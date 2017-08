Reuters, BBC, российские СМИ

Путин популярнее Трампа



Американский исследовательский центр Pew решил выяснить, кто из двух президентов популярнее в разных странах мира, прежде всего в тех, что считаются традиционными союзниками Америки.

“Мы измеряли рейтинги Путина и Трампа в одних и тех же странах. И в 22-х из 36-ти больше людей доверяют Путину, нежели Трампу”, — сообщила старший научный сотрудник центра Pew Маргарет Вайс. Не менее любопытные данные были выявлены и в самих США. “В 2015 году, когда мы последний раз проводили опрос на тему России, и республиканцы, и демократы оценивали Путина и РФ примерно на одном уровне – очень низко. Сегодня, спустя два года, мы видим, что среди республиканцев доверия к Путину стало больше, и к России они настроены более позитивно. Среди демократов же настроения не поменялись”, — отметила Вайс.





Итальянские

достопримечательности огородили заборами

после теракта в Барселоне



Власти Италии установили бетонные ограждения у главных туристических объектов в Риме, Милане, Болонье, Турине и других городах после теракта в Барселоне, сообщает Independent.

В частности, в Милане барьеры появились на ведущих к Миланскому собору улицах. В Болонье заборы установили на пути к базилике Сан-Петронио, где хранится датируемая XV веком фреска с изображением сцены из Данте, в которой пророка Мухаммеда ввергают в ад. Из-за нее в 2002 году собор пытались взорвать религиозные фанатики. Также подобные ограждения появились в Палермо. В Риме заборы планируют установить на входе на улицу Виа дель Корсо и проспект Виа деи Фори Империали. Кроме того, в Генуе и Неаполе были усилены полицейские патрули.





Лукашенко

посоветовал министрам

с семьями переехать

в однокомнатные квартиры



Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал членам правительства переехать в одно- и двухкомнатные квартиры. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Если кто-то хочет в правительстве свернуть строительство жилья, я им советую немедленно перейти в однокомнатные, двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями или пойти снять квартиру по найму и жить с хозяевами», — сказал Лукашенко на совещании чиновников экономического блока. При этом он не пояснил, что подразумевается под сворачиванием строительства и кому адресованы его предостережения.

Он также спросил у собравшихся, что сделано для снижения себестоимости жилья. «Меня эта сфера очень волнует», — подчеркнул белорусский лидер. Тремя днями ранее Лукашенко поручил «управлять льноводством сталинскими методами». «Сказал — сделали», — сказал Лукашенко директору Института льна Национальной академии наук Ивану Голубу.

11 августа белорусский президент пообещал, что власти республики выявят каждого тунеядца. «Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать. Пусть на меня не обижаются», — подчеркнул Лукашенко.





После солнечного затмения в Google стал популярен запрос «мои глаза болят»



После солнечного затмения 21 августа в поисковике Google резко выросла популярность запроса my eyes hurt («мои глаза болят»). На это обратило внимание издание Next Web, сообщает RTVI.

Количество запросов my eyes hurt стало резко расти практически в тот же момент, когда стало снижаться количество запросов solar eclipse («солнечное затмение»). При этом запросов solar eclipse все-таки было больше. Buzzfeed выпустил справочник для тех, кто боится, что повредил сетчатку глаза, посмотрев на солнечное затмение. Среди симптомов: «замыленность» зрения, искажение цвета, остаточные образы, а также потеря зрения в одном или обеих глазах. Для того, чтобы не повредить зрение во время солнечного затмения, надо надевать специальные очки.

Полное солнечное затмение 21 августа могли увидеть жители 14 американских штатов. Оно длилось от одной до двух минут. В следующий раз такое случится в июле 2019 года. Тогда затмение увидят в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.





Большая семья Трампа заставила Секретную

службу спустить

годовой бюджет



Из-за большой семьи президента США Дональда Трампа и постоянных разъездов самого главы государства Секретная служба израсходовала весь годовой бюджет. Об этом сообщил руководитель спецслужбы Рэндольф Аллес в интервью USA Today.

«У президента большая семья, а наши обязанности предусмотрены законом. Я не в силах их поменять, у меня нет никакой гибкости», — пояснил Аллес. По его словам, сейчас услугами Секретной службы пользуются 42 человека — при предыдущем президенте Бараке Обаме их было на 11 меньше.

Аллес пояснил: он ведет переговоры о том, чтобы ежегодный лимит зарплат каждого агента с выплатами за переработки подняли со 160 до 187 тысяч долларов. При этом он указывает, что некоторые сотрудники все равно недополучат денег за многие часы работы — треть агентов уже достигла лимитов выплат.

Руководство службы надеялось, что после инаугурации расходы сократятся, но президент часто ездит отдыхать на выходные и его постоянно нужно охранять.