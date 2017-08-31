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В Номере // ПОЛИТИКА // Серж Саргсян: “Армения придает важное значение отношениям с Боснией и Герцеговиной”

Серж Саргсян: “Армения придает важное значение отношениям с Боснией и Герцеговиной”

Президент Серж Саргсян принял вчера министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Игоря Црнадака, передает пресс-служба главы армянского государства.

 

Согласно сообщению, президент Серж Саргсян отметил, что это первый высокопоставленный визит из Боснии и Герцеговины в Армению, предоставляющий хорошую возможность обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и налаживания эффективного сотрудничества. Глава государства выразил уверенность в том, что подобные взаимные визиты позволят восполнить пробел, образовавшийся за последние 20 лет после установления дипломатических отношений между двумя странами в условиях отсутствия активного политического диалога. Он отметил, что Армения придает важное значение отношениям с Боснией и Герцеговиной, основанным на дружбе, взаимном доверии и партнерстве. Глава МИД Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак в свою очередь отметил, что очень рад возглавить прибывшую в Армению высокопоставленную официальную делегацию своей страны. По его словам, он хотел бы, чтобы этот визит рассматривался как конкретный шаг и послание о том, что Босния и Герцеговина желает развивать отношения с Арменией. И.Црнадак подчеркнул, что не существует никаких проблем для развития отношений и дружеских связей между двумя странами и народами. Он выразил надежду на то, что результаты его визита откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Министр представил президенту С.Саргсяну основные положения внешнеполитической повестки БиГ, перспективы развития в различных направлениях, а также поинтересовался нынешней ситуацией и развитиями на Южном Кавказе, добавив, что его страна продолжает с большим интересом следить за региональными событиями. В ходе встречи обсуждался также процесс мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Президент Серж Саргсян по просьбе гостя представил подходы армянской стороны. Игорь Црнадак заявил, что Босния и Герцеговина придает важное значение мирному урегулированию карабахского конфликта и поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что вчера с Боснией и Герцеговиной было подписано соглашение о безвизовом режиме для дипломатов. Как сообщил министр иностранных дел Эдвард Налбандян, документ был подписан в Ереване в рамках визита главы МИД Боснии и Герцеговины Игоря Црнадака. «Надеюсь, что в дальнейшем появится возможность ввести безвизовый режим в целом для наших граждан», – сказал Э.Налбандян на совместной с И.Црнадаком пресс-конференции по итогам проведенных переговоров. В свою очередь И.Црнадак отметил, что подписанное соглашение – это символичное начало в деле сближения двух стран и народов.

 

 

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Последнее обновление ( 31.08.17 11:20 )

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