МИД РФ: эксперты должны изучить “тавушский инцидент”

В Москве надеются, что присущий работе «тройки» сопредседателей» командный дух сохранится и впредь

31 августа во время международного мониторинга на тавушском участке армяно-азербайджанской границы произошел крайне неприятный и опасный инцидент.

«Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении государственной границы Армении во время мониторинга ОБСЕ в направлении Тавушского марза», — сообщил пресс-секретарь МИД Тигран Балаян. Эту информацию подтвердил и споуксмен Минобороны Арцрун Ованнисян, по словам которого наблюдательская группа ОБСЕ «в течение длительного времени не могла провести мониторинг в направлении приграничного села Чинари». При этом на сей раз полевой выход возглавил сам личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Высокопоставленный международный чиновник стал свидетелем того, что выполнить поставленную задачу офицеры его миссии просто не в состоянии.

В связи с происшедшим инцидентом корр. «НВ» в Москве задал пресс-секретарю МИД РФ Марии Захаровой два вопроса. Первый: не намерена ли российская сторона ускорить подготовку к встрече глав МИД Армении и Азербайджана, чтобы ускорить внедрение тех самых мер, которые предлагались на встречах в Вене и Санкт-Петербурге. Речь, напомним, идет о расширении миссии Анджея Каспршика и установлении такой системы мониторинга на передовой, которая бы позволила четко определять конкретного виновника нарушений перемирия в каждом отдельном случае. Второй: поскольку Баку постоянно поднимает вопрос о необходимости начать т.н. «субстантивные переговоры», не пора ли возвращать за стол переговоров Степанакерт, поскольку ясно, что без участия НКР никакие переговоры, тем более – субстантивные, по определению невозможны. Мария Захарова ответила, что по поводу инцидента на границе МИД РФ пока информацией не располагает (что, заметим, понятно - обстрел произошел за несколько часов до начала брифинга). Поэтому говорить об организации специальной встречи министров по этому поводу преждевременно, предварительно «эксперты должны сказать свое слово, изучив обстоятельства на месте». «И когда понадобится созыв подобной встречи, я уверена, что мы будем проинформированы об этом», - отметила споуксмен МИД РФ. Что же касается возвращения Арцаха в процесс переговоров, то, по словам Марии Захаровой, российская сторона ранее неоднократно уже высказывала свой подход к этой проблеме. Напомним, ранее говорилось, что карабахская сторона должна быть привлечена к процессу обсуждений в определенный момент». Остается сделать вывод, что такой момент все еще не наступил.

Прокомментировала Мария Захарова и назначение посла Эндрю Шофера новым сопредседателем МГ ОБСЕ от США. «Мы исходим из того, что в обновлённом составе сопредседатели продолжат свои усилия, направленные на оказание содействия сторонам в урегулировании конфликта, и рассчитываем, что такой командный подход, который всегда был присущ «тройке», будет сохранен», — заявила она. А говоря о недавнем нашумевшем выступлении экс-сопредседателя Ричарда Хогланда о принципах урегулирования, подчеркнула, что в его словах не было ничего нового и неизвестного. «На указанные идеи в своих совместных заявлениях в связи с урегулированием неоднократно ссылались президенты России, США и Франции», — подытожила Мария Захарова.