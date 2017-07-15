Правительство

Крупные рестораны «новые» налоги не тянут



«Новые правила для объектов общепита слишком строгие, и, возможно, есть смысл их пересмотреть», - заявил премьер-министр Карен Карапетян.



Дело в том, что в прошлом году закон, согласно которому рестораны, кафе и иной «общепит» облагаются налогами, был перекроен. В частности, если ранее эти объекты, площадь которых (речь о «квадратах» для посетителей) не превышала 600 кв.м, могли платить фиксированный налог - а в случае превышения вступал в силу налог с оборота либо НДС (в зависимости от величины оборота) - то с минувшего года фиксированный налог действовал уже для тех «объектов», чья площадь не превышала всего 100 кв.м.

Фактически возможность обойти налог с оборота либо НДС была дана лишь небольшим ресторанчикам и мини-кафе. Что, понятное дело, стало причиной недовольства представителей среднего и крупного бизнеса, выразивших обеспокоенность новой финансовой нагрузкой на недавнем заседании Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства.

«Здесь есть что обсудить. Поэтому поручаю министрам экономического развития и инвестиций, финансов, а также главе Комитета госдоходов в месячный срок представить новые предложения на сей счет», - отметил глава кабмина.

От «НВ».

Резон в пересмотре перекроенного законодательства действительно есть. Годом ранее в интервью «НВ» представители сферы отмечали, что справиться с налоговой нагрузкой крупным «залам» будет непросто. Поскольку вопреки кажущимся бешеным доходам, диктуемым серьезными площадями, на деле нередко такие помещения пустуют. Чего, к слову, не скажешь о небольших «тавернах», куда посетителей манит именно их компактность и уют.



Госсодействие впредь получат лишь истинно нуждающиеся



Пособия в нашей стране в первую очередь будут выдавать тем, кто хочет работать. Таков новый порядок расчёта социальной необеспеченности семей, одобренный кабмином.

Речь о том, что при оценке необеспеченности будет мотивироваться желание трудоустроиться. Те, кто будет регистрироваться в Госагентстве занятости как ищущий работу, станут получать более высокую оценку социальной необеспеченности. Точно такую же оценку получат и матери, воспитывающие детей. По достижении ребёнком 18 лет оценка необеспеченности будет снижаться. Но не сразу - чтобы дать время юноше либо девушке поступить в вуз или же найти рабочую вакансию. Кроме того, новый порядок усилит контроль над теми членами семей, что, несмотря на свою трудовую занятость, фиктивно объявляют об уходе из дома, дабы домочадцы могли по-прежнему получать на него пособие.

Словом, впредь госсодействие будет оказываться, что называется, с умом. Столь серьезный подход не случаен: ранее глава правительства Карен Карапетян заявлял о необходимости исключить вероятность получения пособий людьми весьма обеспеченными – таковых немало затесалось в списки неимущих сограждан. И ныне это требование премьера и претворяется в жизнь. Так, спустя два месяца будет готова электронная база данных касательно получаемых пособируемыми трансфертов (данные ЦБ), а также сделок по недвижимости (данные Кадастра недвижимости, которые позволят понять, покупал ли «нуждающийся» «квадратуру»). Министр труда и по соцвопросам Артем Асатрян заявил, что ныне коренным образом меняются подходы к оценке необеспеченности. В частности, по его словам, предусматривается установить 4 группы работоспособных лиц: неработающие, ищущие работу, имеющие статус безработных и работающие. И исходя из этого формировать «балльность», характеризующую необеспеченность сограждан.





Земли есть. Была бы рыба...



Компании “Севан аква” и “Севанский ишхан” без проведения тендера получили земельные участки с правом на застройку в Гегаркуникской области.

Сооветствующий проект решения, представленный министром окружающей среды Арцвиком Минасяном, был утвержден на заседании правительства. “Севанскому ишхану” участок выделен в селе Карчахбюр - в экономической зоне нацпарка “Севан”. Согласно проекту, компания намерена осуществить программу по восстановлению запасов ишхана (форели) и развитию рыбоводства. Аналогичную программу собирается реализовать и компания “Севан аква”, получившая земельный участок в селе Лчап.