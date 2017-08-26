“По израильско-армянским отношениям ударил беспилотник”

Министерство обороны Израиля проводит расследование в отношении компании Aeronautics Defense Systems (ADS), производящей ударные беспилотники. Как сообщила израильская «Маарив», они могли по просьбе азербайджанских военных участвовать в ударе по армянским позициям в Нагорном Карабахе. Компания все обвинения решительно отрицает, хотя о ее сотрудничестве с Баку известно давно. В армянской и азербайджанской прессе было распространено сообщение о том, что газета «Маарив» якобы уже опровергла собственную публикацию. Но это, как выяснилось, не так, и важный репутационный вопрос для Израиля по-прежнему открыт.

Скандал разразился после публикации, где рассказывалось о недавнем визите в Азербайджан делегации представителей названной компании для заключения контракта на поставку беспилотников-камикадзе Orbiter 1K. Они могут нести двухкилограммовый боезаряд, который активируется при столкновении с целью и способен уничтожить, например, автомобиль. Как утверждает автор статьи, азербайджанские военные попросили израильских инженеров продемонстрировать технику в деле, нанеся удар по позициям в Нагорном Карабахе. Видеосъемку атаки якобы потом собирались показать по телевидению Азербайджана. Однако два израильских оператора категорически отказались направлять дроны на Нагорный Карабах, хотя руководство делегации ADS согласилось с условиями азербайджанской стороны. Менеджеры израильской компании обвинили операторов в том, что из-за них может сорваться важный контракт, но те все равно не подчинились. Тогда управлять двумя беспилотниками пришлось самим менеджерам. После этого инцидента, как писала «Маарив», один из операторов уволился из компании, а второй собирается это сделать.

Армянские СМИ уточнили дату, когда, вероятно, произошел инцидент — 7 июля. При этом в еженедельнике «Хай зинвор» («Армянский солдат») — органе Минобороны Армении — еще до публикаций в израильской прессе было напечатано интервью с полковником армии НКР Арменом Гезаляном. «7 июля противник использовал ударный беспилотник, пытаясь повредить одну из наших позиций, — рассказал полковник.— Но у них это не получилось. Хотя многие бойцы были на позиции впервые, они быстро сориентировались, и трагедии удалось избежать. Двое солдат получили легкие осколочные ранения».

В военном ведомстве Азербайджана не сделали никаких заявлений по поводу скандала и не ответили на запрос “Коммерсанта”. В ADS также проигнорировали наши вопросы. Вместе с тем газете «Маарив» в компании заявили, что все обвинения считают неправомерными. При этом о сотрудничестве ADS с Баку известно давно. Пресс-служба военного ведомства Израиля в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию заявила: «Минобороны обычно не комментирует информацию, связанную с военным экспортом. Этот вопрос (о возможном участии представителей израильской компании в атаке на позиции в Нагорном Карабахе) находится в стадии проверки соответствующими отделами Министерства. Дополнительно в ведомстве уточнили, что «если инженеры из Aeronautics Defense Systems и ездили в Азербайджан, то израильских военных с ними не было».

При этом источник в госструктурах Израиля назвал описанную в газете «Маарив» историю «из ряда вон выходящей». «Ничего подобного раньше не было. Принцип невмешательства в чужие конфликты — ключевой для израильской военной промышленности, — сказал собеседник. — Хочется верить, эта информация не подтвердится. Но если она все же окажется правдой, военное ведомство, разумеется, применит санкции в отношении компании». Когда завершится расследование, пока неизвестно.

Публикация «Маарив» нашла широкий отклик в армянских, а затем и в азербайджанских СМИ. Интерес к теме несколько угас после того, как армянский портал Tert.am 15 августа опубликовал интервью посла Израиля в Ереване Элияху Ерушалми. «Эта информация была опубликована в газете, затем газета опровергла ее. По всей видимости, такого никогда и не было, но в любом случае Израиль проверяет эту информацию», — цитирует посла издание. Между тем, как выяснил “Ъ”, цитата была передана неточно. В посольстве Израиля в Армении “Ъ” сообщили: господин Ерушалми не говорил, что газета «Маарив» опровергла собственную публикацию, — он имел в виду, что ADS считает информацию не соответствующей действительности. Недопонимание произошло из-за языкового барьера, предположили в дипмиссии.

Пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян сообщил: “В Степанакерте также проводят проверку сообщений израильской прессы, но результатов пока нет. «Подобного рода информация и утверждения вызывают у нас озабоченность. Если они подтвердятся, то должна последовать четкая и однозначная реакция международного сообщества», — заявили в МИД Армении.

В конфликте 2016 года в Нагорном Карабахе Азербайджан впервые применил в боевых условиях израильские беспилотники. При этом, по данным Минобороны Армении, с помощью одного из них был обстрелян автобус с армянскими добровольцами, направлявшимися на фронт. Тогда погибли от пяти до семи человек. Азербайджанская сторона этого не подтверждала. Тем не менее после завершения боев — 14 апреля 2016 года — армянская диаспора Израиля провела митинг возле МИД страны в Иерусалиме, требуя прекратить продажу новейшего оружия Баку. «Необходимость прекращения поставки вооружения Азербайджана — согласованная позиция нашей общины, — сказал глава армянской общественной организации “Наири” Артем Чернаморян. — Что же касается статей в газете “Маарив”, то мы ждем окончания расследования. Единого мнения тут нет. Кто-то из армян считает, что операторы, отказавшиеся наносить удар, — настоящие герои. А кто-то не верит газете, подозревая, что это лишь попытка испортить отношения Армении и Израиля, которые в последнее время улучшились».

В декабре прошлого года азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что Израиль и Азербайджан за годы сотрудничества в военно-промышленной сфере заключили контракты почти на $5 млрд, уточнив, что большая часть из них уже выполнена. Объем реализованных оружейных контрактов между Москвой и Баку за последние пять лет оценивается в сумму свыше $4 млрд.