“Черная касcа” Ильхама Алиева

Журналисты-расследователи нашли подтверждение фактам подкупа Азербайджаном влиятельных европейских политиков

Ильхам Алиев, судя по всему, переживает один из самых трудных периодов своего правления. Никогда еще на международной арене у правящей в Азербайджане семьи не было столь позорной репутации, как сейчас. Разоблачения, опубликованные на днях европейскими журналистами-расследователями, вызвали международный скандал. На Западе теперь уже стали осознавать, что тоталитарный бакинский режим держится именно из-за отсутствия должной реакции мирового сообщества на творимые им беззакония. Чем же чреват очередной коррупционный скандал для Алиева и что он изменит в геополитическом раскладе в регионе?..

Преступную деятельность алиевского режима европейские журналисты-расследователи изучают давно. На днях международная журналистская организация “Центр по исследованию коррупции” опубликовала очередной отчет по Азербайджану. Документ называется “Азербайджанская прачечная”. Исследование касается методов незаконного отмывания денег, к которым прибегала администрация Ильхама Алиева в промежутке между 2012-м и 2014-м годами. Выяснилось, что за эти два года представители правящего в Баку клана отмыли и сосредоточили на теневых счетах европейских банков почти 3 миллиарда долларов. Деньги из этой “черной кассы” служили в основном для подкупа европейских средств массовой информации и западных политиков. Миллионные взятки выплачивались с целью избежать критики тоталитарных методов правления режима и способствовать формированию позитивного имиджа Азербайджана.

В журналистском расследовании, проведенном “Центром по исследованию коррупции”, принимали участие представители самых солидных изданий Дании, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, Болгарии. Среди них “Suddeutsche Zeitung”, “Le Monde”, “The Guardian”, “BBC”. Участвовали в расследовании и азербайджанские журналисты. Немалую работу провела бывший репортер азербайджанской службы радио “Свобода” Хадиджа Исмаилова, депортированная из Баку и получившая политическое убежище в Голландии. Несмотря на грандиозное противодействие и серьезнейшие преграды, авторы сумели найти нити, связывающие секретные счета с влиятельными членами алиевского клана. В отчете, в частности, говорится: “Большинство платежей поступали фиктивным компаниям, что указывает на то, что вся схема может быть намного больше, чем сейчас известно. Происхождение средств, порой, непонятное, однако есть достаточно доказательств их связи с семьей президента Ильхама Алиева”. Комментируя разоблачение, лондонская “The Guardian” пишет, что “полученная информация – это только верхушка айсберга”.

“Черная касса” аккумулировалась на десятках счетов в нескольких европейских банках. Открыты были эти счета в основном на имена подставных лиц. Но были и реальные лица. Среди них сын первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова. Отпрыск заместителя главы правительства не первый год координирует в Европе потоки финансов, принадлежащих президенту Алиеву. Другой открытый счет “черной кассы” принадлежал небезызвестному Арифу Пашаеву, тестю президента Ильхама Алиева и отцу первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Деньги в семье общие.

Исследователи детально изучили происхождение средств, поступавших на секретные счета. Источники были самые разные. Среди них были и государственные ведомства Азербайджана. То есть чиновники переправляли деньги азербайджанского налогоплательщика в бумажник президента. Еще одна любопытная деталь. Сразу после того, как со счета в Международном банке Азербайджана было снято полтора миллиарда долларов и переправлено в “черную кассу”, этот государственный банк заявил о банкротстве. В результате пострадало немало вкладчиков – как резидентов, так и нерезидентов. Но самая скандальная история связана с перечислением, поступившим от российской государственной корпорации “Рособоронэкспорт”. Этот монополист по поставке за рубеж вооружения продал за последние годы Азербайджану оружия на сотни миллионов долларов. Можно лишь догадываться, почему часть заработанных благодаря этому денег, а именно – 29 миллионов долларов, “Рособоронэкспорт” перечислил на счета “черной кассы”, контролируемой бакинскими правителями. Эта схема очень напоминает пресловутый “откат”. Запрос авторов расследования, направленный руководству российской корпорации, к сожалению, остался без ответа. Если сведения об “откате” подтвердятся и выяснится, что в Кремле об этом ничего не знали, думается, полетят весьма крупные головы.

Теперь поговорим о том, как и на что были потрачены эти самые 30 миллиардов долларов. Выяснилось, что с секретных счетов за все время их существования (с 2012 по 2014-й годы) было осуществлено почти 16 тысяч транзакций. Оплачивались самые разные услуги и сделки. Это и отдых неизвестных лиц в люксовых курортах, и приобретение с известных аукционов эксклюзивной мебели, и покупка безумно дорогих ювелирных украшений. Но нам, конечно же, интереснее затраты, связанные с политикой. Выделим лишь три самые скандальные и сенсационные истории. Расследователи установили, что немецкому политику Эдуарду Линтеру, который в 2013-м году еще был депутатом Бундестага, со счетов “черной кассы” было перечислено 890 тысяч евро. (Это почти миллион 100 тысяч долларов.) Нетрудно догадаться, за какие именно услуги был вознагражден Линтер. Дело в том, что незадолго до этого он возглавил мониторинговую миссию ПАСЕ, наблюдавшую за ходом президентских выборов в Азербайджане. Эдуард Линтер выступил с заключением, согласно которому Ильхам Алиев победил честно и совершенно справедливо, а атмосфера голосования была предельно демократичной. Ну разве такие добрые слова не стоят миллиона долларов?..

Судя по всему, честно отработала гонорар и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Эта дама давно уже лоббирует интересы Азербайджана, признавая его культурным достоянием все то, что создавали коренные народы восточного Закавказья – армяне, лезгины, талыши, таты, удины. Оценив эти ее усилия, бакинские партнеры перечислили со своих секретных европейских счетов чуть больше полумиллиона долларов. Но не лично Ирине Боковой, а ее мужу. Это был гонорар не только за уже проделанную работу, но и аванс за будущие услуги. Дело в том, что Бокова, готовящаяся покинуть пост главы ЮНЕСКО, еще не выполнила свое главное обещание и не усадила на свое кресло нынешнего посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы.

Но что такое полмиллиона по сравнению с гонораром, выплаченным Луке Волонте? Этот одиозный итальянский политик до недавних пор был вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он прославился тем, что, приложив гигантские усилия, сумел провалить принятие ассамблеей резолюции, посвященной ситуации вокруг политзаключенных Азербайджана. Авторы расследования выяснили, что сразу после этого ему несколькими транзакциями было перечислено два миллиона 400 тысяч долларов. У руководства ПАСЕ эта информация вызвала шок. Хотя в Страсбурге наслышаны о темных связях Эдуарда Линтера и Луки Волонте с Азербайджаном, появление неопровержимых улик, доказывающих факт взяток, должно привести к уголовному преследованию. В отношении обоих упомянутых деятелей уголовные дела уже возбуждены. Но неужели накажут только их? А как же с теми, кто давал им взятку? Разве правители Азербайджана, подкупая европейских политиков, не совершали преступление?..

Интересно, что обо всем этом думают сами бакинские правители. Реакция алиевской администрации не заставила себя долго ждать. Пресс-служба президента Азербайджана, конечно же, категорически опровергла все, что изложено в отчете “Центра по исследованию коррупции”. Мотивы журналистов-исследователей в Баку объяснили армяно-еврейским заговором. В заявлении алиевской пресс-службы говорится, что “мировое армянство вновь прибегает к грязными действиями” и что “действующий заодно с армянским лобби американский финансист Джордж Сорос сводит счеты с президентом Азербайджана и членами его семьи”. Совсем неудивительно. В мире еще не происходило ничего негативного, чтобы в Баку не попробовали объяснить происками армян. На этот раз новость заключается лишь в том, что к мировому армянству, строящему против Азербайджана козни, примазался еще и коварный еврей Сорос.

Что же будет, когда компетентные органы европейских стран завершат свое профессиональное расследование и убедятся в справедливости обвинений, выдвинутых специалистами “Центра по исследованию коррупции”? Все те, кому дорога репутация таких европейских структур, как ПАСЕ и ОБСЕ, просто обязаны будут настаивать на международных санкциях в отношении Азербайджана. Правящий в Баку авантюрист должен быть причислен к числу нерукопожатных лидеров. Армения со своей стороны сделает все для того, чтобы приблизить этот день.