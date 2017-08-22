В Иране обсуждается вопрос признания армянских дипломов

В ходе встречи посла Армении в Иране Арташеса Туманяна с председателем научно-исследовательской комиссии Меджлиса (парламента) ИРИ Махди Захеди обсуждался вопрос признания в Исламской Республике дипломов, выдаваемых вузами РА.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых между Министерством образования и науки Армении и Министерством науки, исследований и технологий Ирана. Обратившись к развитию двустороннего сотрудничества в сфере образования, Махди Захеди выразил готовность помочь с активизацией межпарламентского сотрудничества Армении и Ирана.