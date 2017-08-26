Вашингтон меняет сопредседателя Минской группы

Уходящий посол спровоцировал ажиотаж, не сказав при этом ничего нового

ФС 28 августа на смену действующему американскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ Ричарду Хогланду придет Эндрю Шефер.

Новый сопредседатель – опытный дипломат, служил в миссиях США в международных организациях, имеет опыт работы на Кипре и в урегулировании ряда конфликтов. «Думаю, что Госдеп и госсекретарь США избрали блестящего сопредседателя», – сказал Ричард Хогланд, добавив, что его преемник знает все нюансы карабахской тематики, владеет полной информацией и готов приступить к выполнению своих обязанностей. Одновременно уходящий посол подчеркнул, что в карабахском вопросе позиция США остается неизменной, вне зависимости от смены сопредседателя. А для того чтобы эта позиция – совпадающая, к слову, с позицией России и Франции – была полностью ясна, Хогланд рассказал об основных принципах урегулирования карабахского конфликта, продвигаемых сопредседательством Минской группы. По его словам, «с учетом сложной предыстории конфликта» стороны должны в будущем на основе консенсуса и имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления (референдума) зафиксировать окончательный правовой статус края. Но до этого территории, входящие в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономии и не находящиеся под контролем Баку, должны получить временный статус, который как минимум обеспечивает гарантии безопасности и суверенитета, передает «Голос Америки». «Оккупированные территории» вокруг Нагорного Карабаха должны быть переданы под контроль Баку. Власть Азербайджана над этими территориями должна быть восстановлена», — отмечает посол Хогланд. Далее он говорит о создании сухопутного коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, который должен быть «достаточно широким» для безопасных перевозок, однако не может занимать всю территорию Лачинского района. Упомянул Хогланд о праве возвращения насильственно переселенных и беженцев в места их прежнего проживания. Последним озвученным им пунктом указывается создание международных гарантий безопасности, которое включает в себя долгосрочное урегулирование. Эти гарантии, согласно заявлению, должны включать в себя миротворческие операции. «Нет такого сценария, при котором мир мог бы обеспечиваться без хорошо организованных миротворческих мероприятий, пользующихся доверием всех сторон», — говорит дипломат.

Все это вызвало широкий резонанс, особенно – в соцсетях и СМИ. А ведь, по существу, посол Хогланд не сказал абсолютно ничего нового. Эти элементы урегулирования являются обновленным вариантом хорошо известных «Мадридских принципов», переговоры вокруг которых ведутся с 2007 года. Именно на это обстоятельство обратил внимание глава МИД Эдвард Налбандян, по словам которого «представленные Хогландом подходы неоднократно озвучивались как им, так его предшественниками и остальными сопредседателями МГ ОБСЕ. Армения также выражала свою позицию относительно этих предложений». Как известно, Ереван в целом позитивно оценивает эти предложения, хотя и стремится внести в эти планы некоторые корректировки. При этом Налбандян подчеркнул, что заявление Хогланда лишает Баку возможности маневрировать, прибегая к привычным манипуляциям и ухищрениям. Ведь в очередной раз становится совершенно ясно, что измышленные Азербайджаном различные «сценарии урегулирования» не имеют никакого отношения к реальности и ведущимся переговорам. Так, Баку утверждает, что не допустит создания второго армянского государства «на территории Азербайджана» и что решение проблемы возможно исключительно в рамках «территориальной целостности» Азербайджана. Между тем ключевым элементом урегулирования является определение статуса края путем референдума, результаты которого будут иметь обязательную силу. И совсем не трудно предугадать, как именно проголосуют граждане НКР на референдуме.

В Арцахе заявление уходящего сопредседателя прокомментировали более сдержанно. Как заявил глава МИД НКР Карен Мирзоян, позиция Степанакерта в отношении таких предложений известна и «остается неизменной». «Любая модель урегулирования, если она призвана обеспечить стабильный и долгосрочный мир, невозможна без полноценного участия карабахской стороны на всех этапах переговорного процесса и не может не учитывать существующие реалии. Апрельская война 2016 года наглядно продемонстрировала, что оторванные от реальности подходы опасны и могут создать условия для непредсказуемых процессов», — сказал министр в интервью Арцахскому ТВ. В этой связи Мирзоян считает, что прежде всего необходимо предпринять последовательные шаги для обеспечения необратимости мирного процесса и реализации достигнутых договоренностей, в частности, по внедрению механизмов расследования нарушений прекращения огня. Отметим в этом контексте, что Баку противится реализации соответствующих договоренностей, предложенных в Вене и Санкт-Петербурге сопредседателями и лично президентом РФ и одобренных армянской стороной.

Свою позицию высказал и Армянский национальный комитет Америки (АНКА), и позиция эта – крайне негативна. По словам исполнительного директора АНКА Арама Амбаряна, которого цитирует Armenian Weekly, заявление Ричарда Хогланда ««совершенно неприемлемо» и посему «обречено на провал». Пункт относительно возращения Баку «оккупированных территорий» вокруг Нагорного Карабаха являет собой «еще один безрассудный рецепт уничтожения Арцаха». Такие предложения рассчитаны на то, сказал Амбарян, что «мы не помним историю Армении, что нам не хватает стопроцентной солидарности с Арцахом и что в наших геополитических интересах нет никакого смысла. Одним словом, мы идиоты». Высказывания дипломата «поощряют становящийся все более агрессивным Азербайджан». «К сожалению, вместо того чтобы представить полномочия новому сопредседателю МГ ОБСЕ Эндрю Шоферу, администрация с самого начала поставила его в сложную ситуацию, поставив в искаженные и фальшивые рамки, которые противоречат американским ценностям и подрывают национальные интересы США в установлении прочного мира и демократии», - подытожил руководитель АНКА.

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