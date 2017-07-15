Франция – духовно близкая страна, надежный партнер Армении

По случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии - президент Серж Саргсян посетил посольство Франции в Ереване. Президент поздравил и высказал добрые пожелания послу Жану-Франсуа Шарпантье, персоналу посольства и в их лице дружественному французскому народу.

В очередной раз подчеркнув, что для армянского народа Франция является духовно близкой страной, а для Армении - надёжным и хорошим партнёром, Серж Саргсян заверил, что Ереван продолжит прилагать усилия для непрерывного укрепления двусторонних отношений и дружбы между армянским и французским народами. Президент попросил посла Шарпантье передать его тёплые приветствия президенту Эммануэлю Макрону. Серж Саргсян и глава французской дипмиссии обсудили возможности расширения и углубления многоплановых двусторонних отношений в различных отраслях и подчеркнули важность тесного взаимодействия также в рамках предстоящего проведения в Армении саммита Франкофонии. Посол Шарпантье выразил благодарность президенту за посещение посольства, тёплые поздравления и добрые пожелания.

По случаю праздника Серж Саргсян также направил поздравительное послание президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.

«Идущая из глубины веков дружба между Арменией и Францией и существующие сегодня между нашими странами привилегированные отношения, политический диалог высокого уровня и взаимное доверие являются стабильной основой для дальнейшего всестороннего развития и углубления армяно-французского взаимодействия. Уверен, что совместными усилиями продолжим укреплять объединяющие Армению и Францию связи как в двустороннем, так и в многосторонних форматах, во благо наших народов.

Армения придаёт большое значение усилиям, предпринимаемым Францией вместе с Россией и США, в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ ради мира и стабильности в нашем регионе. Высоко ценю помощь Франции в деле сближения Армении с европейской семьёй, а также на международной арене, в том числе налаженное между нашими странами тесное сотрудничество в рамках Международной организации Франкофонии. Вновь поздравляя с национальным праздником Франции, желаю Вам успехов и всяческих благ, а дружественному народу Франции - дальнейшего прогресса и благоденствия», - сказано в поздравительном послании.