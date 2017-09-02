«Харви» может превзойти «Катрину»

Армянская община американского Хьюстона понесла значительный ущерб



Дома многих представителей армянской общины оказались под водой, и они были вынуждены покинуть их и временно жить у родственников и знакомых, сообщил глава Приходского Совета армянской церкви Сурб Геворг в Хьюстоне Арег Саакян.

“Сейчас положение в Хьюстоне критическое. Многие остались без крова над головой. Наш дом полностью под водой. Мы поселились у друга. В такой ситуации находятся многие жители города. Армянская церковь помогает людям как может, хотя в таких условиях сложно что-то делать”, — сказал Арег Саакян Армянской службе радио “Голос Америки”. По его словам, местные власти делают все возможное, чтобы жители города были в безопасности.



По последним данным, жертвами «Харви», который бушует в штатах Техас и Луизиана последние восемь дней, стали 44 человека, спасены более 13 тысяч, 100 тысяч домов пострадали. Несмотря на то что «Харви» ослаб до категории циклона, размер ущерба от стихии продолжает расти.

В некоторых районах зафиксирован рекордно высокий уровень воды в 1,32 метра. Президент США Дональд Трамп посетил зону бедствия и пообещал техасцам федеральную помощь. Он пообещал выделить 1 миллион долларов из личных средств в фонд помощи пострадавшим. Белый дом также планирует внести запрос в Конгресс США о доступе к 5 миллиардам 600 тысячам долларов из чрезвычайных фондов для ликвидации последствий урагана. Но это лишь малая часть денег, необходимых для устранения последствий катастрофы. По предварительным оценкам, нужно до $150 млрд. Тем временем в Хьюстоне, наиболее пострадавшем от наводнения, введен комендантский час.



Согласно оценкам местных властей, число погибших за восемь дней урагана «Харви», который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков, может возрасти. «Я думаю, что число погибших значительно вырастет, когда дороги станут проходимыми», – сказала газете The New York Times главный судмедэксперт округа Галвестон Эрин Барнхарт. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что беженцев разместят на крытом стадионе на 20 тысяч человек. Нынешнее главное убежище, где скопилось до девяти тысяч эвакуированных, уже не справляется с наплывом людей. Власти города планируют открыть еще два-три крупных убежища.

Ливневые дожди затопили огромную территорию юго-восточной части Техаса и перемещаются на восток штата. На пути шторма оказался также штат Луизиана, который пострадал в 2005 году от сильнейшего урагана «Катрина», унесшего жизни более 1,8 тысячи человек и привел к затоплению Нового Орлеана.



По материалам СМИ