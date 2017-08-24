“Самое главное – любите свою страну”

Премьер Карен Карапетян обратился к участникам «Базе-2017»

Премьер-министр Карен Карапетян принял участие в церемонии открытия 15-го по счету ежегодного молодежного слета «Базе-2017» в Цахкадзоре, передает пресс-служба правительства.

Поздравив молодежь, глава правительства отметил, что за минувшие 15 лет в сборах приняли участие 8500 представителей молодежи из Армении, Арцаха и диаспоры. «Считаю это движение хорошей платформой для объединения молодежи. Именно молодежь является самой активной, прогрессивной, выбывающей из сложившихся стандартов частью любого общества, и Армения в этом смысле не исключение. Вы все несете свою долю ответственности за то, чтобы сделать завтрашний день лучше. Важно, чтобы вы получали удовлетворение и удовольствие от этой ответственности, возможности, а также действовали и думали соответственно», – сказал премьер, призвав молодежь быть независимой, свободной и активной, постоянно работать над собой, чтобы идти в ногу со временем и смотреть на мир смелее, увереннее. «А самое главное – любите нашу страну», – добавил премьер.

В ходе церемонии состоялось вручение благодарственных писем. Затем представители молодежи презентовали премьеру свои идеи и предложения, обратились к нему с вопросами о развитии страны и текущих проблемах в разных сферах. Состоялся также брифинг с журналистами.

«За первые семь месяцев текущего года в Армении зафиксирован рост экономической активности на 6,2%, рост промышленности составил 12,7%, рост экспорта - 21,6%, рост импорта – 28,5%», - заявил премьер, говоря о достижениях руководимого им правительства. «Были произведены многочисленные инвестиции, в том числе в текстильной отрасли, в сельскохозяйственном секторе, в сферах информационных технологий, энергетики, туризма и так далее. Мы заявили, что у нас есть инвестиционные проекты на 3,2 млрд долларов, из которых, как мы представляем, 830-840 миллионов долларов должны быть инвестированы в этом году. Мы представим отчет. Темпы этих инвестиций показывают, что они могут быть реализованы», - подчеркнул глава правительства.

Касаясь действий правительства касательно возникшей в этом году засухи, Карен Карапетян заявил, что в числе этих действий – водозабор из озера Севан, также было объявлено о разработке стратегии водопользования из малых и средних водоемов. «На данный момент все те водоканалы, которые питают водоемы и которые находятся в плохом состоянии, ремонтируются. У нас есть множество программ. Если проследите за нашей рабочей программой, то мы периодически говорим об этом», – отметил К.Карапетян.

Комментируя слухи о том, что после природной катастрофы в Хосровском заповеднике возможны отставки министров экологии и ЧС, премьер-министр отметил, что ситуация пока не проанализирована. «Что же, сразу же после катастрофы сменять министров? Мы пока не проанализировали наши сильные и слабые стороны, как на это отреагировали наши управляющие, аппарат, были ли готовы местные власти, министерства экологии и ЧС и так далее», - заметил премьер.

Говоря о работах, ведущихся в направлении создания в Мегри армяно-иранской свободной экономической зоны, Карапетян отметил, что уже в ноябре этого года будет создана определенная площадка. «Полагаю, что в конце ноября у нас будет определенная площадка, потому что в этом вопросе мы предпринимали многочисленные попытки, в том числе были и удачные переговоры, и неудачные, но однозначно мы создадим эту площадку, и в ближайшее время в ходе визита в Иран мы будем говорить об этом. Также недавно министр экономического развития и инвестиций встретился с советником президента ИРИ, и эти вопросы были обсуждены», – отметил глава правительства.

На вопрос журналистов о том, что в ноябре планируется подписание нового рамочного соглашения Армения - ЕС, подпишет ли Армения на этот раз или же повторится сценарий 2013 года, Карен Карапетян ответил: «Мы идем на подписание. Возможно ли, что события будут развиваться так, что соглашение не будет подписано? На данный момент я этого не вижу, но это процесс, который называется переговорами. Идем ли мы твердо или нет? Мы очень твердо идем на подписание».