Российские самолеты и сирийские солдаты деблокировали Дейр-эз-Зор

Сирийские правительственные войска взяли важный оплот «халифата» - города Дейр-эз-Зор, в связи с чем президент Владимир Путин направил поздравительное послание Башару Асаду, назвав деблокаду “стратегической победой”.

a«В ходе операции по освобождению города сирийскими штурмовыми отрядами был захвачен крупный укрепленный район боевиков ИГИЛ, по которому накануне авиацией России и крылатыми ракетами «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» были нанесены точечные удары», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Было уничтожено немало техники и не менее 200 боевиков. Одновременно стало известно, что оборону здесь держали выходцы из России и стран СНГ, о чем ранее доносила разведка. Отметим, что среди последних, как известно, много представителей Азербайджана.

О том, что правительственные войска, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, прорвали окружение Дейр-эз-Зора и сумели войти в город, сообщили в Минобороны РФ. «Штурмовые отряды расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов, занятых боевиками “Исламского государства”», — добавили в ведомстве, уточнив, что исламисты оказывают ожесточенное сопротивление.

Операция по прорыву блокады Дейр-эз-Зора прорабатывалась российскими военными с середины августа. Примерно в тот момент войска генерала Сухела начали активное наступление на позиции боевиков в долине реки Евфрат, выдавливая их при поддержке российской истребительной и бомбардировочной авиации с авиабазы Хмеймим (Латакия) в окрестности города Ганем-Али. Впоследствии там было уничтожено, по сведениям Минобороны РФ, более 800 террористов, 13 танков, 39 пикапов, а также 9 минометов и артиллерийских орудий. К 27 августа правительственным войскам удалось окончательно разгромить отряды боевиков, считавшихся самыми боеспособными в группировке ИГ в районе Ефрата.

Военные собеседники “Комерсанта” утверждают, что практически сразу войскам было дано указание продвигаться вдоль восточного берега Евфрата в направлении Дейр-зз-Зора. Сразу войти в город, который на протяжении почти трех лет находился в кольце боевиков, было невозможно. С учетом того, что в Дейр-эз-Зоре находились мирные жители, летчикам пришлось сначала зачищать подступы к городу. Например, 2 сентября бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35 уничтожили автоколонну боевиков на трассе Дейр-эз-Зор—Расафе, перевозивших минометы и крупнокалиберные орудия. Однако на первых порах ВКС не удавалось помешать исламистам перебрасывать к городу тяжелую бронетехнику, машины с крупнокалиберными пулеметами, вооружение и боеприпасы. А в результате бомбового удара, нанесенного 1 сентября с беспилотника боевиков по позициям правительственных войск, погибли уроженец Новокузнецка 27-летний контрактник Степан Борщев и его сослуживец из Новосибирска 26-летний Алексей Гора.

Ответ последовал в ночь на 4 сентября. По словам источников “Ъ”, ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков наносились при помощи фактически всей авиации, имеющейся в Хмеймиме (в частности, истребителями Су-30СМ и Су-35С, бомбардировщиками Су-24М2 и Су-34, вертолеты, осуществлявшие прикрытие отрядов войск Башара Асада, совершили свыше 80 вылетов). Перекрыв боевикам «Исламского государства» каналы транспортировки, сирийские войска смогли приблизиться к Дейр-эз-Зору, занять в понедельник район Эль-Маджбиль и пойти навстречу отрядам, защищавшим базу 137-й механизированной бригады. А уже во вторник утром фрегат «Адмирал Эссен» осуществил пуски трех крылатых ракет «Калибр» по объектам исламистов в районе Дейр-эз-Зор: таким образом, был буквально расчищен коридор для наступления правительственных штурмовых отрядов. Сейчас главной задачей является полная зачистка города от боевиков. Едва ли процесс будет быстрым, признает офицер Генштаба: рассчитывать на российскую авиацию сирийским военным не приходится, поскольку она сможет прикрывать только подступы к городу, а не бомбить городские кварталы. Заниматься ликвидацией боевиков сирийская армия будет самостоятельно.

Эксперты уверены, что военную часть операции необходимо завершать, продвигаясь по всей долине реки Евфрат. «От Дейр-эз-Зора — основного опорного пункта боевиков — предстоит идти на юг и немного на север в сторону иранской границы, причем задействовать оба берега — и восточный, и западный», — считают они.

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Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии экстренно направляет находившимся в блокаде более 3-х лет жителям Дейр-эз-Зора продукты питания и предметы первой необходимости, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Дейр-эз-Зор везут станции очистки воды, мобильные дизельгенераторы, питьевую бутилированную воду, продуктовые наборы и медикаменты. В ближайшее время в город, где проживает не только много арабов, но также армян и алавитов, посетят бригады медиков для оказания помощи нуждающимся. Армян с Дейр-эз-Зором связывают не только страшные события геноцида армян в Османской империи 1915 года (сотни тысяч депортированных армян нашли свое последнее пристанище в пустыне к востоку от Дейр-эз-Зора), но и события последних лет: в отличие от многих городов центральной Сирии, Дейр-эз-Зор неожиданно оказал стойкое сопротивление боевикам, в том числе благодаря местному армянскому населению.