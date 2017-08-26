Армянский офицер – образец нравственности и патриотизма

Серж Саргсян вручил выпускникам военных училищ их первые погоны

Вчера в Сардарапатском мемориальном комплексе президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Серж Саргсян вместе с высшим руководством страны принял участие в торжественном выпускном мероприятии выпускников военных учебных заведений 2016-2017 учебного года.

Президент приветствовал участников церемонии, поздравил выпускников и пожелал им успешной службы. Приказом Министерства обороны выпускникам присвоено первое офицерское звание лейтенанта. В рамках мероприятия они получили соответствующие свидетельства и первые погоны, которые им вручили президент и члены Совета Национальной безопасности. Мероприятие завершилось церемонией прощания выпускников с боевыми знаменами своих учебных заведений и торжественным маршем.

Президент обратился к молодым офицерам с речью, сообщила пресс-служба главы государства.

«Дорогие выпускники! Уважаемые военнослужащие! Сердечно поздравляю вас с окончанием этого важного этапа в вашей жизни. Вы успешно завершили учебу и отправитесь на службу с целью выполнения вашей священной миссии. Вы будете на передовой, в воинских частях, в штабах, в тылу. Где бы вы ни были, вы будете командирами, чьему слову будут следовать наши храбрые солдаты. У меня нет сомнений, что вы в первую очередь будете требовательными сами к себе. И именно благодаря этому будете иметь право быть требовательными также по отношению к своим подчиненным. Вы будете вести их своим примером, своим нравственным обликом. Вы станете для них семьей, старшими братьями, советчиками. Уверен, что именно таких старших братьев и опытных советчиков вы найдете среди своих вышестоящих начальников. Они уже прошли этим путем. Они должны помочь вам избегать ошибок, стать вам опорой.

Армянская армия, вся наша страна – одна большая семья. Отец армянской историографии Мовсес Хоренаци говорил, что «мы – небольшая грядка». Да, мы – небольшая грядка, но хотя нас и немного, мы сильны своим единством, которое характерно для крепких народов, крепких семей. Мы должны помнить, что изначальный смысл слова «народ» в армянском – семья и род. Цель вашей службы – гарантировать безопасность и мир вашей семьи, вашего рода, вашего народа.

Девиз «один за всех и все за одного» был заложен в основу нашей армии. И наша армия стала армией народа. Она объединила под своими знаменами строителя и писателя, шофера и программиста, ювелира и музыканта. Эта всенародность, наши общие старания защитили Арцах и сегодня гарантируют его безопасность.

Военная служба закаляет гражданина Армении: это прочно стоящий на своей земле, уверенный в своих силах, поддерживающий своих соратников, не сомневающийся в прочности своего тыла человек. Такой образ воспитывают в семье ваши родители, и именно это воспитание вы будете давать своим детям. Этот образ получает образование в наших школах, учась отделять хорошее от плохого, добро от зла, справедливое от несправедливого. На этих позитивных ценностях мы строим свою страну, защищаем свое дело и свою землю. Благодаря этому мы победили на поле боя и прочно стоим на наших позициях. Вы, уважаемые военнослужащие, являетесь передовыми воинами этих позиций, защитниками границ и позиций.

Офицерский состав Вооруженных сил Республики Армения – новый вид армянской интеллигенции, элиты нашего народа. Её возникновение стало возможным благодаря независимости нашей страны. И наше государство сделает все для решения проблем своих славных военных сынов. Здесь, где парит дух героев Сардарапата, мы все должны осознать тот груз исторической ответственности, который принимаем на свои плечи. Это не только безопасность сегодняшней Армении, но и ответственность за обеспечение вечности нашей государственности.

Дорогие выпускники! Уважаемые военные! Вновь поздравляю вас. Желаю вам всем доброй службы и больших, больших успехов. Они, несомненно, станут успехами всего нашего народа», - сказал глава государства.