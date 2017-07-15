“Вооруженный захват и трое убитых - неоспоримый факт, даже если ты пользуешься народным признанием”

Почти год назад в соцсетях и в частности в Facebook активно обсуждался захват ППС членами вооруженной группы “Сасна црер”. Впрочем, “активно” - слабо сказано: лента была переполнена записями и комментариями на эту тему. Интернет-сообщество разделилось на тех, кто симпатизировал и поддерживал действия людей, на 15 дней вогнавших страну в ступор, и тех, кто категорически не принял и не понял их методы. Ныне, год спустя, тема эта вновь в центре внимания…

В начале июня прошло первое судебное заседание по делу “Сасна црер”, но из-за неуважения к суду процесс особо вперед не продвинулся. Небольшой эпизод: когда судья зашел в зал, подсудимые в знак протеста отказались встать, сразу заявив, что обвинений не признают и подчиняться не собираются… “Были предсказания о том, что члены “Сасна црер” постараются сделать все, чтобы превратить судебный процесс в череду шумных акций, и они сбылись, - пишет журналист Армен Акопян, отмечая: - Они намеренно искажают суть вопроса и пытаются, скажем так, освежить события прошлого лета”… “Мы – не преступники. Нас не должны судить по криминальной статье”, - сказал во время заседания один из лидеров группы Варужан Аветисян, против которого было возбуждено еще одно уголовное дело за призывы к вооруженному восстанию прямо в суде. По какой статье проходит убийство трех человек и вооруженный захват, он при этом не отметил.

“Зачем надо было устраивать митинг? - вопрошает Саак Вартанян. - Он хоть понимает, что таким образом подставляет не только себя, но тех, кто ему верил. Кстати, я сам симпатизировал ребятам поначалу, но когда они убили полицейского и не выпускали врачей, что-то сломалось”… “Почему только одного полицейского? - парирует Мелания Гаспарян. - Кроме полковника Артура Ванояна есть еще две жертвы. Спустя месяц в больнице скончался прапорщик Гагик Мкртчян, а еще был убит служащий войск полиции Юра Тепаносян”… “Я не в восторге от наших реалий, - присоединяется к дискуссии Сара Гевондян. - Но мне также непонятна мотивация тех, кто сидит сейчас на скамье подсудимых. Чего они добились и чего добиваются сейчас?”…

Надо сказать, в сети поднялась резкая волна недовольства после того, как четверо из подсудимых обвинили служащих полиции в применении насилия к ним. Как известно, полиция распространила в связи с этим заявление, в котором назвала эту информацию клеветой, но все же в Специальной следственной службе по факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело. Особо эмоциональные сразу принялись кидать камушки в огород правоохранителей. “Как не стыдно?”… “Это те же головорезы, что били людей в Сари тахе”… “А чего вы хотели от полицейских?”… Тем не менее тех, кто не впал в истерику, оказалось больше. “Мы не знаем до конца, что именно там произошло и как именно вели себя подсудимые, - пишет Р.Меликян. - Можно провозгласить что угодно, написать в соцсети всякое вранье и его “съедят”, ибо массы в большинстве своем любят возню и разборки”… “Я не оправдываю полицию, которая прошлым летом в Сари тахе повела себя, мягко говоря, бесчеловечно, - комментирует ситуацию Асмик Саруханян, обращаясь к оппонентам. - Но где логическая связь между тремя убитыми полицейскими и тем, что произошло? Зачем мешать все в одну кучу?”…

“Когда в прошлом году ребята выходили сдаваться по одному, мне было не по себе: ведь многие из них столько всего сделали для нашей страны. И когда скончался “доставщик хлеба” Артур Саркисян - тоже было тяжело на душе, - признается Юрий Хачиян. - И, читая сейчас репортажи из зала суда, такая досада берет… Что вы творите, ребята? В прошлом году захват ППС пытались политизировать все, кому не лень: сколько неудачников набежало от политики, сколько лицемеров и болтунов ежедневно устраивало спектакль! Они превратили происходящее в шоу, а сейчас вы делаете абсолютно то же самое”… “Во время одного из заседаний в адрес суда прозвучало оскорбительное слово “янычары”, - констатирует журналист Армен Акопян. - Этого уже достаточно, чтобы применить определенные меры наказания, но суд не обратил на это внимания. На этом дело, однако, не закончилось. Собравшиеся в зале, как нетрудно догадаться, сторонники группировки, встретили судью Артуша Габриеляна выкриками и шумом. Ему пришлось удалиться… Было ясно изначально: все, что связано с “Сасна црер” и ее окружением, будет сопровождаться абсолютной демагогией. Например, на просьбу судьи соблюдать тишину в зале прозвучала реплика: “Глас народа не заткнешь, он должен звучать еще громче”… Ну, пусть звучит, а судебный процесс затягивается и неясно, кому от этого польза. И вообще непонятно, как связаны тишина в суде и глас народа?”…

В минувший вторник во время выездного заседания подсудимыми и защитой были вновь озвучены довольно провокационные заявления о том, что Ара Хандоян (Одинокий волк) и Гагик Егиазарян “отсутствуют из-за того, что подверглись пыткам”. Подсудимый Павлик Манукян произнес речь, в которой потребовал привести Хандояна. «Я требую своего друга, потому что после пыток не видел его», - сказал Манукян... “Я, может, и наивен не в меру, но мне как юристу этот момент кажется весьма неубедительным, - пишет Гаспар Саркисян. - Если бы человека, как утверждает защита, пытали, то поднялся бы такой шум - мало не показалось бы: с оценками международных правозащитных организаций, нотами протеста диппредставительств и прочими делами. Уж поверьте, активисты, которые били себя в грудь прошлым летом в Эребуни, постарались бы”… “Защита будто игнорирует состав уголовного преступления, делая акцент на политизации и героизации обвиняемых, - делится мнением Гурген Хачатрян. – Но вооруженный захват и трое убитых - неоспоримый факт, даже если ты пользуешься, как утверждают некоторые, народной любовью и признанием”… “В стране не все гладко и многое не устраивает, но за бряцанье оружием надо отвечать, - считает Армен Саркисян, отмечая: - Ситуация непростая и нужно иметь мужество, чтобы дать грамотную правовую оценку”…

Все и впрямь непросто. Помнится, когда популярный актер Вардан Петросян попал в трагическое ДТП, очень многие, чуть ли не все, встали на его защиту: подписывали петиции, устраивали пикеты, вызывали юристов из-за рубежа… И тем не менее от печального факта - гибели людей, никуда не уйти. Да, родня погибших вела себя, как на торгах. Да, она вытрясла из раскаявшегося, разбитого, больного Петросяна деньги. Да, к судебному процессу осталась масса вопросов. Но были жертвы, и с этим ничего не поделать. Ныне на скамье подсудимых члены “Сасна црер”, которые, как ни крути, пользуются симпатией у определенных слоев населения. Некоторые из них действительно заслуживают уважения и благодарности за то, что сделали для страны… Но если бросить ретроспективный взгляд на прошлое лето и на трезвую голову проанализировать все, что произошло, то за вычетом революционной романтики в остатке имеем три семьи, оставшиеся без кормильцев и защитников.