пока не могу озвучить предусмотренные программы, но в данном направлении была проделана большая работа и скоро мы сможем говорить об этом открыто. Инвестиции в сферу образования в Армении являются одной из самых рациональных стратегий для страны”, - сказал он, отметив, что ЕС намерен реализовать в Армении две крупные многомиллионные программы. “Думаю, что это будет лишь началом», - добавил он.

По словам Свитальского, несмотря на то что Армения является небольшой страной, тем не менее с точки зрения образования у государства есть большой потенциал. “ЕС желает инвестировать свои деньги туда, откуда можно получить наилучший и ощутимый результат. Мы считаем, что инвестиции в образование важны для будущего Армении, которая обладает высоким интеллектуальным потенциалом”, - сказал глава делегации ЕС. По его мнению, система образования, доставшаяся в наследство от Советского союза, уже изжила себя. “Я очень рад, что люди, ответственные за сферу образования в Армении, всерьез задумываются над тем, каким образом можно реформировать ее, так как она действительно нуждается в усовершенствовании”, - подчеркнул Свитальский.

На вопрос, осведомлен ли он о коррупции в сфере образования Армении, Свитальский ответил, что знает о рисках, но настроен позитивно и «они сделают все», чтобы эти риски свести к минимуму. «Борьба с коррупцией в образовательной сфере чрезвычайно важна, поскольку это касается будущего. Но мы это сделаем, мы сможем это сделать. Я настроен оптимистично и считаю, что для этого в Армении сейчас есть хорошая среда, правительство, взявшее на себя обязательство бороться с коррупцией. Вы рядом с нами, и есть молодежь, которая больше других заинтересована в вопросе борьбы с коррупцией», - сказал посол ЕС.

В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему у студентов, направляющихся на учебу по образовательным программам в Европу, возникают проблемы с оформлением визы, посол ЕС в РА Петр Свитальский заверил, что в этом вопросе не стоит искать проявления недоброжелательности. Речь идет исключительно о процедуре. Он также напомнил о переговорах об упрощении визового режима между Евросоюзом и Арменией, отметив: «В настоящее время с Арменией идет диалог о либерализации визового режима, я думаю, что это очень продуктивный диалог».

Касаясь перспектив расширения в Армении программы Erasmus+, посол отметил: “Насколько мне известно, в программе уже приняли участие около 800 армян и, по моим сведениям, все они высоко ценят эту программу. Тем не менее я не удовлетворен статистикой, так как думаю, что участие армян в программе должно быть шире. Частично это зависит от вопроса информированности о возможностях программы, поэтому я надеюсь, что здесь полезную работу осуществят информационные центры”, - добавил Свитальский. По его мнению, программа Erasmus+ важна для армян по нескольким причинам. “Я всегда подчеркиваю, насколько я впечатлен талантами армянской молодежи. Они умны и обладают прекрасным потенциалом, им удается достигать самых высоких уровней знаний и возможностей. Кроме того, в Армении есть огромный спрос на хорошее образование”, - добавил Свитальский. Он отметил, что ознакомление армянской молодежи с европейскими развитиями и стилем работы европейских университетов очень важно также в плане модернизации образовательной системы в Армении и приобретении нового опыта.

Напомним, что программа Erasmus+ реализуется со стороны ЕС и направлена на сферы образования, переподготовки и вопросы спорта и молодежи. Программа стартовала 1 января 2014 года и будет действовать до 31 декабря 2020 года. Программа направлена на развитие партнерства между структурами ЕС и соседних стран, а также развитие сфер образования, переподготовки посредством поощрения новых идей и участия гражданского общества.