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В Номере // ПОЛИТИКА // Предложение о переименовании улиц Еревана - заказ извне?

Предложение о переименовании улиц Еревана - заказ извне?

Как известно, столичная мэрия намерена обсудить в рамках осенней сессии городского совета предложение оппозиционного блока «Елк» о переименовании улиц и школ столицы, названных в честь деятелей советского периода.


В частности, фракция «Елк» в Совете старейшин столицы предлагает переименовать улицы, названные в честь Александра Мясникяна, Саргиса Касяна, Анастаса Микояна. Оппозиционная фракция «Еркир Цирани» в свою очередь также намерена поднять в мэрии вопрос переименования улиц и школ, носящих имена большевистских деятелей. По словам руководителя фракции «Еркир Цирани» Заруи Постанджян, они собираются начать с улицы Ленинградян. Мэр Еревана Тарон Маргарян уже выразил готовность обсудить предложения оппозиции. Напомним, что три года назад поднялся большой шум, когда Совет старейшин столицы решил установить в центральной части Еревана памятник близкому соратнику Сталина и Хрущева Анастасу Микояну. В результате общественного давления власти отказались от этого намерения.
Нынешнее предложение оппозиции об изменении советских названий также стало предметом острых дискуссий. В частности, на состоявшейся вчера пресс-конференции архитектор Фердинанд Аракелян, критикуя эту инициативу, заявил, что она носит определенный антироссийский характер. «Скажу несколько резко, но считаю, что они хотят настроить армянский народ против русского. У меня есть и другое мнение: они просто выполняют заказ извне. Пусть все остается как есть, история сама все очистит», – считает Фердинанд Аракелян.
В свою очередь другой участник пресс-конференции, литературовед Давид Гаспарян отметил, что вне зависимости от того, были люди, чьи имена носят некоторые улицы, деятелями СССР или же Армении, улицы Еревана должны именоваться только в честь тех, кто сделал по-настоящему важное дело для своего народа. По словам Д.Гаспаряна, вопрос именования как улиц, так и школ должен подробно рассматриваться специальной комиссией. Литературовед также обратился к названиям улиц Эчмиадзина, озвучив встречное предложение - именовать их в честь армянских католикосов.
В Армении давно уже должна была быть улица имени героя карабахской войны Леонида Азгалдяна, продолжая тему, заявил историк, специалист по армянским памятникам Самвел Карапетян. По его мнению, этого хочет весь народ. «К любой проблеме нужно относиться с точки зрения того, чтобы было хорошо для армянского народа. История сама выявляет все то, что несправедливо прославлялось, и мы можем правильнее ориентироваться. Я тоже сторонник изменения названий определенных улиц в Ереване. Улицу Ленинградян, наверно, стоит, чтобы сохраняли в Москве и Петербурге, но не в Ереване», - подчеркнул Самвел Карапетян, добавив, что достойные должны продолжать занимать место в менталитете армянской нации, а от всех тех, кто руководствовался сугубо партийными интересами, нужно освободиться.
Между тем директор Национального архива Армении Аматуни Вирабян в беседе с журналистами напомнил, что Касьян, будучи советским деятелем, сделал для развития Армении больше, нежели могут за всю свою жизнь сделать те сегодняшние политические деятели, которые выступают с предложениями о переименовании улицы Касьяна.
Пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС, историк по специальности Эдуард Шармазанов в беседе с журналистами отметил, что в истории не бывает идеальных деятелей. «Эта инициатива блока «Елк» – всех чесать под одну гребенку, я не думаю, что она правильная. С другой стороны, конечно, в Ереване должна быть улица не только Леонида Азгалдяна, но и Хорена Абрамяна, Соса Саркисяна, Гоар Гаспарян, и, конечно, здесь второго мнения быть не может», – сказал вице-спикер НС, заметив при этом, что даже среди большевистских деятелей были достойные восхищения люди.

 

Соб.инф

Последнее обновление ( 22.08.17 09:07 )

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