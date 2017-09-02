Нагорный Карабах: тайфун «Хогланд» затронул Баку, Ереван и Москву

Встретятся ли в Нью-Йорке Мамедъяров и Налбандян?

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова закольцевала интригу, которая стала раскручиваться буквально на пустом месте в Азербайджане и со стороны некоторых оппозиционных кругов в Армении. Она заявила, что заявления Ричарда Хогланда по проблемам урегулирования карабахского конфликта, сделанные уходящим в отставку сопредседателем Минской группы ОБСЕ, «не являются новыми, на них неоднократно ссылались президенты США, Франции и России в своих совместных заявлениях».

Напомним, что Хогланд озвучил основные шесть пунктов по урегулированию, что стало пересказом так называемых обновленных Мадридских принципов. Правда, с ранее неизвестными нюансами. Один из них такой: «Территория в рамках бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, которая не контролируется со стороны Баку, должна получить временный статус, который по крайней мере будет обеспечивать гарантии безопасности и самоуправления. Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть переданы под контроль Азербайджана».

Элемент интриги заключался в том, что по случайному совпадению заявление Хогланда прозвучало во время встречи в Сочи президентов России и Армении, отчего стало восприниматься — прежде всего в Баку — как вариант какой-то контригры со стороны США, что предполагало наличие у Москвы и Еревана некоего совместного сценария урегулирования. Но позже наступила ясность, когда сам президент Армении решил прокомментировать свои переговоры с лидером России: «...Мы не только не обсуждали вопрос размещения миротворческих сил, но и вообще не проводили обсуждений по Карабаху как таковых. Я лишь в двух словах представил ситуацию, которая царит сегодня на линии соприкосновения, и представил свое видение относительно намерений нашего соседа. Не более того». Отметим важный нюанс. Саргсян, говоря о заявлении Хогланда, отметил, что он «излагал свою точку зрения насчет механизмов урегулирования», что, кстати, стало придавать еще больше силы политическому тайфуну «Хогланд». Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров стал выстраивать остроумный сюжет. «Хогланд сделал заявление, которое познакомило общественность Азербайджана и Армении с принципами и структурой позиции США, а значит всего Запада в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта», — заявил Зульфугаров. «Его прощальное заявление можно расценивать как официальное окончание эпохи проармянского госсекретаря США Джона Керри, который либо молчал, либо поддакивал в вопросах, связанных с урегулированием конфликта, Сергею Лаврову. После недавних встреч президента России Владимира Путина с президентами Азербайджана и Армении в Сочи, которые проходили без участия министров иностранных дел, было бы логичным ожидать развернутого и конкретного заявления российского сопредседателя. Если оно не последует, то будет ясно, что неозвученный «план Лаврова» и озвученная Хогландом позиция США не совпадают».

Зульфугаров напомнил при этом, что понятие «временный статус» возникло в самом конце 1990-х по инициативе азербайджанской стороны с целью примирить два подхода — поэтапный и пакетный - и создать взаимоприемлемую конфигурацию интересов». Так Баку в публичном политическом пространстве начал фиксировать ситуацию, согласно которой позиции США и России в Минской группе расходятся. И эту байку быстро подхватила бакинская аналитика. Главный смысл этих заявлений заключается в следующем. После апрельской войны 2016 г. в Нагорном Карабахе усилиями российской и американской дипломатии в Вене и в Санкт-Петербурге были достигнуты соглашения о необходимости введения на линию соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей. Именно этот вопрос остается главным, который пытается на данном этапе решить МГ ОБСЕ. Баку блокирует такой ход событий, считая, что это не только «замораживает» конфликт, но и лишает его возможностей для маневрирования в ситуации размывания значения военного фактора. Более того, Азербайджан воспринимает Венские и Санкт-Петербургские соглашения как если не результат победы российской дипломатии, то как плоды определенных «договоренностей» Кремля с командой прежнего президента США Барака Обамы. Отсюда обвинения в адрес Минской группы в «безрезультатной деятельности». При этом не делается секрета из того, что многие надежды Баку связываются с политикой нового президента США Дональда Трампа, который, если судить по некоторым бакинским аналитическим выкладкам, «будет ориентироваться на размывание влияния Москвы в Закавказье, чтобы сделать Вашингтон более активным игроком в регионе».

Заметим, что этот тезис уже давно вошел в политическую ментальность правящего класса Азербайджана, который мыслит по формуле «Россия поддерживает Армению, Запад поддерживает Азербайджан, когда Россия начинает поддерживать Азербайджан, Армения уходит на Запад». Принять другую схему, согласно которой Запад и Россия имеют общие подходы к проблеме урегулирования конфликта, для Баку болезненно, так как это ассоциируется с его политико-дипломатическим поражением на карабахском направлении.

Добавим к сказанному, что Азербайджан пытался до последнего времени переформатировать переговорную повестку в формате МГ ОБСЕ, заявляя, что группа прежде всего должна работать над реализацией 4-х известных резолюций Совета Безопасности ООН, а не заниматься Мадридскими принципами, которые лежали и лежат в основе всего переговорного процесса. Поэтому разворот Азербайджана в сторону Хогланда воспринимается как возможный возврат к этим принципам в ином политическом и геополитическом контексте. Но посол США в Армении Ричард Миллз в интервью «Радио Свобода» решил еще раз расставить главные акценты. По его словам, «Хогланд всего лишь подтвердил существующие долгое время принципы, которые США как страна-сопредседатель Минской группы считают основой для урегулирования карабахского конфликта». По словам Миллза, «эти принципы являются предметом переговоров, один не важнее другого, нет какого-либо знака, что один должен воплотиться в жизнь раньше другого, все являются частью единого пакета». Что это значит?

Азербайджан предлагает Армении первоначально освободить районы, решить вопрос беженцев и только затем начать рассматривать вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Но ведь может быть все наоборот: сначала статус Нагорного Карабаха, а потом все остальное. В то же время в любом случае, но рано или поздно необходимо будет возвращать Степанакерт за стол переговоров, к чему явно Баку пока политически не готов. Итог же подвела официальный представитель МИД России, заявляя, что «в обновленном составе сопредседатели продолжат усилия, направленные на оказание содействия сторонам в урегулировании карабахского конфликта», а Москва «рассчитывает, что командный дух, который был присущ тройке, будет сохранен». Это как раз то, что изначально было очевидно, но потребовало новых доказательств. Правда, неизвестно, о чем будут говорить в Нью-Йорке главы МИД Азербайджана и Армении, если они, конечно, встретятся.

Станислав ТАРАСОВ,

https://regnum.ru/news/polit/2316295.html