курьер
Россияне смогут получить “окей” в Тбилиси и в Ереване

 
“Ночной Ереван” - новый турмаршрут по столице

 
Расхищал “электротранспорт” или нет - выявит повторное расследование

 
Самвелу Бабаяну разрешат видеться с родными

 
Казино - “светлое будущее” армянской Компартии?

 
Сотрудница московской полиции оказалась проституткой

 
Расстрелявший четырех человек Калашян от защиты отказался

 
В Брюсовском университете - дефицит на 30 миллионов драмов

 
Госведомства игнорируют просроченные товары?

 
Грануш Акопян написала книгу в 650 страниц

 
регион
Качественный рывок отечественного ВПК

Новые армянские дроны могут залетать на территорию

 
Саперов в Сирию посылать не будем

 
В Армению приедет Центральный военный оркестр Минобороны России

 
Католикос Гарегин II и Аллахшукюр Пашазаде встретятся в сентябре

 
Колоссальный взрыв и пожар в азербайджанской воинской части

Есть раненые, повреждены жилые постройки, сохраняется опасность новых взрывов

 
Турция усиливает армейскую группировку на границе с Сирией

 
Брюссель и Вашингтон возмущены поведением Баку

 
Россия после Путина,

или Почему не следует ругать Карена Шахназарова

 
Саакашвили рассказал о сговоре властей Грузии с “барыгами” на Украине

 
Пожар в Боржомском ущелье: огонь побежден

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 1104 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // Буря в стакане воды,

Буря в стакане воды,

или Подтексты высказываний американского миротворца

Как уже сообщалось, заявление по карабахскому урегулированию уходящего с поста сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда вызвало оживленную реакцию армянской общественности, хотя, по мнению ереванских экспертов, ничего нового оно не содержало. Агентство “Новости-Армения” представляет мнения экспертов в связи с заявлением американского дипломата.

Недавно, как напоминает издание, директор Института востоковедения НАН, политолог Рубен Сафрастян заявил, что ожидает рост активности США в карабахском урегулировании. «В интересах США проявлять большую активность в переговорном процессе для укрепления своих позиций. Но каких-то серьезных подвижек ожидать не стоит, потому что все стороны понимают, насколько сложен этот конфликт», – сказал он.

Следует ли считать первым проявлением такой активности заявление сопредседателя от США? Нужно ли воспринимать его как начало активной фазы урегулирования? В данном случае ответ, скорее, отрицательный, считает известный эксперт Арег Галстян. «На протяжении длительного времени страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ делают одни и те же заявления: нужно сдать какие-то территории, вернуть беженцев и прочее. Все эти заявления ничего не стоят и анализировать их не имеет никакого смысла», – написал он на своей странице Facebook, комментируя заявление Хогланда. В свою очередь директор Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян видит причину активизации в смене администрации США. Вместе с этим он отмечает, что отсутствие переговорного процесса сводит на нет суть заявления дипломата. «Проходят лишь встречи, на которых обсуждаются возможности для переговоров», - сказал он.

В данном конкретном случае важнее, когда именно выступил Хогланд со своим заявлением. А произошло это в день встречи президента Сержа Саргсяна и Владимира Путина в Сочи. Карабахский вопрос также был на повестке саммита. Лидерство России в посредническом процессе в данный момент неоспоримо, но США словами Хогланда напомнили, что они также имеют рычаги влияния в регионе.

Впрочем, не исключено, что основной посыл адресовался не Армении, Азербайджану и России, а Турции, где всё явственнее вырисовывается тенденция на сближение с Москвой и ЕАЭС. У всех на слуху заявление министра экономики Турции о намерении страны подписать соглашение с ЕАЭС по созданию зоны свободной торговли. Причем в Анкаре надеются завершить соответствующие переговоры уже в этом году. А ведь Турция является главным лоббистом Баку на международной арене. Быть может, Вашингтон хочет показать непокорному союзнику всю уязвимость Азербайджана и несколько охладить пыл турецкой политической машины.

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Regnum, Арка

Президент принял генсека ОДКБ
 
Ох уж этот этиноль!

 
Премьер отчитал главу Гегаркуникской области

 
Бомбы не было, звонок ложный

 
На Кубани арестовали водителя упавшего в море автобуса

 
Днем +34+36

 
Прощай, “Миринда яблоко”, прощай, детский “Ной”

 
О мусорных штрафах, неопрятных баках и “уходе” “Санитек”

 
Космос. Биосфера

На Марсе найден лед

 
Мхитарян: “Я очень рад и воодушевлен”

 
Фильм о единственном армянском селе Турции переведут на турецкий язык

 
Анди едет в Москву

 
В национальной сборной «на переправе» сменили голкипера

 
300 млн евро за Месси

 
В США выставлена на продажу ферма Марка Твена

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Леонардо ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи
 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio