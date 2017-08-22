Есть ли в блоке “Елк” разногласия по поводу выхода из ЕАЭС?

В течение последнего времени ряд представителей блока «Елк» активно озвучивают заявления о том, что с сентября фракция «Елк» намерена возобновить обсуждения по вопросу о выходе из ЕАЭС. Паузу держит лишь Никол Пашинян, и этот факт дал почву для разговоров о том, что в блоке по этому вопросу нет единодушия.

Напомним, что первым о необходимости начать процесс выхода из ЕАЭС заявил депутат от «Елк», руководитель партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян, который еще месяц назад, после того как вследствие изменений в российском законодательстве работать в России с армянским водительским удостоверением стало невозможно, предложил задаться вопросом, что мы делаем в союзе, где периодически нарушаются права граждан Армении и нет возможности отстаивать их интересы. В пример приведены также случаи депортации граждан РА из России за малейшие нарушения, тревожные сигналы армянских экспортеров о требовании взяток на границе России и другие случаи. То есть, резюмировал депутат, свободного передвижения товаров и рабочей силы нет, как предполагает договор о ЕАЭС. «Логика такова – нам надо либо выйти из этого союза, либо добиться защиты прав наших граждан», - заявил Марукян, пообещав выступить с соответствующей законодательной инициативой. Намерения фракции «Елк» возобновить обсуждения по вопросу о выходе из ЕАЭС с сентября подтвердила недавно член той же партии Мане Тандилян, отметив, что процесс немного замедлился из-за политического сезона. «После заявления о том, что мы запускаем процесс выхода страны из союза, последуют обсуждения внутри блока, о деталях которых мы сообщим общественности. А нынешняя пауза в этом важнейшем вопросе связана лишь с отпускным сезоном, но с началом сентября этот процесс будет первостепенным для нас», — заявила депутат, отметив, что «в программе четко определено, что вступление в ЕАЭС было политической ошибкой, и придет время для исправления ошибки».

Лидер партии “Республика”, депутат парламента Арам Саркисян выступил на прошлой неделе с заявлением о намерении вынести вопрос на обсуждение на осенней парламентской сессии. Аргументируя позицию, он заявил об опасениях по поводу того, что ограничительные меры со стороны США еще больше ослабят российскую экономику — локомотив ЕАЭ, и следовательно, дальнейшее пребывание Армении в этой структуре чревато для ее экономики многочисленными рисками и издержками. «Я призываю власти Армении как можно скорее обратиться к властям России и объяснить, что в экономическом плане этот союз не приносит пользы ни Армении, ни России», - заявил он, отметив, что власти этим шагом хотя бы могут сдержать Россию, вырвать большее, потому что процесс «холодной войны», который происходит между Россией и США, ведет к тому, что против России применяются новые санкции в энергетической и нефтяной сферах, которые являются основными сферами, приносящими деньги в российский бюджет, и Россия не выдержит эти санкции. По словам Арама Саркисяна, блок «Елк», поднимая вопрос членства Армении в ЕАЭС, делает не шаг против России, а шаг «в пользу как Армении, так и общих интересов». «Мы не хотим хлопать дверью, мы хотим показать, что нам выгодно, и то, что нам выгодно, не столь уж вам во вред», — пояснил он.

Из представителей «Гражданского договора», третьей входящей в блок партии, позицию озвучила лишь депутат НС, член правления партии «Гражданский договор» Лена Назарян, которая заявила, что разногласий в блоке по вопросу членства Армении в ЕАЭС нет. «В нашей предвыборной программе на выборах в Национальное собрание закреплено, что блок «Елк» считает членство Армении в ЕАЭС политической ошибкой, содержащей в себе серьезнейшие риски для суверенитета, безопасности, нормального экономического и политического развития Армении и вопроса справедливого урегулирования арцахской проблемы», - напомнила депутат в беседе с радио “Азатутюн”, добавив, что у них с коллегами могут быть лишь различные мнения относительно того, когда самое подходящее время для того, чтобы выступить с предложением о выходе из ЕАЭС. «Время очень важно в этом вопросе, и нужно понять, когда лучше инициировать процесс выхода, который предполагает определенные риски. И именно в вопросе сроков могут быть разночтения во фракции», - отметила она.

Между тем интрига по поводу разногласий в блоке сохраняется и поддерживается она на уровне одного из лидеров блока Никола Пашиняна, который в отличие от своих коллег пока еще воздерживается от озвучивания четкой позиции по поводу выхода Армении из ЕАЭС. Напомним, что в свое время после апрельской войны в Карабахе в 2016 году на рассмотрение прошлого созыва депутат Хачатур Кокобелян внес законопроект о выходе страны из ЕАЭС, который активно поддерживал и независимый тогда депутат Эдмон Марукян. Никол Пашинян хоть и был изначально против вступления Армении в ЕАЭС и голосовал соответственно, но высказался против проекта по выходу республики из союза. Свою позицию он тогда объяснил фактором Азербайджана — мол, пока Армения в ЕАЭС, дорога для Баку туда закрыта. Позднее, объединившись с Марукяном в составе блока «Елк», стороны нашли компромиссную формулировку о том, что «вступление в ЕАЭС было политической ошибкой», которую и закрепили в совместной предвыборной программе.

Пришло ли время для исправления этой ошибки? Вот вопрос, который, судя по комментариям представителей «Елк»-а, является предметом дискуссий внутри блока. Если консенсус найден не будет, то блок, видимо, ограничится вбрасыванием этой темы в повестку парламента, что, по сути, на данный момент устраивает все три входящие в «Елк» партии. Впрочем, некоторые эксперты считают, что этот вопрос может спровоцировать раскол в блоке.

«В такой стране, как Армения, где внешняя политика является предметом серьезных дискуссий, могут выражаться разные мнения. Нас эти заявления (о выходе из ЕАЭС) не пугают до тех пор, пока они не стали при определении внешнеполитического курса президентом Сержем Саргсяном», — сказал в беседе с Dalma News депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Напомним, что вице-спикер НС, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, комментируя на днях инициативу блока «Елк», заявил, что позиция РПА неизменна – членство Армении в ЕАЭС обоснованно и носит эффективный характер, а вопрос выхода из объединения – это «искусственная повестка дня».