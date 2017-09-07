Турция может стать партнером Армении

Почему Эрдоган отложил визит в Баку

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сообщил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган отложил визит в Баку, который намечался на 10-11 сентября, для участия в шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан — Турция. В этом формате должны были состояться и переговоры Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, что Совет стратегического сотрудничества был создан в 2010 году. Каждой встрече в этом формате предшествует огромная работа бюрократического и экспертного аппаратов двух стран. Перенос работы Совета, что бывало раньше, всегда был связан с какими-то неожиданными и даже форс-мажорными обстоятельствами. Так, проведение пятого заседания переносилось из-за террористического акта в Анкаре. А что произошло на сей раз?

Посол Озорал объяснил это обтекаемой, но содержащей немало намеков фразой - «из-за плотного рабочего графика президента». При этом он не стал рассказывать о деталях, что сразу вызвало немало версий среди экспертов. Согласно одной из них, «в происходящем не следует искать сугубо политическую подоплеку, и все связано с проблемами здоровья турецкого лидера». Но по нашим наблюдениям, Эрдоган вполне бодр и продолжает активно участвовать в политической жизни страны. Как отмечает турецкий политолог Хасан Октай, истинную причину несостоявшегося визита в Баку следует искать в другом, более важном, о чем стороны предпочитают умалчивать.

На наш взгляд, речь идет о возможной корректировке ранее разработанной повестки Совета стратегического сотрудничества. Как говорится, «из-за изменившихся политических обстоятельств». Кстати, об этом почти открыто заявил Озорал. По его словам, «в настоящее время рассматривается вопрос вступления Турции в Таможенный союз Евразийского экономического союза» и он «имеет политические стороны». Более того, Анкара намерена с ЕАЭС еще до конца текущего года подписать таможенное соглашение, о чем уже заявлял министр экономики Нихайт Зейбекчи. Эту версию подтверждает и Октай, заявляя, что «для Турции важно занять место в международной системе и пользоваться всеми возможностями, предоставляемыми данной системой», она сейчас «находится в положении, которое обеспечит переходность между системами».

Конечно, нельзя исключать привычного для турецкой дипломатии блефа, суть которого в стремлении разыгрывать то европейскую, то российскую «карты». Но канцлер Германии Ангела Меркель, которая по всем признакам победит на предстоящих выборах, заявила, что «Европе необходимо на следующем саммите обсудить возможное прекращение переговоров о вступлении Турции в Европейский союз», а глава МИД Германии Зигмар Габриэль откровенно уточнил, что «пока у власти в Турции находится президент Эрдоган, у этой страны нет шансов на вступление в ЕС».

Так как после выхода Великобритании из ЕС Анкара потеряла своего самого активного защитника, то европейские ворота перед ней надолго захлопнулись. Не исключено, что в ближайшей перспективе станет сворачиваться и торгово-экономическое сотрудничество Анкары с Брюсселем. В таких условиях дрейф Турции в сторону ЕАЭС выглядит естественным и во многом вынужденным. Но на этом пути стоит Армения, полноценный член союза, который может согласиться на вступление Турции на определенных условиях (например, восстановление дипотношений и открытие границ), а может и выступить против. В этом как раз и кроется главная интрига. То есть в Закавказье может сформироваться принципиально новая геополитическая ситуация: если раньше Анкара под диктовку Баку выставляла Еревану условия для нормализации отношений, связывая их с проблемами урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то теперь условия Турции может выставить сама Армения. Не случайно турецкая газета Daily Sabah сообщила, что если Эрдоган посетит Баку, то только после своего визита в Казахстан, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества Турции с ЕАЭС.

Это значит, что в Закавказье может сформироваться принципиально новая геополитическая ситуация. В широком смысле Анкара в партнерстве с ЕАЭС никогда не будет выступать на первых ролях, имея в виду Россию и Казахстан и в партнерстве с Арменией. Эксперт Керим Хас пишет, что еще недавно действовавший российско-турецкий альянс заметно укреплял позиции и Азербайджана. Парадокс в том, что Баку может уступить место Еревану в качестве одного из связующих звеньев в отношениях между Россией и Турцией. И даже при выходе на проектную мощность «Шахдениз-2» не сможет покрыть растущих потребностей Турции в природном газе, без закупок российского (или туркменского, в крайнем случае — иранского) топлива ей не обойтись. А после пуска «Турецкого потока» газовая зависимость Анкары от Баку ослабнет, следствием чего может стать изменение тональности турецкой стороны в отношении Азербайджана. В самом же Баку уже пишут о том, что «политические логика и философия, даже геополитические реалии Турции и Азербайджана не являются совсем идентичными». Теперь остается только дождаться, как Турция будет выходить на армянский трек, что является неизбежным.

Станислав ТАРАСОВ,

https://regnum.ru/news/2317617.html