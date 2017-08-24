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В Номере // ПОЛИТИКА // “Армяне и азербайджанцы вместе рискуют жизнями в Боржоми”

“Армяне и азербайджанцы вместе рискуют жизнями в Боржоми”

В районе грузинских курортов Боржоми, Бакуриани и Абастумани продолжает бушевать беспрецедентно масштабный в истории страны лесной пожар. Его не удается потушить, несмотря на активную международную помощь: в Боржомском ущелье уже находятся 95 азербайджанских и 79 армянских пожарных. На многих участках они совместно ведут борьбу с огнем, несмотря на реальный риск их жизни, сообщает «Коммерсант».
Азербайджан прислал на помощь Грузии два вертолета, оснащенных водными контейнерами, а Армения — 13 пожарных машин. В районе стихийного бедствия работает также турецкий противопожарный самолет. Тем не менее из-за сильного ветра и жары опасность распространения огня и его приближения непосредственно к курортам все еще сохраняется. Не исключено, что эпицентром борьбы со стихией в ближайшие сутки станет лесной массив близ автомагистрали Боржоми — Хашури — Тбилиси. Если огонь подойдет к трассе на опасное расстояние, десятки тысяч местных жителей и тысячи туристов окажутся «заперты» в горных ущельях, и эвакуировать их можно будет лишь вертолетами либо пешим ходом через горные перевалы. Свою помощь правительству Грузии предложили США, Израиль, ФРГ, Греция и Румыния. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили распорядился задействовать для борьбы со стихией Вооруженные силы страны, в частности сухопутные войска и инженерные соединения.
Глава МВД республики Георгий Мгебришвили впервые подтвердил, что власти рассматривают в том числе и версию теракта как причины произошедшего, поскольку огонь, по утверждению местных жителей, одновременно возник в разных местах Боржомского ущелья. «Я — полицейский. Поэтому ни одну версию не исключаю», — заявил министр.

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