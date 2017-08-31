Президент встретился с отличившимися школьниками

Вчера в гостях у президента побывали школьники, продемонстрировавшие высокую успеваемость в 2016-2017 учебном году, выпускники-медалисты общеобразовательных учебных заведений республики, а также достигшие успеха в международных школьных олимпиадах 2017 года ученики столичных и областных школ, лауреаты международного математического конкурса “Кенгуру” и конкурса армянского языка “Пчела”.

В ходе уже ставшей традиционной встречи президент ответил на интересовавшие участников встречи вопросы, вместе с министром образования и науки вручил участникам международных олимпиад, выпускникам и ученикам золотые медали и почётные грамоты. Участники встречи получили также поощрительные подарки от президента республики.

Глава государства обратился к присутствующим с приветственной речью, в которой, в частности, сказал:

«Ваши успехи придают всему нашему народу силу и энергию, лично меня воодушевляют и вселяют веру в будущее нашей страны. Такие встречи уже стали традиционными и ясно, почему. Мы хотим этим подчеркнуть, что мы связываем будущее нашей страны с развитием науки и образования, а также желаем, чтобы ваш пример был заразителен для ваших сверстников, дальних и близких родственников, одноклассников. Жажду науки и знаний, если её можно назвать заразительной в хорошем смысле слова, никогда нельзя предотвратить, наоборот, мы желаем, чтобы она распространялась везде. Наш народ всегда испытывал любовь и стремление к науке. Знаете, дорогие дети, молодые люди, что армянский народ рассеян по всему миру, и везде, где жили армяне, они в первую очередь основывали школу. Конечно, делали это для того, чтобы суметь сохранить родной язык, но никогда не ограничивались только рамками родного языка и всегда пытались воспринять, забрать на родину, локализовать и развить то передовое, что есть в мире. Именно благодаря этому наш народ сумел тысячелетиями преодолевать выпавшие на его долю трудности и дойти до 21–го века. Значит, вы своей любовью к науке способствуете вечной жизни нашего народа. Хочу вам выразить благодарность за вашу глубокую любознательность и трудолюбие, потому что только любознательностью серьёзных успехов достигнуть невозможно. Я очень хорошо представляю ту усердную работу, которую проделали наши отличники, золотые медалисты, ту работу, которую проделали молодые люди, получившие премии на всемирных предметных олимпиадах. Моё пожелание, чтобы эта целеустремлённость, любознательность и особенно трудолюбие сопровождали вас всю вашу жизнь. Основа благополучия - знания. Основа конкурентоспособности - знания. В этом плане Республика Армения всегда готова встать рядом с каждым из вас. Я желаю, чтобы после завершения школы, кто-то даже по завершении высшего учебного заведения или даже на полпути, поступили в другие лучшие вузы. Окончив вузы, наши или других стран, я хотел бы, чтобы многие из вас занимались наукой, потому что, как я сказал, любовь и способности к учёбе привели наш народ в 21-й век. Значит, вы должны быть достойными продолжателями наших лучших личностей средневековья и новейших времён, их усилий. Мы всегда готовы вам помочь, вас поддержать. Конечно, я благодарен вашим родителям, которые смогли, с одной стороны, в хорошем смысле заразить вас этим, с другой стороны, всегда пытались создать условия, чтобы вы могли и хорошо учиться, и достигнуть результатов. Но знайте, главным героем являетесь вы, носителями истории являетесь вы. Ваши родители и учителя вам помогают с любовью, помогают по-взрослому, помогают с позиций знающего больше, но если не будет вашего желания и трудолюбия, вряд ли вы сможете достичь серьёзных успехов».