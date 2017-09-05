От участия в учениях НАТО отказались в последний момент…

Отсутствие армянских военнослужащих на официальном открытии международных учений Agile Spirit-2017 вызвало удивление грузинской стороны. Ереван пока ничего не комментирует.

Армянские военные не приехали на многонациональные учения Agile Spirit-2017, начавшиеся на полигоне Орполо, сообщила агентству Sputnik Армения пресс-секретарь Минобороны Грузии Нино Толордава. «От руководства Министерства обороны Армении никаких разъяснений пока мы не получали”, — подчеркнула она. Всё это удивило участников маневров. «Если бы Армения заранее заявила, что не примет участие в военных учениях, то все стороны приняли бы это решение нормально, но в этом случае возникнут разные мнения. Это может быть воспринято как давление со стороны России», — считает сотрудник Департамента разведки, безопасности и стратегических исследований при университете Лестера Эдуард Абрамян. По его мнению, «чрезмерная» активность армянской стороны в мероприятиях НАТО может стать результатом недовольства Москвы, которая полностью противопоставляет себя НАТО и близким союзникам блока — Украине и Грузии, и, следовательно, любое мероприятие, даже чисто миротворческого или оборонительного характера, воспринимается в Кремле эмоционально и неадекватно. «России не нравится активность Армении, а в последнее время и Казахстана в тех учениях НАТО, которые толкуются исключительно как угроза российским интересам», — сказал Абрамян в интервью tert.am.





…Или вообще не собирались участвовать?

Армения официально не подтвердила, что примет участие в организованных НАТО учениях в Грузии, заявил журналистам замминистра обороны Артак Закарян.

“Не могу сказать, почему Армения была указана в списке участников. Наши Вооруженные силы никогда не говорили, что примут участие в очередных военных учениях. В нашем планировании произошли некоторые изменения”, - сказал замминистра. При этом он добавил, что неучастие армянских военных не обусловлено участием Азербайджана. А заодно - исключил вмешательство в этот вопрос третьей стороны. “Нет никаких проблем. НАТО есть, была и продолжит оставаться нашим партнером. При этом мы – полноправный партнер ОДКБ, и нашим основным «зонтом» безопасности является система ОДКБ», - отметил замминистра.

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По мнению экспертов, свою роль в решении Еревана сыграло присутствие на этих учениях противника Армении — Азербайджана, пишет EADaily.

Вторая причина — возможная негативная реакция со стороны военно-политического союзника Армении — России. В условиях стремительно ухудшающихся отношений России и Запада, возможно, пресловутая «комплементарная политика» Еревана начинает давать сбои. Москву по понятным причинам не могут не настораживать военные учения основного геополитического противника прямо у нее под боком, и уж тем более — участие партнера по ОДКБ в этой затее.

Внешний фактор исключает и один из лидеров коалиционной партии Дашнакцутюн Грант Маргарян. «Армения независимое государство, имеет собственные интересы и сама решает, в каком мероприятии участвовать, а в каком нет. Это суверенное решение Армении, и здесь двух мнений быть не может», — сказал он журналистам. Он не видит ничего удивительного в отказе Армении, ибо «политика — искусство возможного». «Можно месяцами придерживаться одного решения, но исходя из каких-то тактических соображений в один момент его изменить. Это нормально», — отмечает политик.

В отличие от Маргаряна политолог Степа Сафарян считает более вероятной «азербайджанскую версию». По его словам, армянская сторона отменила свое участие после согласия Баку участвовать в маневрах. Он напомнил, что у Армении есть довольно печальный опыт совместного с Азербайджаном участия в проектах НАТО, намекая на известный трагический инцидент в Будапеште, когда Рамиль Сафаров обезглавил спящего армянского офицера. «Сколько бы НАТО ни осуждало произошедшее, я не думаю, что последующие этому события, в том числе и экстрадиция Рамиля Сафарова в Баку, являются утешением для армянской стороны», — сказал Степа Сафарян в беседе с tert.am. Что касается российского фактора, то Сафарян считает давление Москвы маловероятным и нелогичным. «Если даже речь идет о российском давлении, то непонятно, почему армянская сторона до последнего момента не отменяла свое участие. Это ведь могло произойти намного раньше», — указал политолог. А вот директор Института Кавказа Александр Искандарян склонен думать, что решение Армении обусловлено ее взаимоотношениями с союзниками по линии ОДКБ. «Речь, конечно, о России. У меня нет точных данных, я лишь могу делать предположения. А отношения России с Западом переживают кризис и находятся на низкой точке», — сказал Искандарян, добавив, что, возможно, Армения в последний момент отказалась от участия в натовском мероприятии по причине произошедших «изменений в Москве». «Очевидно, что что-то изменилось в Москве. Это может быть связано с очень многими факторами», — предположил эксперт.

«Можно предположить, что за решением Армении кроется желание избежать политического давления», — отмечает председатель международного центра человеческого развития, экс-депутат парламента Теван Погосян. По его словам, подобный стиль работы не делает чести государству, более того, изрядно портит его имидж. Армения потеряла очередной шанс «стать еще сильнее и боеспособнее», считает он.

Справедливости ради следует отметить, что из Армении на учениях должны были присутствовать… три военных врача.