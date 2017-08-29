Пожар в Хосровском заповеднике: послесловие

Последствия пожара в Хосровском заповеднике продолжают оставаться в центре внимания СМИ, равно как и выводы, которые сделаны ответственными структурами из произошедшего. Об этом шла речь на состоявшемся в минувший четверг после заседания правительства брифинге с участием министра экологии Арцвика Минасяна и главы МЧС Давида Тонояна. Ранее министр охраны природы Арцвик Минасян в ходе фейсбуковской пресс-конференции радио «Азатутюн» отвечал на вопросы пользователей сети относительно пожара и даже комментировал возможность своей отставки в связи с этим.

Версия специального поджога исключается

Законодательством Армении запрещено какое бы то ни было антропогенное вмешательство на территориях заповедников, - заявил Арцвик Минасян в ходе фейсбуковской пресс-конференции, отвечая на вопрос одного из пользователей, правдиво ли утверждение активистов-экологов о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» запрещается посадка деревьев, даже если налицо угроза его превращения в пустыню. Активисты также утверждают, что всеми возможными агитационными методами будут мешать реализации подобных инициатив, в связи с чем пользователи просили уточнить позицию Минохраны природы и мнение экспертов по данному вопросу.

По словам министра, утверждение активистов как раз отражает требование закона. В то же время министр отметил, что на данный момент обсуждается новый план управления государственным заповедником «Хосровский лес». «Мы хотим включить в территорию заповедника такие земли, где был бы более мягкий режим и где в каждом отдельном случае разрешается проведение восстановительных работ, но требованием закона является то, что на основной территории заповедника невозможно искусственно или посредством антропогенного вмешательства проводить восстановительные работы, это против законов природы», – отметил министр.

Отвечая на слухи о том, что мог иметь место поджог с целью передачи сгоревших вследствие пожара территорий заповедника «Хосровский лес» тем или иным организациям или частным лицам, Арцвик Минасян заявил, что подобные опасения беспочвенны и специальный поджог исключается. «Закон требует полного запрета на любое вмешательство, даже разведывательных работ на этих территориях проводить не разрешается, более того, новый план управления предусматривает расширение границ охраняемой зоны. Заверяю нашу общественность, что никаких подобных намерений в правительстве нет, заповедник “Хосровский лес” как был заповедником на протяжении 60 лет, так им и останется впредь», – сказал министр. При этом напомнил, что в настоящее время идет расследование, в частности, должны быть выявлены причины возникновения нескольких очагов возгорания. «В случае выявления человеческого фактора виновные будут наказаны по всей строгости закона», - заверил министр.

Напомним, что пожар в государственном заповеднике «Хосровский лес» вспыхнул 12 августа в 20 километрах к северу от села Урцадзор Араратской области и был потушен 17 августа. По оценке экспертов, в результате пожара Хосровский заповедник понес большие потери. По предварительным данным Минохраны природы и МЧС, из общей территории заповедника “Хосровский лес” в 1600 гектаров оказалось повреждено 250 гектаров. “Размер ушерба будет уточнен после сопоставления данных из нескольких источников. Уверяем, что не будем скрывать ничего, такой проблемы нет”, - заверил Арцвик Минасян.

Министр охраны природы: «Оснований для своей отставки не вижу»

Отвечая на реплику одного из юзеров о том, что «недавние пожары доказали, что вы плохо охраняете природу и не собираетесь ли вы подать в отставку после этого», Арцвик Минасян отметил, что он не собирается подавать в отставку по двум причинам: первая – нет никаких действий или бездействия, которые могли бы стать основанием для данного шага, вторая – он настроен решительно для проведения реформ во вверенной ему сфере, чтобы в дальнейшем добиться снижения или полного устранения возможности подобных стихийных бедствий. Он также напомнил, что занимаемая им должность является политической. «Это политическая должность. Уход с политической должности предполагает какой-то политический процесс. Данную должность я занимаю на основании решений АРФ Дашнакцутюн и президента Сержа Саргсяна, естественно, любое действие должно рассматриваться в данном контексте».

Министр также ответил на вопрос о якобы напряженных отношениях между ним и премьер-министром Кареном Карапетяном, которые проявляются в периодических спорах в ходе заседаний правительства. “Между нами нет никаких разногласий. Отношения с премьер-министром у нас нормальные и базируются на взаимном уважении. Он координирует деятельность министров и отвечает за политику всего правительства. Рабочие споры - это нормально, и было бы, наоборот, неправильно, если бы не было никаких разногласий и споров, а только показное согласие”, - сказал Минасян, добавив, что считает естественными такие рабочие моменты. “Я считаю, что подобную здоровую атмосферу необходимо поощрять, причем лучшее решение будет найдено только в здоровом споре”, - заметил он.

На вопрос о том, не считает ли он, что директор ГНКО «Государственный заповедник «Хосровский лес»» должен подать в отставку, Минасян ответил: «Что касается мер, применяемых в отношении структуры организации ГНКО и должностных лиц, то в ближайшее время мы планируем обсуждения, и, естественно, будут предприняты соответствующие действия. Могу сказать, что и директор, и ряд сотрудников, конечно, не все, участвовали в организации работ по тушению пожара. Но конкретно их поведение и пределы их полномочий должны быть изучены, и только потом предприняты конкретные действия». Кстати, на днях премьер-министр, отвечая на вопрос журналистов о возможности отставок министра экологии и чрезвычайных ситуаций в связи с пожаром в Хосровском заповеднике, дал схожий ответ. «Что же, сразу же после катастрофы сменять министров? Мы пока не проанализировали наши сильные и слабые стороны, как на это отреагировали наши управляющие, аппарат, были ли готовы местные власти, министерства экологии и чрезвычайных ситуаций и др.» - сказал премьер.





Глава МЧС: «Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются»

На состоявшемся в минувший четверг после заседания правительства брифинге глава МЧС Давид Тоноян, касаясь ситуации в заповеднике на данный момент, сообщил, что личный состав МЧС Армении, сотрудники служб спасения, государственного заповедника «Хосровский лес» и лесных хозяйств, сотрудники Министерства охраны природы продолжают проведение работ по ликвидации последствий пожара в «Хосровском лесу». По его словам, работу проводят примерно 80 человек по нескольким направлениям, спасатели борются за спасение каждого растения и дерева.

Глава МЧС также остановился на проблемах, с которыми столкнулось руководимое им ведомство в ходе тушения пожара в заповеднике. По оценке министра, службы МЧС сразу же среагировали на пожар, однако необходимо учитывать, что, выражаясь на военном языке, они действовали сразу на два «фронта», два дня подряд работы проводились как в «Хосровском лесу», так и в лесах близ села Артаван в Вайоцдзорской области. «Конечно, технические средства – вездеходные машины и предоставленные ВС вертолеты, не позволили соответствующим образом среагировать, поскольку для тушения лесных пожаров необходима специальная техника. Также возникли проблемы из-за труднопроходимого рельефа. Сделаны некоторые выводы, которые представлены президенту Сержу Саргсяну и премьер-министру Карену Карапетяну», – отметил министр.

По словам Д.Тонояна, с целью повышения оснащенности МЧС правительство периодически выделяет средства, поддержку оказывают также международные грантовые программы, а во время работ по тушению пожара была использована техника, предоставленная Минобороны. Тем не менее есть проблема приобретения новой техники. Отвечая на вопрос, почему МЧС раньше не обратилось к МЧС РФ с просьбой о предоставлении самолета «Ил-76», Д.Тоноян отметил: «Не обратились раньше, поскольку оценка ситуации не позволяла просить такой самолет, но когда пожар охватил леса, а не травяной покров, мы сразу же обратились к российским коллегам». В то же время он сообщил, что на операции российского самолета «ИЛ-76» средств из бюджета не выделялось: это была помощь, оказанная РФ.

Обращаясь к проблеме отсутствия телекоммуникационной сети на территориях государственного заповедника «Хосровский лес», министр отметил, что отсутствие мобильной связи создало некоторые сложности в ходе выполнения противопожарных работ. «Спустя несколько часов сотрудники МЧС наладили цифровую связь, однако этого было достаточно лишь для работы нашего ведомства», – отметил Давид Тоноян. По словам министра, в соответствии с распоряжением президента Сержа Саргсяна и премьер-министра Карена Карапетяна, с мобильными операторами уже проведены переговоры, состоявшиеся под личным руководством министра охраны природы Арцвика Минасяна. В ходе этих переговоров было принято решение обеспечить данную территорию мобильной связью. Сам Арцвик Минасян отметил, что на данный момент ведутся переговоры и выбираются участки, где должны быть установлены соответствующие станции. Министр выразил надежду, что в ближайшие 20 дней данная проблема будет решена.

Что касается восстановления ущерба, а также реализации активных противопожарных мероприятий, то, по словам Арцвика Минасяна, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство охраны природы подпишут до 1 сентября грантовое соглашение с Программой развития ООН на сумму в 1 млн долларов. “Крупный компонент соглашения касается приобретения противопожарной техники”, - сказал Минасян.

Отметим, что ранее глава правительства на своей странице в соцсети Facebook, поблагодарив всех участвовавших в тушении пожара, в том числе власти России за содействие и предоставление специальной техники, отметил: «Ни одна страна не застрахована от чрезвычайных ситуаций, и бывают случаи, когда даже самые мощные государства не в состоянии исключительно собственными силами бороться с природной стихией. Естественно, это не означает, что у нас нет проблем и мы не будем делать соответствующих выводов. Ситуация будет тщательно изучена и будет сделано по максимуму для исключения возможности повтора подобных бедствий в дальнейшем».