Президент встретился с чемпионами

Серж Саргсян вчера принял победителей недавнего Чемпионата мира по греко-римской борьбе Артура Алексаняна и Максима Манукяна.

Как сообщили в пресс-службе президента, на встрече также присутствовали главный тренер сборной Армении Левон Джулфалакян и министр спорта и по вопросам молодежи Грачья Ростомян. Глава государства поздравил спортсменов с возвращением на родину с блистательными результатами и поблагодарил их за минуты радости и гордости, которые они подарили всему нашему народу, хорошее настроение, а также за еще большую узнаваемость нашего народа в мире. “Вы стали примером для детей и молодежи, которые воодушевляются вашими успехами, равняются на вас, становятся более трудолюбивыми и целеустремленными”, - сказал Серж Саргсян. У Ростомяна и Джулфалакяна президент поинтересовался, как обстоят дела с развитием борьбы как вида спорта в республике и выразил готовность при необходимости поддержать связанные с этим проекты. В свою очередь участники встречи поблагодарили президента за постоянное внимание и заботу, подчеркнув, что это каждый раз еще более вдохновляет спортсменов, настраивает их на новые успехи…