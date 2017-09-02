“Вопрос премьер-министра обсудим в апреле”

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) обсудит вопрос премьер-министра в апреле будущего года, заявил вчера на брифинге с журналистами спикер НС Ара Баблоян.

По его словам, в настоящее время важнее, чтобы был мир. «Чтоб они могли жить спокойно и имели возможность учиться. Для родителей и детей также важно будущее развитие нашей страны. «Доживем до апреля месяца, изберем нашего премьер-министра – все вместе», - сказал Ара Баблоян.

На настойчивые вопросы журналистов о том, кто же наиболее вероятный претендент на должность будущего премьер-министра Армении, действующий президент страны Серж Саргсян или же действующий премьер-министр Карен Карапетян, председатель армянского парламента так и не ответил. Так, на вопрос радио «Азатутюн», проводятся ли обсуждения внутри РПА по вопросу кандидатуры премьера, спикер парламента ответил: «Этот вопрос будет обсуждаться в апреле». На уточняющий вопрос, есть ли внутри правящей партии разные группы, поддерживающие разных кандидатов на должность премьера, Ара Баблоян, который также является членом Совета РПА, ответил: «Нет, Республиканская партия однородна и у нее имеется всего одно мнение, которое будет сформировано в апреле». На вопрос, не думает ли он, что будет поздно обсуждать вопрос премьер-министра в апреле, Баблоян ответил отрицательно.

Отметим, что именно в апреле истекает срок президентских полномочий Сержа Саргсяна, и в связи с переходом Армении от полупрезидентской к парламентской форме правления после этого правительство должно уйти в отставку и должно быть сформировано новое правительство во главе с премьер-министром уже в качестве главы государства.

Развивая эту тему, СМИ цитируют высказывания президента Сержа Саргсяна и других республиканцев по вопросу будущего премьера. Хотя по большому счету все в один голос советуют потерпеть до апреля, сохраняя тем самым интригу. Так, в апреле 2014 года, когда Серж Саргсян только инициировал процесс конституционных изменений, он заявил: «Официально заявляю, что я, Серж Саргсян, никогда больше не буду выдвигаться на пост президента Армении. И если в результате окончательных обсуждений будет выбран вариант, не соответствующий моим желаниям, я имею в виду модель парламентского правления, то я не буду претендовать и на должность премьер-министра. Уверен, что один и тот же человек не должен больше двух раз в своей жизни претендовать на то, чтобы быть у руля власти в Армении». Спустя два года Серж Саргсян в интервью «Аль-Джазира», отвечая на вопрос журналиста о том - «рассчитывает ли он выдвигаться на пост премьера в условиях новой Конституции», ответил так. «Я считаю подобные разговоры преждевременными. Это сродни тому, если мы начнем говорить о способах приготовления рыбы в то время, как она еще в воде. Хочу сказать, что в следующем году у нас пройдут парламентские выборы. И чтобы я мог рассматривать подобный вариант, наша партия должна как минимум набрать на них очень хорошие голоса», - сказал он.

Уже после выборов, как напоминает радио «Азатутюн», президент в ходе данного им в июле этого года интервью телеканалу «Армения» в ответ на этот вопрос сказал, что «у кого большинство в парламенте, тот и выдвинет кандидатуру премьер-министра». «Я много раз искренне говорил, что никогда не задумывался о том, какой будет следующая сфера моей деятельности. Так же я продолжаю думать и сейчас. Есть еще уйма времени. А разве это существенно? В нашей стране имел место политический процесс – выборы. Наша страна перешла к парламентской форме правления. В парламенте есть большинство, и оно выдвинет своего кандидата на пост премьера. Конечно, от личностей зависит многое, однако в Армении власть уже не строится вокруг личности, - сказал президент.

Между тем, как отмечает «Азатутюн», о своем желании работать на посту премьер-министра после апреля 2018 года более определенно высказался другой республиканец - нынешний премьер-министр Карен Карапетян. Правда, первый заместитель председателя РПА подчеркнул, что это станет возможно в том случае, если возглавляемое им правительство будет работать эффективно. «Когда наступит 18-й год, тогда и поговорим. Буду я премьер-министром или не буду, Вас этот вопрос больше всего волнует в данный момент? Есть ясность, идем вперед. Если у меня не будет возможности, значит, не буду. Настроен ли я быть? Если мы будем эффективно работать, да, если работа будет эффективной и если на апрельских выборах Республиканская партия победит, - ответил премьер-министр, добавив: - Если учитывать все возможные интерпретации ответа на этот вопрос, то не следует отвечать на этот вопрос, потому что вы как угодно можете вырвать из текста какую-то часть и интерпретировать ее».

Отметим, что на состоявшемся в минувший четверг заседании правительства премьер поручил главам всех исполнительных ведомств отчитаться за первый год работы нынешнего кабинета министров. «Необходимо подвести итоги сделанной работы, выделить пока не решённые задачи и представить сроки их решения», – заявил премьер, напомнив, что через месяц новому правительству исполняется год.