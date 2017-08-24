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В Номере // ПОЛИТИКА // Иранский газ: возьмем, если цена устроит

Иранский газ: возьмем, если цена устроит

На данный момент Армения не ведет переговоров с Ираном о покупке газа, сказал премьер-министр Карен Карапетян, комментируя недавние заявления представителя Иранской национальной газовой компании.

«Но если последует такое предложение и окажется выгодным для нас, с радостью», — уточнил премьер. На днях руководитель отдела по международному сотрудничеству Иранской национальной газовой компании Бехзад Бабазаде сказал, что Ереван и Тегеран ведут переговоры об увеличении в 2,5 раза объемов поставляемого в Армению иранского газа, и, возможно, по новому соглашению, армянская сторона будет платить Ирану не электроэнергией, а деньгами, что позволит доставлять иранский газ армянским потребителям — населению и предприятиям. По словам Бабазаде, в этом случае можно будет увеличить объемы поставляемого Еревану голубого топлива в два и более раза.

Напомним, что в начале августа президент Серж Саргсян также затронул тему поставок и транзита иранского газа. В интервью иранской газете «Шарг» президент сказал, что вопрос транзита газа из Ирана в Европу по территории Армении и Грузии в настоящее время находится на этапе экспертных обсуждений. А 7 августа в Тегеране президенты Армении и Ирана подчеркнули важность развития сотрудничества в трёхстороннем формате Иран — Армения — Туркменистан. По мнению аналитиков, вполне возможно, что Армения стремится наладить поставки туркменского газа по территории Ирана. Речь идет о поставках, с одной стороны, туркменского газа в Иран, который в свою очередь аналогичные объемы будет направлять в Армению.

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