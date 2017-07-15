Госдума ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск

«Соглашение является инструментом умиротворения в регионе», — отметил перед голосованием депутат Константин Затулин». «Голосуя за это, мы голосуем за мир в регионе», — сказал он.

Соглашением определяются предназначение, основные задачи, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск. Управление группировкой осуществляется объединенным командованием. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ и верховным главнокомандующим Вооруженными силами Армении. Материально-техническое и финансовое обеспечение своих войск, создание и пополнение запасов материальных средств до согласованных норм осуществляются сторонами самостоятельно. Соглашение заключено сроком на 5 лет с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды.