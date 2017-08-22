Европа.Террор

“Мы – мусульмане, мы – каталонцы, мы – испанцы”...

Машины, которые использовали джихадисты для наезда на людей в Барселоне и Камбрильсе, были взяты в аренду за неделю до нападений. Испанские СМИ опубликовали фотографии, сделанные камерами наблюдения пунктов оплаты проезда по автомагистралям. Предполагается, что двое мужчин были засняты на пути к своей штаб-квартире – жилом доме в Альканаре.

Полиция установила связь между атаками и прогремевшим в этом доме взрывом. Он произошел при изготовлении самодельных бомб, которые планировалось использовать для нападения на целый ряд объектов в Барселоне. В Альканаре были также найдены 120 газовых баллонов. Мусульмане Барселоны осудили нападения и провели в городе акцию против терроризма. Они вышли на улицы с плакатами: «Мы – мусульмане, мы – каталонцы, мы – испанцы. Это наша общая боль”. Из 12 предполагаемых членов преступной группировки лишь один все еще в бегах. По данным следствия, он скорее всего покинул Испанию. В условиях повышенных мер безопасности прошла в воскресенье на барселонском стадионе “Камп Ноу” первая игра каталонцев в чемпионате Испании против севильского “Реала Бетиса”. Перед началом игры футболисты и болельщики почтили память 14 жертв теракта минутой молчанья.

Армянка чудом спаслась во время теракта в Барселоне

Людям негде было укрыться от террористов, можно было только убежать, рассказала в беседе со Sputnik Армения очевидица теракта в Барселоне.

Нонна Меликян до сих пор не может прийти в себя. В минуты теракта она находилась как раз на улице Рамбла в Барселоне и собственными глазами видела, как белый минивэн врезается в толпу людей, а потом останавливается из-за того, что под его колесами оказалось много человеческих тел. Сначала она не поняла, что происходит, лишь потом, когда люди побежали, и она вместе с ними, пришло понимание катастрофы. Падая и вставая снова, она добралась до аптеки на одной из узких соседних улиц.

“Выйдя из аптеки, я увидела, что люди бегут уже не от улицы Рамбла, а по направлению к ней. Выяснилось, что люди бежали от террориста с автоматом. Окрестные магазины опустили металлические ставни, в них нельзя было войти, оставалось только бегство”, — рассказывает Нонна. В городе принимались повышенные меры безопасности. Житель Барселоны Ара Восканян, который не был в районе теракта, рассказал, что город заполонили полицейские автомобили. Власти призывали жителей не покидать помещения, предостережения рассылались по мобильной связи и в соцсетях. Восканян утверждает, что еще два месяца назад почти все СМИ говорили о готовящемся теракте, силы безопасности были наготове, и если бы не было такой повышенной готовности, жертв могло быть больше. МИД заявил, что граждан Армении среди пострадавших нет.





Разбил стекло и вытащил из автомобиля женщину-водителя

Автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта Кеблавик в 50 километрах от столицы Исландии Рейкьявика.

Как пишет издание Iceland Monitor со ссылкой на очевидца, водителю автомобиля около 20 лет. Он сначала поднял руки вверх, сделав вид, что сдается, но когда к нему подошел полицейский, мужчина ударил стража порядка. Сообщается, что затем молодой человек подбежал к одной из машин на дороге, разбил стекло и вытащил из автомобиля женщину-водителя. Пытаясь скрыться от погони, на захваченной машине он въехал в зал прибытия аэропорта. Пока не установлено, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Теракт в Турку совершил марокканец

Полиция Финляндии квалифицировало нападение преступника с ножом на прохожих в центре города Турку как теракт. Ночью были получены дополнительные данные, из которых спецслужбы сделали вывод, что убийства были совершены с целью терроризма. Установлена личность нападавшего. Это 18-летний гражданин Марокко.

Инцидент произошел в пятницу в самом центре одного из крупнейших городов Финляндии. Полицейские ранили и задержали злоумышленника, в результате действий которого 2 человека погибли и еще 7 пострадали. “Наши спецслужбы выясняют, есть ли на этого человека досье в каком-то из регистров, – сообщила министр внутренних дел Паула Риссико. – Мы также связались с иммиграционной службой, чтобы узнать, есть ли у них досье на него, потому что речь идет об иностранце”. После нападения по всей стране были усилены меры безопасности, в частности, в аэропорту Хельсинки, а также в портах и на вокзалах других городов. Ранее Финляндия считалась одной из самых безопасных для туристов стран.