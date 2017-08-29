Премьер проверил ход реализации программы “Кумайри”

Вчера в ходе состоявшегося у премьер-министра Карена Карапетяна очередного рабочего совещания был обсужден ход реализации программы развития исторического центра Гюмри – «Кумайри».

Как передает пресс-служба правительства, премьеру доложили о ходе строительства инфраструктур, работах, проводимых в рамках непубличного договорного специализированного инвестиционного фонда «Возрождение Кумайри», а также о шагах, реализуемых с целью привлечения инвесторов. К.Карапетян поручил ответственным сферам осуществлять строительные работы в строгом соответствии с намеченным графиком.