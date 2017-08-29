Reuters, BBC, российские СМИ

Белый дом может сократить количество виз по программам культурного обмена

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о сокращении количества виз по программам культурного обмена, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет издание, это коснется тех, кто приезжает в США по программам для работы на лето. Сокращение числа виз затронет и иностранцев, оказывающих услуги нянь и воспитателей в американских семьях по таким программам, как au pair. Отмечается, что для приезда по программам культурного обмена в США иностранцы получают визы J-1, которая включает в себя ряд категорий, не все из которых подразумевают необходимость работать. В частности, студенты также получают визы J-1. По словам источников, их изменения не коснутся.

Королева Норвегии отправилась на прогулку с мигрантами

Супруга норвежского короля Харальда V — Её Величество королева Соня — приняла участие в проекте “Мультикультурный поход” и отправилась на многокилометровую прогулку в лес с женщинами-мигрантами из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

Таким образом, по словам самой королевы, она подала пример гражданам своей страны, подчеркнула, что необходимо толерантнее относиться к приезжим и людям с иными взглядами, религией, цветом кожи и т.д.

В общей сложности 80-летняя королева Соня прошла несколько километров по лесу в окрестностях города Драммен. Несмотря на почтенный возраст, Её Величество старается регулярно совершать пешие прогулки на природе и даже является почётным членом Норвежской ассоциации пешего туризма. Ассоциация отметила её вклад в популяризацию этого движения бронзовым памятником, где королева изображена сидящей на камне с походным рюкзаком у ног. Памятник был подарен королеве на 80-летний юбилей. Отметим, что проект “Мультикультурный поход” появился в 2013 году в качестве одного из методов распространения идей толерантного отношения к мигрантам. Ведь, согласно официальным данным местных властей, число неэтнических норвежцев, проживающих на территории страны, составляет на данный момент почти 900 тысяч человек. Это 17% от общего количества жителей страны. Притом в столице — в Осло — этот показатель превышает 30%.

Трамп запретил трансгендерам служить в Армии США

Президент Дональд Трамп официально вернул запрет, отмененный его предшественником Бараком Обамой, на службу трансгендеров в Вооруженных силах США. Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома.

«Я поручаю министру обороны и министру внутренней безопасности, в чьем ведении находится береговая охрана, вернуться к действовавшей до июня 2016 года политике касательно трансгендеров на военной службе», — указано в документе. Трамп выражает опасения, что снятие в прошлом году запрета способно понизить эффективность армии, привести к увеличению расходов, также вероятно «нарушение слаженности отдельных боевых подразделений».

Кроме того, запрещается тратить ресурсы вышеуказанных министерств на операции по смене пола для военнослужащих.

26 июля президент США в своем Twitter написал, что «Вооруженным силам нельзя тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию».

В 2010 году Конгресс США отменил правило «Не спрашивай, не говори» (Don’t ask, don’t tell), согласно которому от служащих в ВС представителей нетрадиционной сексуальной ориентации требовалось скрывать свою принадлежность к меньшинствам.

Жители Газы впервые за 30 лет смогли посмотреть фильм в кинотеатре

Несколько сотен жителей Газы впервые за 30 лет смогли посмотреть фильм в кинотеатре, сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщается, старейший кинотеатр Газы «Самер» вечером 26 августа открыл свои двери для зрителей только на одну ночь. На субботний сеанс в кинотеатр пришли около 300 мужчин и женщин. Показанный зрителям полнометражный фильм «Десять лет» рассказывает о палестинцах, содержащихся в израильских тюрьмах. Картина была полностью снята в Газе.

Кинотеатр «Самер» был построен в 1944 году, в 1960-х годах его закрыли. Все остальные кинотеатры Сектора Газа были закрыты в конце 1980-х во время «первой интифады». Организатор показа Гхада Сальми рассказала, что данное мероприятие является символом усилий по «возрождению кино в Газе».

Посол США в России назвал себя «мистер Пельмени»

Посол США в России Джон Теффт, подводя итоги работы в этой должности, сравнил себя с «мистером Пельмени».

Теффт пояснил, что куда бы он в России ни поехал, местные жители советуют ему места, где в их регионе можно попробовать это блюдо. «Кажется, я стал «мистером Пельмени», — отметил он в интервью ТАСС. Дипломат добавил, что в Вашингтоне недавно открылся новый ресторан русской и грузинской кухни и по возвращении в США он собирается туда сходить. По словам посла, все началось с того, что во время одной из первых бесед с россиянами в соцсетях он упомянул, что очень любит это блюдо. Так, в начале мая 2015 года он написал в Facebook: «Я только что пообедал, но, к сожалению, в меню не было моих любимых русских пельменей со сметаной».