курьер
В Ереване соберутся специалисты по безопасности

 
Причиной пожара на «Наирите» может быть человеческий фактор?

 
«Имею право набрать собственную команду»

 
Метро «Ачапняк» будет. Но когда?

 
Началось восстановление «Кумайри»

 
Domino’s Pizza доставит пиццу с помощью беспилотных автомобилей

 
Омбудсмен помогла россиянину выйти из-под стражи в Армении

 
Женщина может угодить за решетку из-за рыбьего корма

 
Восемь лет за аферу с торговыми знаками

Иммигрант из Армении выдавал себя за украинца

 
регион
Баку вряд ли получит “Искандеры”


У Москвы нет уверенности, что Азербайджан не передаст их технологию «в третьи руки»

 
Альпинисты и гиды требуют открыть доступ к Арарату

 
Встреча духовных лидеров “важна с точки зрения формирования духа мирного урегулирования”

 
Российские военные передали гуманитарную помощь Армянской церкви в Камышлы

 
В Турции подорвали тюремный автобус

 
Анкара между ЕС и ЕАЭС

 
В ФРГ считают, что в Азербайджане “не притесняют христиан”

 
Российские военные корабли заглянут в Баку

 
Лицензия израильской компании, производящей дроны, заморожена

 
“Пусть каждый знает: американцы надвигаются и надвигаются мощно…”

 
20-летие гибели принцессы Дианы

 
 
Американская газета: у Эрдогана много бандитов, которых он может привезти в США

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 1386 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // «Харви» может превзойти «Катрину»

«Харви» может превзойти «Катрину»

Армянская община американского Хьюстона понесла значительный ущерб


Дома многих представителей армянской общины оказались под водой, и они были вынуждены покинуть их и временно жить у родственников и знакомых, сообщил глава Приходского Совета армянской церкви Сурб Геворг в Хьюстоне Арег Саакян.

 

 

“Сейчас положение в Хьюстоне критическое. Многие остались без крова над головой. Наш дом полностью под водой. Мы поселились у друга. В такой ситуации находятся многие жители города. Армянская церковь помогает людям как может, хотя в таких условиях сложно что-то делать”, — сказал Арег Саакян Армянской службе радио “Голос Америки”. По его словам, местные власти делают все возможное, чтобы жители города были в безопасности.

По последним данным, жертвами «Харви», который бушует в штатах Техас и Луизиана последние восемь дней, стали 44 человека, спасены более 13 тысяч, 100 тысяч домов пострадали. Несмотря на то что «Харви» ослаб до категории циклона, размер ущерба от стихии продолжает расти.
В некоторых районах зафиксирован рекордно высокий уровень воды в 1,32 метра. Президент США Дональд Трамп посетил зону бедствия и пообещал техасцам федеральную помощь. Он пообещал выделить 1 миллион долларов из личных средств в фонд помощи пострадавшим. Белый дом также планирует внести запрос в Конгресс США о доступе к 5 миллиардам 600 тысячам долларов из чрезвычайных фондов для ликвидации последствий урагана. Но это лишь малая часть денег, необходимых для устранения последствий катастрофы. По предварительным оценкам, нужно до $150 млрд. Тем временем в Хьюстоне, наиболее пострадавшем от наводнения, введен комендантский час.


Согласно оценкам местных властей, число погибших за восемь дней урагана «Харви», который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков, может возрасти. «Я думаю, что число погибших значительно вырастет, когда дороги станут проходимыми», – сказала газете The New York Times главный судмедэксперт округа Галвестон Эрин Барнхарт. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что беженцев разместят на крытом стадионе на 20 тысяч человек. Нынешнее главное убежище, где скопилось до девяти тысяч эвакуированных, уже не справляется с наплывом людей. Власти города планируют открыть еще два-три крупных убежища.
Ливневые дожди затопили огромную территорию юго-восточной части Техаса и перемещаются на восток штата. На пути шторма оказался также штат Луизиана, который пострадал в 2005 году от сильнейшего урагана «Катрина», унесшего жизни более 1,8 тысячи человек и привел к затоплению Нового Орлеана.

По материалам СМИ

.

Последнее обновление ( 02.09.17 10:59 )

Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum

Серж Саргсян поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

 
...А в приграничном селе Воскепар первоклассников встретили аплодисментами

 
Офис ОБСЕ в Ереване прекратил деятельность

 
Пожар на территории национального парка «Дилижан» потушен

 
Сигнал о бомбе в здании Минтранса оказался ложным

 
Днем +35+37

 
Армянку, обезвредившую террориста, перевезут в Ереван

 
Министр Алтунян указал СМИ на плохую работу

 
Курьезы

Пользователя Twitter пожизненно заблокировали за убийство комара

 
Достанется ли “Золотой лев” Роберту Гедикяну?

 
Выставка, посвященная Лазаревым

 
Посыл в День знаний от Генриха Мхитаряна

 
1:0 - молитвы не помогли...

 
Даниел Деккер: “Я на стороне правды”

 
Аронян «шагнул» в рейтинге ФИДЕ

 
Московский «Арарат» обвиняет Валерия Оганесяна в хищении 20 млн рублей

 
Reuters, BBC, российские СМИ

“Я похожа на всех армянок”

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio