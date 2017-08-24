Армяне Курдистана до сих пор не определились

Армянская община Иракского Курдистана нуждается в гарантиях безопасности после провозглашения краем независимости



Ровно месяц остался до провозглашения на Ближнем Востоке в непосредственной близости от границ Армении нового государства. 25-го сентября состоится референдум о независимости Иракского Курдистана.

Появление на политической карте мира независимого курдского государства может привести к цепной реакции, которая сделает Ближний Восток неузнаваемым. Ресурсы влияния на происходящие события у нас, к сожалению, ограничены. Все, что нам остается, так это внимательно следить за процессами с тем, чтобы постараться извлечь из них максимум выгоды.



Несмотря на угрозы, звучащие из Багдада, Анкары и Тегерана, президент Курдистана Масуд Барзани категорически отказался отложить проведение референдума. Но выясняется, что противники референдума есть и в самом Курдистане. Провозглашение автономией независимости вызывает опасения в общинах этнических и религиозных меньшинств. Как известно, армяне являются вторым по численности христианским меньшинством Курдистана и признаны одной из пяти государствообразующих наций автономии. Если не считать Ливан, Иракский Курдистан – единственное в мире государственное образование, в Конституции которого упоминаются армяне. Армянский язык признан официальным наряду с курдским, арабским, ассирийским и туркманским. В парламенте автономии за армянской общиной закреплен депутатский мандат. (Сейчас интересы общины в законодательном органе представляет Ерванд Демрян.) В Иракском Курдистане проживают, по разным сведениям, от трех до пяти тысяч наших соотечественников. Армяне компактно проживают в селах Авзрук, Аврез, Ишкяндар, Зехо и Маргил. Правительство автономии всячески стремится демонстрировать свое особое расположение к армянам. Это проявилось, в частности, в решении президента Барзани о выделении средств для строительства новой армянской церкви. Но тем не менее у наших курдистанских соотечественников есть определенные сомнения относительно гарантий защищенности собственных интересов после обретения Курдистаном полной независимости.

В отличие от других этнических и религиозных меньшинств, армяне не проявили четкой позиции в отношении предстоящего реферундума. Общинные организации не стали обращаться к соотечественниками с призывом поддержать независимость, голосовать против провозглашения суверенитета или бойкотировать референдум. Но так как у многих курдистанских армян идентичность не столько этническая, сколько религиозная, они в той или иной степени интегрированы в структуры православной ассирийской общины, которая куда более многочисленна и влиятельна. Среди лидеров светских ассирийских организаций есть немало этнических армян, пользующихся авторитетом и доверием среди представителей всех меньшинств.

Ассирийская община в вопросе провозглашения Курдистаном независимости настроена весьма неоднозначно. Политические амбиции некоторых ассирийских лидеров не устраивают руководство автономии и подавляются правительством. Как сообщает Ассирийское международное информационное агентство АINA, недавно глава Курдистана отстранил с поста мэра города Алькаш ассирийку Айз Абеда Джавахрех и назначил на ее место лояльного правителям курда. Этот шаг администрации Барзани многими был расценен как попытка ослабить единство христианской общины. Известный в христианской общине активист и правозащитник армянка Диана Саркисян заявила, что история с отстранением ассирийского мэра наглядно продемонстрировала, как на самом деле правительство Барзани относится к меньшинствам. В связи с инцидентом христиане организовали с Алькаше акцию протеста. Армянские структуры в организации этой демонстрации не участвовали, и Диана Саркисян не была уполномочена выступать от имени армянской общины. Тем не менее некоторые ее оценки заслуживают внимания. Наша соотечественница заявила, что «курдистанские христиане говорят «нет» референдуму» и отметила, что религиозные меньшинства требуют в составе Курдистана автономию, подобную той, какую сейчас край имеет в составе Ирака.

Вопрос о создании в Иракском Курдистане христианской ассирийско-армянской автономии обсуждается давно. Идея формирования в регионе Ниневии самоуправляемой административной единицы витает в воздухе аж с 2007-го года. Автором идеи был бывший министр финансов и экономики Курдистана Саргис Агаджан, ассириец по отцу и армянин по матери. Многим нашим иракским соотечественникам этот проект показался реалистичным. После завершения американской операции “Шок и трепет” наблюдался приток армян в Курдистан из южных провинций Ирака. Правительство края поощряло переезд багдадских армян в Ниневийскую долину, принадлежность которой Курдистану оспаривается до сих пор. Обещая ассирийцам, халдеям и армянам создать в Ниневийской долине автономию, Барзани стремился усилить в регионе христианский фактор и таким образом создать условия для окончательного присоединения Ниневийской долины к Курдистану.

Американские конгрессмены и сенаторы предлагали оказать иракским властям действенную помощь в формировании на территории Ниневийской долины особой самоуправляемой административной единицы. Но проект так и не получил одобрения правящей в Эрбиле Демократической партии Курдистана. Перспективы формирования ассирийско-армянской автономии выглядят сейчас более чем туманными.

Курдистанских христиан, и в том числе армян, беспокоит поспешность в вопросе провозглашения независимости. Они предпочли бы прежде заручиться гарантиями своего будущего статуса. Иракские армяне вправе рассчитывать на уважение к себе со стороны властей. Это право они завоевали с оружием в руках, наравне с курдами, езидами и ассирийцами защищая Курдистан от террористов «Исламского государства». Известный в арабском мире журналист, редактор сетевого издании «Al-Masdar News» писал, что «армянские ополченцы сражались как львы». По его словам, на позициях, защищаемых армянами, враг не продвинулся ни на метр. Так что доказавшие верность своей новой родине армяне заслужили право голоса при определении судьбы Курдистана. И власть обязана учесть их интересы.

На снимке: правозащитница Диана Саркисян требует создания в Курдистане христианской ассирийско-армянской автономии.







