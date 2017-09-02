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В Номере // ПОЛИТИКА // Правительство

Правительство

Будет новая улица и новый «Амазгаин»

Правительство согласилось выделить участок в малом центре Еревана под строительство элитных многоэтажек.

Как заявил председатель Комитета по градостроительству Нарек Саркисян, дома будут построены между улицами Амиряна и Бюзанда. Там же появится и новая улица, объединяющая их воедино.

Многоэтажки будут построены на месте «Института театра и кино» и соседствующих территорий. Как отметил Саркисян, инвестор обязуется на свои средства соорудить не только многоэтажки и вышеуказанную улицу, но и «что весьма важно – построить за счет собственных средств располагавшийся там театр «Амазгаин», давнюю мечту народного артиста СССР, покойного Соса Саркисяна».

Стоимость инвестпрограммы на 1-м этапе оценивается в пределах $5 млн, а в целом - до $15 млн.

 

Судебные «завалы» следует разгребать

Дела между судьями в судах Армении должны распределяться равномернее, полагает глава правительства.

По его словам, ещё в конце июня министру юстиции Давиду Арутюняну было поручено оптимизировать распределение судебных дел для разгрузки судов. Однако пока ряд вопросов не решён. Во-первых, разные судьи нагружаются делами по-разному, а во-вторых - отсрочки судебного разбирательства должным образом обосновываются не всегда.

К.Карапетян поручил министру Давиду Арутюняну в двухмесячный срок представить меры по устранению указанных проблем.

 

По 120 тысяч на ветерана

Правительство выделит на отдых ветеранам Великой Отечественной войны 6 млн драмов.

Согласно принятому постановлению, средства будут выделены для 50 ветеранов. Такого рода финансовое содействие правительство оказывает почти ежегодно. Более того, кабмин выделял также средства и на путешествия – так, в 2015 году Минтранспорта было предоставлено более 27 млн драмов для организации транспортных расходов воздушным путем инвалидов первой, второй и третьей групп – ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. В 2016-м было решено выдать 6 млн драмов на субсидирование авиабилетов для ветеранов ВОВ. Субсидия была выдана на компенсацию поездок во II квартале 2016 года. Надо полагать, не станет исключением и нынешний год. И наши ветераны, которых, увы, осталось совсем немного, сумеют воспользоваться этой заслуженной льготой.

 

Поможем Грузии по первому же зову

Глава кабмина Карен Карапетян поручил министру ЧС РА Давиду Тонояну быть готовым к тому, чтобы в случае необходимости направить спасательные силы ведомства в Грузию.

«Г-н Тоноян, когда наши грузинские коллеги повторно обратились к нам за помощью по вопросу тушения пожара, наши спасатели направились в Грузию?», - поинтересовался он. Д.Тоноян ответил, что он провел телефонный разговор с министром внутренних дел Грузии. И стороны договорились о том, что спасательные силы МЧС РА будут наготове.

«На данный момент Грузия нуждается в вертолетах… В случае необходимости наши спасатели готовы направиться на помощь», – отметил он.

Напомним, что 22 августа Грузия обратилась к Армении с просьбой о содействии в тушении пожара в Боржомском ущелье. Уже вечером автоколонна МЧС РА выехала в Грузию. Благодарность Армении выразил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, а также премьер-министр Георгий Квирикашвили.

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