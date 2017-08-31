В Иерусалиме обещали разобраться

Израиль не против того, чтоб его оружие стреляло по армянам, но не потерпит участия своих граждан в войне против армян

Политическое руководство Израиля, похоже, готово пересмотреть свои подходы к военному партнерству с Азербайджаном. Речь, конечно же, не идет о прекращении поставок в Баку вооружения и боевой техники.

Торговля оружием слишком выгодна Иерусалиму, чтоб от этого можно было так легко отказаться. Но администрация Биньямина Нетаньяху дает понять, что в отношениях с алиевским режимом впредь будет проявлять больше разборчивости. Об этом свидетельствует решение Министерства обороны Израиля, заблокировавшего сделку по поставке в Баку крупной партии боевых беспилотников.

Сведения о запрете, наложенном Министерством обороны на поставку в Азербайджан беспилотников, появились в израильской прессе во вторник. Совершенно очевидно, что утечка информации была организована соответствующими службами специально. Примечательно, что миссия эта была доверена именно русскоязычному изданию. Это было сделано для того, чтоб информация оказалась более доступной в Ереване и Баку, где из публикации материала должны сделать соответствующие выводы. Популярный в русскоязычных кругах Израиля сетевой информационный портал NEWSru.co.il получил доступ к сведениям о том, что накануне отдел военного ведомства, отвечающий за контроль над экспортом вооружения, заморозил реализацию контракта на поставку в Азербайджан так называемых барражирующих беспилотных летательных аппаратов Orbitier K1. Речь о беспилотниках-камикадзе, способных поражать движущиеся небронированные военные или гражданские транспортные средства. Подобные БПЛА во время апрельской четырехдневной войны принесли армянской стороне немало головной боли и стали причиной гибели по крайней мере десятка человек.

Израильская военно-промышленная корпорация Aeronautics Defense Systems еще в прошлом году заключила с правительством Азербайджана договор о продаже большой партии этих высокотехнологичных смертоносных устройств. Сумма сделки - 20 миллионов долларов. Часть предусмотренных контрактом аппаратов уже была поставлена, другую часть планировалось доставить в Азербайджан в течение года. Но заказчик позволил себе действия, которые поставили под угрозу дальнейшее выполнение контракта. При этом примечательно, что поставщик, позволив заказчику диктовать условия, по сути, нарушил израильские законы и поставил себя в неловкое положение перед собственным правительством. В итоге Министерство обороны начало расследование, на время которого реализация контракта приостановлена.

Скандал в связи с незаконными требованиями азербайджанских военных к представителям компании Aeronautics Defense Systems разразился после публикации в газете “Маарив а-Шавуа”. Обозреватель этого авторитетного издания Йоси Мельман поделился сведениями о том, что на операторов Aeronautics, приехавших в Азербайджан в качестве консультантов для обучения местного персонала правилам использования беспилотников, было оказано мощное психологическое давление. Азербайджанские офицеры потребовали продемонстрировать возможности летательных аппаратов на живых целях по ту сторону линии соприкосновения сил в Карабахе. То есть израильтянам указали объект на армянской территории, который потребовали уничтожить. Присутствовавшие представители руководства компании Aeronautics Defense Systems этому не воспрепятствовали. Наоборот, поручили своим подчиненным выполнять задание. Операторы, хорошо знающие свои права и обязанности, категорически отказались поражать реальную цель и убивать людей. Дело в том, что участие в военных действиях за пределами Израиля без особого на то распоряжения министра обороны запрещено законом. Несмотря на это беспилотники-камикадзе все-таки были применены. Прошедшие курс обучения азербайджанские операторы в присутствии израильских специалистов нацелили беспилотник на армянский объект и запустили его. Но из-за недостатка профессионализма операторов запуск БПЛА не привел к гибели армянских солдат, хотя задача была поставлена именно такая.

По возвращении на родину оба израильских консультанта обратились с рапортами к руководству компании, пожаловавшись на незаконные требования непосредственных начальников, склонявших их к соучастию в убийстве граждан Армении и Арцаха. Соответствующая жалоба была подана ими также в Министерство обороны. В дирекции Aeronautics Defense Systems дело постарались замять. А вот военное ведомство начало специальное расследование. Группа, которая сформирована с этой целью, по-видимому, расследует также неподтвержденные сведения о том, что во время четырехдневной войны израильских специалистов также пытались вовлечь в непосредственные военные действия против Арцаха. По некоторым данным, за пультами управления беспилотников-камикадзе, уничтоживших армянские объекты в апреле прошлого года, сидели не азербайджанские, а именно израильские операторы. И хотя речь идет не об офицерах ЦАХАЛА, а о сотрудниках частных военно-промышленных компаний, правительство Израиля не может не нести ответственность за участие своих граждан в убийстве граждан иного государства.

Следует заметить, что правительство Израиля не стало пренебрегать фактами, которые были предъявлены армянской стороной. Официальный Иерусалим хоть и недвусмысленно заявил, что поставка оружия Азербайджану является его законным правом, тем не менее принял к сведению информацию об очевидном нарушении некоторыми израильскими компаниями общепринятых норм. Биньямин Нетаньяху, осведомленный о случившемся, ищет способы доказать отсутствие какой бы то ни было враждебности в отношении Армении и армян. Личное послание израильского премьера руководству Армении было доставлено министром Цахи Анегби, который посетил Ереван с официальным визитом в начале августа. Проведенные им в столице Армении переговоры, судя по всему, позволили смягчить напряженность. Решение Министерства обороны Израиля о заморозке военного контракта на поставку в Баку беспилотников стало первым сигналом, свидетельствующим о том, что Иерусалим впредь не будет закрывать глаза на провокации Азербайджана. С трудом верится в то, что результаты начатого расследования станут достоянием общественности. Но хочется верить в то, что политическое руководство Израиля все-таки сделает верные выводы из случившегося и впредь будет адекватно реагировать на попытки вовлечь свою страну в чужую войну.