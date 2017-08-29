Буря в стакане воды,

или Подтексты высказываний американского миротворца

Как уже сообщалось, заявление по карабахскому урегулированию уходящего с поста сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда вызвало оживленную реакцию армянской общественности, хотя, по мнению ереванских экспертов, ничего нового оно не содержало. Агентство “Новости-Армения” представляет мнения экспертов в связи с заявлением американского дипломата.

Недавно, как напоминает издание, директор Института востоковедения НАН, политолог Рубен Сафрастян заявил, что ожидает рост активности США в карабахском урегулировании. «В интересах США проявлять большую активность в переговорном процессе для укрепления своих позиций. Но каких-то серьезных подвижек ожидать не стоит, потому что все стороны понимают, насколько сложен этот конфликт», – сказал он.

Следует ли считать первым проявлением такой активности заявление сопредседателя от США? Нужно ли воспринимать его как начало активной фазы урегулирования? В данном случае ответ, скорее, отрицательный, считает известный эксперт Арег Галстян. «На протяжении длительного времени страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ делают одни и те же заявления: нужно сдать какие-то территории, вернуть беженцев и прочее. Все эти заявления ничего не стоят и анализировать их не имеет никакого смысла», – написал он на своей странице Facebook, комментируя заявление Хогланда. В свою очередь директор Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян видит причину активизации в смене администрации США. Вместе с этим он отмечает, что отсутствие переговорного процесса сводит на нет суть заявления дипломата. «Проходят лишь встречи, на которых обсуждаются возможности для переговоров», - сказал он.

В данном конкретном случае важнее, когда именно выступил Хогланд со своим заявлением. А произошло это в день встречи президента Сержа Саргсяна и Владимира Путина в Сочи. Карабахский вопрос также был на повестке саммита. Лидерство России в посредническом процессе в данный момент неоспоримо, но США словами Хогланда напомнили, что они также имеют рычаги влияния в регионе.

Впрочем, не исключено, что основной посыл адресовался не Армении, Азербайджану и России, а Турции, где всё явственнее вырисовывается тенденция на сближение с Москвой и ЕАЭС. У всех на слуху заявление министра экономики Турции о намерении страны подписать соглашение с ЕАЭС по созданию зоны свободной торговли. Причем в Анкаре надеются завершить соответствующие переговоры уже в этом году. А ведь Турция является главным лоббистом Баку на международной арене. Быть может, Вашингтон хочет показать непокорному союзнику всю уязвимость Азербайджана и несколько охладить пыл турецкой политической машины.