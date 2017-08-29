Нагорный Карабах: давно пора определиться по статусу Степанакерта

В закавказском политическом пространстве еще одна кадровая перемена. Вслед за спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Гербертом Зальбером пост сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США покинул посол Ричард Хогланд.

Но если первая отставка считается «неожиданной», то отставка Хогланда подана как «плановая» - он уходит на пенсию. Интрига тут в том, что президент США Дональд Трамп еще только формирует свою администрацию, а его внешнеполитическая повестка тоже только создается. Поэтому то, что при назначении нового своего представителя в МГ ОБСЕ Белый дом не взял паузу, выглядит многозначительным. Вместо Хогланда в Минской группе появился Эндрю Шофер, вступивший в должность 28 августа. Он считается опытным дипломатом: ранее занимал руководящие посты в представительстве США в офисе ООН в Вене, Международном агентстве по атомной энергии и других международных организациях.

Между тем стоит напомнить, что его предшественник, Хоглад, не вел себя на должности сопредседателя МГ ОБСЕ как временная фигура. Его заявления по проблемам урегулирования карабахского конфликта — в отличие от других сопредседателей — часто носили более детальный характер. Так, он говорил, что на столе конфликтующих Баку и Еревана лежат какие-то «новые согласованные предложения, которые ими обсуждаются». В начале августа Хогланд высказывал уверенность в том, что «в ближайшее время будут предприняты определенные шаги по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией». Звучали и другие важные уточнения. В первую очередь о необходимости отвести с линии соприкосновения и приграничной зоны снайперов, увеличить число наблюдателей и разместить спецоборудование. Более того, Хогланд специально подчеркивал, что «США продолжают работать с Россией по этому вопросу, несмотря на обострившиеся отношения двух стран», а также то, что «отношения в кругу сопредседателей не изменились».

В своем выступлении Хогланд по сути озвучил так называемые обновленные Мадридские принципы. При этом эксперты задались вопросом: была ли необходимость именно сейчас предпринимать такой шаг, который выглядит как попытка на время сковать возможные действия нового представителя США Шофера? И еще. Если судить по косвенным признакам, обновленные Мадридские принципы по разным причинам не устраивают Баку и Ереван, так как нуждаются в дальнейшей проработке и в более конкретной детализации. Помимо этого, Азербайджан — во всяком случае на публичном уровне — пытается в одностороннем порядке сменить повестку Минской группы, заявляя, что она должна заниматься исключительно реализацией позиций, изложенных в четырех резолюциях Совбеза ООН.

Поэтому «тройке» сопредседателей МГ ОБСЕ пора внести официальные уточнения в этот вопрос, чтобы получить новые возможности для разрешения проблемы. Пока такого нет, все сопредседатели сами становятся заложниками ситуации, когда их по очереди разыгрывают в своих интересах конфликтующие стороны, заявляя, что лидерство в «тройке» якобы переходит или может перейти к кому-либо одному. Вот почему смена на посту сопредседателя США в МГ ОБСЕ воспринимается с повышенным вниманием, чуть ли не как «перспективная политическая интрига», хотя реальность в том, что в направлении урегулирования конфликта воз и ныне там. Тем не менее после заявления Хогланда становится ясно, что позиция администрации Трампа в вопросе урегулирования останется неизменной. Вряд ли новые шаги последуют и со стороны России и Франции. К долгосрочному урегулированию пока никто еще не готов, для этого не созрели соответствующие геополитические условия. Как ни крути, но именно статус Степанакерта является тем самым фактором, по которому рано или поздно придется определяться Вашингтону, Москве, Парижу, Баку и Еревану.

Станислав ТАРАСОВ,

https://regnum.ru/news/2314029.html