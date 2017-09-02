В Баку опять “наехали” на российский МИД

Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров обвинил официального представителя российского МИД Марию Захарову в поддержке позиции Армении в карабахском конфликте, заодно потребовав отставки нынешнего главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.



Поводом к этому послужил комментарий Марии Захаровой в связи с заявлением бывшего американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда об «обновленных Мадридских принципах». Захарова сказала, что «эти заявления не являются новыми, на них неоднократно ссылались президенты России, Франции, США в своих совместных заявлениях по нагорно-карабахскому урегулированию, которые были сделаны в период 2009-2013 годов». Эти слова и вызвали возмущение Зульфугарова. «Как это нет ничего нового? Разве последние месяцы о плане Лаврова не говорили как о плане, предусматривающем освобождение 5-и районов с одновременным решением вопроса статуса Нагорного Карабаха, а в заявлении Хогланда их семь без Лачинского коридора, после чего только начинается обсуждение окончательного статуса НК. Почему все в один голос твердят, что между американской и лавровской позицией нет разницы? Нас что, держат за дурачков, не умеющих считать до семи? Может все-таки министр Мамедьяров скажет правду о том, какое предложение на столе переговоров и что он будет обсуждать с Налбандяном в Нью-Йорке», — вопрошает отставной министр в своем «Фейсбуке». Зульфугаров «поражен» тем, насколько комментарий Захаровой, по его убеждению, совпадает с заявлениями президента и главы МИД Армении. «Возвращаясь к молчанию Мамедьярова, хочу сказать, что в этот раз отсидеться в кабинете ему не удастся. Я не исключаю того, что озабоченные состоянием переговорного процесса граждане в рамках своих конституционных прав и разрешенным властями пикетом перед зданием МИДа потребуют отчета о проделанной работе. Почему нам не потребовать в рамках закона отставки Мамедъярова, провалившего переговорный процесс?» — пишет бывший министр.

Отметим, что официально никакого «плана Лаврова» не существует, о нем говорили некоторое время назад лишь отдельные эксперты. А Зильфугаров представляет дело так, будто этот план реально существует, да вот почему-то Мамедъяров не хочет его обсуждать, идя на поводу у армян. Кажется, ему очень хочется вернуться в МИД…