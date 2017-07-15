Президент приветствовал гостей и участников кинофестиваля “Золотой абрикос”

Президент Серж Саргсян встретился с почётными гостями 14-го Международного кинофестиваля “Золотой абрикос” и деятелями кино.

Развернулась беседа о пройденном “Золотым абрикосом” пути, достижениях, а также нынешних фестивальных программах. Серж Саргсян направил послание 14-му Международному кинофестивалю “Золотой абрикос”, в котором, в частности, говорится:

“Приветствую участников и гостей 14-го Международного кинофестиваля “Золотой абрикос” и выражаю особую благодарность организаторам, которые с настойчивостью и преданностью каждый год создают для Еревана и гостей столицы этот долгожданный праздник. Этот авторитетный армянский кинофестиваль не только дарит приятные моменты нашим зрителям, но и имеет важное обучающее значение для молодых деятелей искусства с точки зрения эстетического и мировоззренческого роста.

Этот фестиваль также призван создать соответствующую духовно-культурную атмосферу и среду, без которой трудно представить творческий взлет. Мы с удовлетворением констатируем верность “Золотого абрикоса” истории и традициям армянского кино. Наше классическое наследие и современные фильмы нуждаются в популяризации. Мы должны исследовать и рассматривать армянское киноискусство в общемировом контексте.

Вновь поздравляю Международный кинофестиваль “Золотой абрикос”, который стал у нас носителем и вестником высокого вкуса, истинного искусства, а также идей миролюбия и гуманизма”.