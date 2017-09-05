В Баку могут потребовать отставки Мамедъярова

Уже сообщалось о своеобразной реакции Баку на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой относительно высказываний уже бывшего американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда об основных принципах урегулирования карабахского конфликта.

Напомним, Захарова отметила, что «эти заявления не новы». Однако из Баку последовал неожиданный окрик от человека, надо полагать, компетентного, который продемонстрировал уровень своей информированности о ходе переговорного процесса. Речь об экс-министре иностранных дел Азербайджана Тофике Зульфугарове. Приведем его слова, а комментарий к некоторым тезисам будем помещать в скобках. «Читаю различные комментарии и не перестаю удивляться! Как это нет ничего нового? — пишет Зульфугаров. — Разве последние месяцы о плане Лаврова не говорили как о плане, предусматривающем освобождение пяти районов с одновременным решением вопроса статуса Нагорного Карабаха, а в заявлении Хогланда их семь без Лачинского коридора, после чего только начинается обсуждение окончательного статуса НК. Почему все в один голос твердят, что между американской и лавровской позицией нет разницы?» (Москва, как и сопредседатели МГ ОБСЕ, неоднократно публично заявляли, что никакого «плана Лаврова» не существует и никогда не существовало. Этот термин был введен азербайджанской дипломатией, потом стал тиражироваться турецкими, некоторыми армянскими и российскими СМИ. Весной нынешнего года сам Хогланд говорил об этом так: «Документ, вокруг которого стороны ведут переговоры, не называется «планом Лаврова». Детали обнародовать я не могу. Стороны должны отдельно поработать над ним. Это не карточная игра, это дипломатия, и план может поменяться, поэтому не все публично. Мы встречаемся, пытаемся найти общий путь, по которому можно двигаться. Мы пытаемся примирить стороны». При этом Хогланд специально подчеркивал, что «сопредседатели Минской группы и в Ереване, и в Баку выступают с одним посланием».)

Далее Зульфугаров пишет: «Почему все в один голос твердят, что между американской и лавровской позицией нет разницы? Не говоря уже о прошлогоднем заявлении Метью Брайза о наличии предложения России ограничиться на первом этапе освобождением двух районов. Как это нет разницы? Нас что, держат за дурачков, не умеющих считать до семи? Может все-таки министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров скажет нам правду о том, какое предложение на столе переговоров и что он будет обсуждать с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в Нью-Йорке». Вновь Зульфугаров: «Прочитав комментарий Марии Захаровой, был просто поражен тем, насколько, как говорят дипломаты, он совпадает «словом и духом» с комментариями Налбандяна и президента Армении Сержа Саргсяна. И, возвращаясь к молчанию Мамедъярова, хочу сказать, что в этот раз отсидеться в кабинете ему не удастся. Я не исключаю того, что озабоченные состоянием переговорного процесса граждане в рамках своих конституционных прав и разрешенным властями пикетом перед зданием МИДа потребуют отчета о проделанной работе. Почему нам не потребовать в рамках закона отставки Мамедъярова, провалившего переговорный процесс?»

(Устраивать или не устраивать пикеты у здания МИД — это внутреннее дело Азербайджана. Если говорить о так называемом молчании Мамедъярова, то это не совсем так. Глава МИД Азербайджана следующим образом отреагировал на заявление Хогланда: «В Аквиллском, Мускокском и Лос-Кабосском заявлениях глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ отражены основные элементы поэтапного урегулирования конфликта на основе Хельсинкского заключительного акта. И эти элементы составляют фундаментальную основу обновленных Мадридских принципов. Эти принципы еще раз были подчеркнуты сопредседателем от США Ричардом Хогландом. Первым шагом при последовательной реализации этих взаимодополняющих принципов является вывод армянских войск с оккупированных территорий, прилегающих к нагорно-карабахскому региону Азербайджана.

Устранив факт оккупации, необходимо осуществить возвращение вынужденных переселенцев на родные земли и принять надлежащие меры безопасности... Если армянская сторона признает, что эти принципы не новые и она принимает их, тогда уже необходимо начать субстантивные переговоры с целью обсуждения деталей. Армянский народ сможет воспользоваться возможностями сотрудничества, которые могут появиться в связи с урегулированием конфликта». Это позиция. Другое дело, что Мамедъяров точно так же, как его армянский и русский коллеги, включая и сопредседателей МГ ОБСЕ, по взаимной договоренности держат в секрете детали переговоров. Когда он в очередной раз заходит в тупик, то Баку и Ереван выступают с противоречивыми и даже противоположными трактовками хода переговоров, что превращает их не только в заложника ситуации, но и в элемент информационной войны, непрерывно ведущейся между конфликтующими сторонами).

Дыма без огня не бывает. Выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «Россия является ответственной страной, которая твердо привержена тем декларациям, которые принимались за последние 20 лет в ОБСЕ и Совете Россия — НАТО». В этих декларациях содержится желание сторон сформировать пространство равной безопасности в Евроатлантике и Евразии, а также заверение, что «никто из нас не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других». По его словам, эти декларации «так и остались на бумаге» и «все наши попытки сделать их юридически обязательными были отвергнуты нашими западными коллегами. Убежден, если бы этого не произошло и если бы равная и неделимая безопасность действительно обрела юридически обязывающую форму, то многих конфликтов, которые сохраняются сейчас в Европе давно бы не было, их бы урегулировали. Я думаю, это касается приднестровского, карабахского и косовского конфликтов. При наличии юридически обязывающих норм равной безопасности уже давно можно было договориться о неприменении силы в Закавказье, чего мы давно добиваемся». Если говорить конкретно о карабахском конфликте, то выходит, что именно Запад блокирует возможность договориться о неприменении силы. Но через кого он действует, ведь МГ ОБСЕ не раз призывала к подписанию соглашения о неприменении силы как важнейшем условии для перехода к конкретным переговорам? Отсюда вывод: либо в Минской группе существуют противоречия между странами-сопредседателями, что тщательно маскируется, но о чем догадывается господин Зульфугаров, либо Запад работает с одним из участников конфликта, а может быть и сразу с двумя, минуя МГ ОБСЕ. Напомним, что в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе была война, после чего появились соглашения в Вене и в Санкт-Петербурге, которые не были подписаны Баку.

Во все обозначенное давно пора внести ясность и определенность, назвать все своими именами. И прежде всего — со стороны стран-сопредседателей Минской группы. Тем более что на Западе участились информационные вбросы различных аналитических центров относительно неминуемости войны в Нагорном Карабахе уже в этом году. Кстати, об этом буквально на днях писало издание McGill International Review. Говорят, что когда пушки стреляют, то дипломаты молчат. Нужно, чтобы было все наоборот.

Станислав ТАРАСОВ,

https://regnum.ru/news/polit/2316621.html