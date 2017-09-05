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В Номере // ПОЛИТИКА // Reuters, BBC, российские СМИ

Reuters, BBC, российские СМИ

Путин не поедет на Генассамблею ООН

Президент России Владимир Путин не планирует в этом году поездку на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Участие президента РФ не планируется», – сказал он.

Генассамблея ООН откроется 12 сентября в Нью-Йорке, с 19 сентября начнутся обсуждения внешнеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня. В том числе, как сообщало Reuters, 18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп проведет встречу с мировыми лидерами по вопросу реформы структуры ООН. В декларации содержится призыв и к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» организации.

 

Меркель выиграла теледебаты

97 минут длились теледебаты между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и её основным соперником социал-демократом Мартином Шульцем. Эта политическая дуэль – единственная в преддверии выборов в Бундестаг, запланированных на 24 сентября, и аналитики сходятся во мнении, что она сыграет решающую роль в привлечении колеблющихся избирателей на ту или иную сторону.

Одной из основных тем теледебатов стал миграционный кризис. Шульц обвинил Меркель в том, что она в “недостаточной степени привлекла к решению этой проблемы партнёров по ЕС”: “Мы допустили ошибку, – сказал Шульц – мы поставили наших европейских соседей перед свершившимся фактом, и это привело к тому, что сегодня такие политики, как премьер-министр Венгрии Орбан или лидер правящей партии Польши Качиньский, слагают с себя ответственность, подводят Германию, в то время как мы платим за эти страны столько денег. Вот почему для разрешения миграционного кризиса нам нужно общеевропейское решение”.

Другой важной темой стали отношения с Анкарой. Здесь оба политика сошлись во мнении, что Турции с её нынешней политикой не место в ЕС.

“Я никогда не была сторонницей присоединения Турции к ЕС, – сказала Ангела Меркель. – И теперь я, в частности, думаю о том, как нам отреагировать. Я – за немедленное прекращение помощи, которую мы ей оказываем как кандидату на вступление. Посмотрим, кто из нас первым хлопнет дверью – мы или Турция.

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