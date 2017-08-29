курьер
Россияне смогут получить “окей” в Тбилиси и в Ереване

 
“Ночной Ереван” - новый турмаршрут по столице

 
Расхищал “электротранспорт” или нет - выявит повторное расследование

 
Самвелу Бабаяну разрешат видеться с родными

 
Казино - “светлое будущее” армянской Компартии?

 
Сотрудница московской полиции оказалась проституткой

 
Расстрелявший четырех человек Калашян от защиты отказался

 
В Брюсовском университете - дефицит на 30 миллионов драмов

 
Госведомства игнорируют просроченные товары?

 
Грануш Акопян написала книгу в 650 страниц

 
регион
Качественный рывок отечественного ВПК

Новые армянские дроны могут залетать на территорию

 
Саперов в Сирию посылать не будем

 
В Армению приедет Центральный военный оркестр Минобороны России

 
Католикос Гарегин II и Аллахшукюр Пашазаде встретятся в сентябре

 
Колоссальный взрыв и пожар в азербайджанской воинской части

Есть раненые, повреждены жилые постройки, сохраняется опасность новых взрывов

 
Турция усиливает армейскую группировку на границе с Сирией

 
Брюссель и Вашингтон возмущены поведением Баку

 
Россия после Путина,

или Почему не следует ругать Карена Шахназарова

 
Саакашвили рассказал о сговоре властей Грузии с “барыгами” на Украине

 
Пожар в Боржомском ущелье: огонь побежден

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 1092 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // Премьер проверил ход реализации программы “Кумайри”

Премьер проверил ход реализации программы “Кумайри”

Вчера в ходе состоявшегося у премьер-министра Карена Карапетяна очередного рабочего совещания был обсужден ход реализации программы развития исторического центра Гюмри – «Кумайри».

Как передает пресс-служба правительства, премьеру доложили о ходе строительства инфраструктур, работах, проводимых в рамках непубличного договорного специализированного инвестиционного фонда «Возрождение Кумайри», а также о шагах, реализуемых с целью привлечения инвесторов. К.Карапетян поручил ответственным сферам осуществлять строительные работы в строгом соответствии с намеченным графиком.

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Regnum, Арка

Президент принял генсека ОДКБ
 
Ох уж этот этиноль!

 
Премьер отчитал главу Гегаркуникской области

 
Бомбы не было, звонок ложный

 
На Кубани арестовали водителя упавшего в море автобуса

 
Днем +34+36

 
Прощай, “Миринда яблоко”, прощай, детский “Ной”

 
О мусорных штрафах, неопрятных баках и “уходе” “Санитек”

 
Космос. Биосфера

На Марсе найден лед

 
Мхитарян: “Я очень рад и воодушевлен”

 
Фильм о единственном армянском селе Турции переведут на турецкий язык

 
Анди едет в Москву

 
В национальной сборной «на переправе» сменили голкипера

 
300 млн евро за Месси

 
В США выставлена на продажу ферма Марка Твена

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Леонардо ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи
 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio