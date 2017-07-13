Посредники не теряют надежд на возобновление переговоров на высшем уровне

Главам МИД Армении и Азербайджана поручено попросить президентов о проведении очередного саммита

В Брюсселе состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна, Эльмара Мамедъярова, сопредседателей Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда (США), Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Были продолжены обсуждения o создании соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию. В этом контексте Эдвард Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии огня и реализации достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей. По словам министра, именно отказ бакинского руководства от выполнения этих посреднических предложений и делает его ответственным за всё, происходящее сегодня на фронте. В этом контексте Налбандян подчеркнул, что азербайджанский режим, взяв на вооружение печально известную тактику радикальных террористических организаций, 4 июля в очередной раз использовал свой народ в роли «живого щита», прикрываясь мирными жителями при обстреле Нагорного Карабаха из тяжёлой артиллерии, в том числе ракетных систем залпового огня. Мало того, именно накануне встречи министров на линии фронта азербайджанским снайпером был убит молодой армянский солдат-срочник. И такими провокациями Баку каждый раз «встречает» любые очередные переговоры… Тем не менее миротворцы по-прежнему не теряют надежды сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки. Сообщается, что «сопредседатели попросили министров внутренних дел передать президентам двух стран предложение об организации саммита в течение текущего года».

Кроме того, в австрийском Мауэрбахе состоялись переговоры Эдварда Налбандяна с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Речь шла о развитии двустороннего сотрудничества союзных государств, при этом «особое внимание было уделено выполнению достигнутых между руководителями России и Армении договоренностей». Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, включая проблематику карабахского урегулирования. И в этом случае была подчеркнута необходимость исполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.

Соб.инф

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Очевидно, что стороны не рискуют срывать переговорный процесс, но и договариваться не желают, имея взаимоисключающие повестки, пишет Станислав ТАРАСОВ в своей статье в ИА Regnum (фрагменты публикуются ниже).

...Еще в марте месяце нынешнего года американский сопредседатель МГ ОБСЕ Ричард Хогланд заявлял, что на столе переговоров лежит документ, состоящий из трех частей. Но, по его словам, «обнародовать этот план посредники не могут, поскольку дипломатия похожа на игру в покер — когда есть вероятность изменения некоторых моментов, разглашать предварительно весь план нецелесообразно». При этом он уточнил, что обнародовать план можно будет только после того, как МИД Армении и Азербайджана согласуют имеющиеся предложения, а также после переговоров на уровне президентов. «Мы убеждены, что «на выходе» обе стороны могут остаться в выигрыше. Компромисс возможен», — отметил Хогланд. Но переговоры по урегулированию конфликта на протяжении многих лет проходят в режиме секретности. Поэтому публичные официальные заявления Баку и Еревана в отношении перспектив урегулирования адресованы не только определенному кругу «посвященных лиц», но и становятся элементом информационной войны, ориентированной как на дезинформацию общественности, так и создают определенное давление на сопредседателей Минской группы.

Исключением не является и нынешняя ситуация. В бакинских СМИ появились публикации, в которых утверждается, что МГ ОБСЕ проявляет «бездеятельность, демонстрирует верх лицемерия и никчемности», что Москва якобы «добивается ожидаемого результата после трагедии, вызвавшей смерть двухлетней девочки и ее бабушки», что «российский МИД подливает масло в полыхающий огонь». Наконец, что «северный сосед (имеется в виду Россия — С.Т.) в последние месяцы испытывает терпение Азербайджана». Затем, когда азербайджанские телеканалы показали кадры о поставках закупленной по контракту российской военной техники, в Баку стали транслировать «впечатление», что Москва в отношении Нагорного Карабаха «стоит на стороне Баку».

Это же происходит и в оценках состоявшейся в Стамбуле встречи президента Азербайджана с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Как заявляет депутат меджлиса Эльмира Ахундова, «мы ждем многого от США, в первую очередь как от страны-сопредседателя МГ ОБСЕ в решении карабахского конфликта». И что именно? Ведь позиция американского сопредседателя в Минской группе даже после прихода на пост президента Дональда Трампа не претерпела никаких изменений. Тем не менее в Баку пытаются создать вокруг Трампа образ «вот приедет барин, он нас и рассудит». Похоже, что азербайджанская сторона испытывает дефицит политической воли, равно это можно допустить и в отношении армянской стороны.