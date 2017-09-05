курьер
WEB Пространство

У Серены и Алекса родилась дочь...

Псевдопатриоты злобствуют
 
В парламенте снизили лимиты на бензин и телефонные разговоры

 
Объявлен в розыск племянник первого президента РА

 
“Амнистии не будет”

 
Девушка, которая поет

Сюзанна Мелконян будет представлять Армению на “Новой волне” - 2017

 
Вымогатель грозился опубликовать обнаженку

 
Врач-кардиолог оказался повинен в смерти молодого солдата

 
Honda выплатит $605 млн из-за проблем с подушками безопасности

 
 
Обед в “Континенталь” завершился трагедией

 
Психически больных в стране немало, но статистики нет

 
Бывший следователь по делу “террориста” Петросяна едва не стал его адвокатом

 
регион
Наблюдатели ОБСЕ “не поняли, кто стрелял” на линии фронта


Но разоблачили очередную ложь азербайджанской военщины

 
Эрдоган лично курирует форум по османским архивам

 
В Турции подожгли православную церковь

 
Берлин - Анкара: отношения продолжают ухудшаться

 
Abrams осваивает грузинский полигон

 
США – Турции: обучать ваших летчиков будем только у себя

 
Израильское покровительство Баку имеет темную сторону

 
Грандиозный взрыв на складе боеприпасов в Азербайджане стал следствием сексуального преступления

 
Анкара решает, чему учиться грузинской молодежи

 
“Борьба за будущее Армении - это борьба за сохранение своего “я”

 
Кадыров пригрозил выступить против России из-за ситуации с мусульманами в Мьянме

 
Макрон назвал общение с Эрдоганом “издержкой” своей работы на посту президента Франции

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 767 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // За спиной Арцаха стоят Армения и всё армянство мира

За спиной Арцаха стоят Армения и всё армянство мира

Находившийся с визитом в Степанакерте президент Серж Саргсян принял в субботу участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 26-ой годовщине провозглашения Республики Арцах

Главы двух армянских республик посетили Степанакертский мемориальный комплекс и возложили венки и цветы к могилам погибших за независимость и свободу Арцаха воинов-освободителей, а также первого председателя парламента НКР Артура Мкртчяна.

 

В мероприятиях участвовали второй президент НКР Аркадий Гукасян, предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр НКР Араик Арутюнян, высокопоставленные должностные лица Арцаха и Армении, представители диаспоры, гости из-за рубежа.

Вечером президент принял участие в праздничном приёме в Степанакерте, затем на площади Возрождения присутствовал на праздничном концерте, посвящённом провозглашению независимости. Серж Саргсян также направил по случаю праздника поздравительное послание.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем независимости Республики Арцах!

Двадцать шесть лет назад в этот день армянство Арцаха провозгласило свою независимую государственность. Из огня и разрушений войны республика сумела подняться и предстать перед миром со своей героической армией, государственными учреждениями, серьезным экономическим прогрессом, примерными очагами образования и культуры и, наконец, своим организованным обществом. Обществом, которое верно своим национальным традициям, но также современно и способно перенять и укоренить то лучшее, что человечество создало в науке и культуре, в экономике и политике, в других сферах. В течение прошедших двадцати шести лет Арцах состоялся в качестве прочного, свободного и демократического государства.

Мирный Арцах не только боеспособен, но и жизнеспособен и конкурентоспособен. Защитники Арцаха умеют воевать и знают, во имя чего воюют. Вооружённые силы Арцаха защищают безопасность не только Арцаха, но и Армении, по большому счёту - всего армянства. Прошлогодние апрельские военные действия, которые были развязаны Азербайджаном, в очередной раз продемонстрировали невозможность решения вопроса Арцаха военным путем. Этот авантюризм был изначально обречён на провал, поскольку Армия обороны крепка, а за спиной Арцаха стоят Армения и всё армянство.

В этот славный день мы склоняем головы перед памятью павших за независимость Арцаха. Да здравствует свободный и независимый Арцах! Да здравствует Республика Арцах!» - сказано в послании главы государства.

.

Последнее обновление ( 05.09.17 10:11 )

Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Взаимодействие с Европейским банком реконструкции и развития будет продолжено

 
В “Хосрове” все еще пожароопасно, но спасатели начеку

 
Газ пошел!

 
C начала года - более 7000 чрезвычайных ситуаций

 
Vinatex “вплетается” в армянский текстиль

 
Днем +35+37

 
“Поступить в вуз легче, чем в детский сад”

 
Турок бежал в Армению, надеясь найти политическое убежище

 
Поедавшего бекон перед мусульманками шведа приговорили к штрафу

 
Идеи. Проекты

Новый холодильник Panasonic приезжает по зову и подаёт сакэ

 
Фильм Анны Меликян “Про любовь 2” вышел в прокат

 
Музыка парижанина Дюплесси созвучна природе Арцаха

 
Азнавур со сцены уходить не собирается

 
Футболисты Западной Армении снова выступят на ЧМ

 
Джоркаефф-младший тренируется в молодежной сборной

 
1:4. Спасибо, что “не в сухую”

 
Приехал в Гюмри – вспомни про комод, бочонок, медную трубу и слоников великого актера!

 
 
Оганесян заявил, что не уходил из “Арарата” и не крал 20 миллионов

 
Reuters, BBC, российские СМИ


Джейн Фонде и Роберту Редфорду вручили «Золотых львов»

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio