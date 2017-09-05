За спиной Арцаха стоят Армения и всё армянство мира

Находившийся с визитом в Степанакерте президент Серж Саргсян принял в субботу участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 26-ой годовщине провозглашения Республики Арцах

Главы двух армянских республик посетили Степанакертский мемориальный комплекс и возложили венки и цветы к могилам погибших за независимость и свободу Арцаха воинов-освободителей, а также первого председателя парламента НКР Артура Мкртчяна.

В мероприятиях участвовали второй президент НКР Аркадий Гукасян, предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр НКР Араик Арутюнян, высокопоставленные должностные лица Арцаха и Армении, представители диаспоры, гости из-за рубежа.

Вечером президент принял участие в праздничном приёме в Степанакерте, затем на площади Возрождения присутствовал на праздничном концерте, посвящённом провозглашению независимости. Серж Саргсян также направил по случаю праздника поздравительное послание.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем независимости Республики Арцах!

Двадцать шесть лет назад в этот день армянство Арцаха провозгласило свою независимую государственность. Из огня и разрушений войны республика сумела подняться и предстать перед миром со своей героической армией, государственными учреждениями, серьезным экономическим прогрессом, примерными очагами образования и культуры и, наконец, своим организованным обществом. Обществом, которое верно своим национальным традициям, но также современно и способно перенять и укоренить то лучшее, что человечество создало в науке и культуре, в экономике и политике, в других сферах. В течение прошедших двадцати шести лет Арцах состоялся в качестве прочного, свободного и демократического государства.

Мирный Арцах не только боеспособен, но и жизнеспособен и конкурентоспособен. Защитники Арцаха умеют воевать и знают, во имя чего воюют. Вооружённые силы Арцаха защищают безопасность не только Арцаха, но и Армении, по большому счёту - всего армянства. Прошлогодние апрельские военные действия, которые были развязаны Азербайджаном, в очередной раз продемонстрировали невозможность решения вопроса Арцаха военным путем. Этот авантюризм был изначально обречён на провал, поскольку Армия обороны крепка, а за спиной Арцаха стоят Армения и всё армянство.

В этот славный день мы склоняем головы перед памятью павших за независимость Арцаха. Да здравствует свободный и независимый Арцах! Да здравствует Республика Арцах!» - сказано в послании главы государства.