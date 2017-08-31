Мэр столицы: “Мы не спешим в вопросе переименования улиц”

Для переименования некоторых улиц столицы должно быть четко сформированное общественное мнение, заявил градоначальник Тарон Маргарян на брифинге, комментируя инициативу оппозиционной фракции «Елк», которая включена в повестку очередной сессии Совета старейшин Еревана.

Как известно, фракция «Елк» выступила с инициативой о переименовании ряда столичных улиц, названных в свое время в честь деятелей советского периода или городов-героев Советского Союза. Согласно представленному для включения в повестку заседаний Совета старейшин проекту, предлагается назвать эти улицы в честь национальных деятелей и героев. В частности, улицу Касьяна предлагается переименовать в честь Католикоса Всех Армян Вазгена Первого, улицу Анастаса Микояна назвать именем Кирка Керкоряна, улицу Фрунзе переименовать в улицу Героев апрельской войны, улицу Амиряна назвать именем царя Врамшапуха, улицу Ленинградян - именем Леонида Азгалдяна. Кроме того, предлагается назвать улицу, соединяющую проспект Исакова с улицей Ленинградян, именем Монте Мелконяна.

Комментируя это предложение, мэр Еревана отметил, что инициатива содержит в себе ряд проблем. «Должны быть общественные обсуждения, четко сформированное общественное мнение, обоснование специалистов. После этого фракция РПА представит свою позицию по данному вопросу. Мы в этом плане не спешим», – сказал Тарон Маргарян. По его словам, он не против именования улиц в честь упоминаемых национальных деятелей, однако вопрос требует глубинного рассмотрения, нельзя отказываться от истории. В частности, обратившись к предложению о переименовании улицы Ленинградян, мэр был категоричен: «Мы сегодня сотрудничаем с Санкт-Петербургом, это город-побратим с Ереваном, и мы не собираемся менять название данной улицы. И жители привыкли, и мы считаем неудобным переименовывать эту улицу».

В ответ на заявление мэра руководитель фракции «Елк» Давид Хажакян сказал вчера радио «Азатутюн», что в случае с переименованием улицы Ленинградян есть несколько тысяч подписей местных жителей, требующих назвать улицу именем известного деятеля карабахского движения Леонида Азгалдяна. «Это факт, что сегодня есть улица Ленинградян, но нет, по сути, города Ленинграда. От памятников и воспоминаний о Ленине избавляются в России и других постсоветских странах. Думаю, мы тоже должны произвести этот пересмотр, и если вопрос именно в городе, то пусть предложат назвать именем Санкт-Петербурга. Мы утверждаем, что переименование в честь Леонида Азгалдяна будет наилучшим вариантом», - сказал глава фракции «Елк».

В целом мнения по поводу инициативы блока «Елк» далеко неоднозначные. Острые дискуссии начались где-то с середины августа, когда члены блока впервые проанонсировали свое намерение. Одни назвали эту инициативу заказом извне, другие отмечали, что нельзя стричь всех под одну гребенку и даже среди большевистских деятелей были достойные восхищения люди. Так, архитектор Фердинанд Аракелян, критикуя инициативу блока «Елк», заявил, что она носит определенный антироссийский характер. «Скажу несколько резко, но хотят настроить армянский народ против русского. У меня есть и другое мнение: они просто выполняют заказ извне. Пусть все остается как есть, история сама все очистит», – заявил Ф.Аракелян. Литературовед Давид Гаспарян высказал мнение, что вне зависимости от того, были ли эти люди, чьи имена носят некоторые улицы, деятелями СССР или же независимой Армении, улицы Еревана должны именоваться только в честь тех, кто сделал по-настоящему важное дело для своего народа, а от всех тех, кто руководствовался сугубо партийными интересами, нужно освободиться.

Член фракции «Елк» Тигран Авинян, комментируя критиков, заверил на днях, что переименование ряда улиц в Ереване, которые названы в честь коммунистических деятелей советского периода, не является попыткой инициирования борьбы против всего советского прошлого Армении. По его словам, в данном случае речь идет лишь о борьбе против конкретных личностей, которые, по мнению представителей фракции «Елк», являются предателями национальных интересов армянского народа и государства. «Они способствовали развалу первой независимой армянской республики, и, следовательно, их именами не только не должны называться улицы и школы в Ереване, но не должно быть даже мемориальных досок», - заявил Авинян, отметив, что список «антигосударственных» и «антипатриотичных» деятелей возглавляют министр иностранных дел СССР Анастас Микоян, председатель Верховного Суда РСФСР Саркис Касьян, революционный деятель, член Бакинского комитета РСДРП Арсен Амирян. Напомним, что по поводу Микояна уже поднимался большой шум года три назад, когда Совет старейшин столицы решил установить ему памятник, но в результате общественного давления власти отказались от этого намерения. А вот улицу Амирян уже пытались переименовать, но потом вернули старое название. Что касается Касьяна, то, как отметил в беседе с журналистами директор Национального архива республики Аматуни Вирабян, Касьян, будучи советским деятелем, сделал для развития Армении больше, нежели могут за всю свою жизнь сделать те сегодняшние политические деятели, которые выступают с предложениями о переименовании улицы Касьяна. Словом, дискуссия по поводу переименования набирает обороты…

Кстати, инициативу переименования подхватили греческие общины Армении и Арцаха «Патрида», которые обратились к мэру Еревана с открытым письмом. В письме содержится предложение по примеру улицы Фирдуси назвать одну из улиц Еревана именем Гомера, что станет еще одним подтверждением дружественных отношений между армянским и греческим народами. «Появление в Ереване улицы Гомера стало бы еще одним подтверждением нашего стремления к восприятию мировой цивилизации. В мире лишь три поэта причислены к авторам – сказителям мирового значения – это Гомер, Нарекаци и Фирдуси», - отмечается в письме.

Тагуи ОВАНЕСЯН